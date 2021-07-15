‫مجموعة وسائل الإعلام الصينية ووسائل إعلام الآسيان تقيمان شراكة لتعزيز التنمية الإقليمية

وقد اتفق الأعضاء على إصدار بيان مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين شركاء الإعلام في سي إم جي والشركاء الإعلاميين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في حقبة ما بعد الجائحة وتعزيز الرخاء الإقليمي الأكبر.

استضافت سي إم جي المنتدى. وجمعت حوالي 100 ضيف من 33 منظمة في الصين و14 دولة أجنبية حضروا الحدث شخصيًا أو عبر الإنترنت.

وقد ألقى شين هايشيونغ، رئيس ورئيس تحرير سي إم جي، كلمة ترحيب. وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لعلاقات الحوار بين الصين والآسيان، قال شين إن وسائل الإعلام لعبت دورًا لا غنى عنه في تعزيز التقدم المطرد والمستدام للعلاقات بين الصين ودول الآسيان.

وأوضح أنه “في السنوات الأخيرة، شاركت سي إم جي والمنظمات الإعلامية لدول الآسيان في تبادل وتعاون متعدد الأبعاد ومتعدد المستويات، مما عزز بشكل فعال التفاهم والثقة المتبادلين بين شعوبنا”.

بناءً على هذه العلاقات القوية، أعرب شين أيضًا عن رغبته في تعميق التعاون العملي بين سي إم جي وشركاء الآسيان.

واضاف: “نأمل في استغلال الانجازات المثمرة لاثراء جوهر شراكتنا. كما نتطلع إلى رؤية المزيد من المنظمات الإعلامية من دول الآسيان تنضم إلينا في سرد القصص حول الصين وقصص الآسيان وقصص حول التبادل والتعاون بين الصين والآسيان بطريقة موضوعية وصادقة”.

كذلك قال مارتن أندانار، سكرتير مكتب عمليات الاتصالات الرئاسية في الفلبين، إن تشاينا ميديا جروب وووكالة سي سي تي في لأخبار الفيديو هما شركاؤهما الإعلاميان الموثوق بهما. وقال إن المنتدى “يخلق باستمرار طرقًا أكثر تنوعًا بين الدول المشاركة لتعميق معرفتها وفهمها، وتعزيز التعاون الإعلامي وسط جائحة كوفيد-19.”

كما أكد أليكس ييو واي سياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستار ميديا جروب في ماليزيا، أن التقدم المشترك للمنطقة بأكملها وضع الأساس لمستقبل المنطقة في عالم اليوم المترابط. حيث قال ييو: “إن ماليزيا والصين لديهما علاقات وثيقة على الدوام، مما سمح لوسائل الإعلام من كلا الجانبين بتبادل المعرفة القيمة من أجل التعلم المتبادل.”

وقالت ثام لوك خينج، الرئيس التنفيذي لشركة ميدياكورب من سنغافورة، في كلمتها إن الشراكات “هي المفتاح لدفع الابتكار والنمو للاعبين الإعلاميين في جميع أنحاء آسيا. فهو حيث يمكننا أن نجد فيه فرصًا للنمو معًا”. وتعتقد أن الشراكات الإبداعية هي المفتاح لفتح مستقبل واعد لصناعة الإعلام في الآسيان والصين.

كما أعرب تشن ديهاي، الأمين العام لمركز الآسيان والصين، عن ثقته في التعاون الإعلامي المستقبلي بين الآسيان والصين، وقال في خطابه: “في الوقت الحالي، تقف العلاقات بين الآسيان والصين عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة مع آفاق أوسع ” مضيفا أن “هناك إمكانات كبيرة تنتظر التعاون الإعلامي بين الجانبين”.

في إطار آلية الشراكة الجديدة، أطلقت سي سي تي في+ برنامجًا لشركاء الآسيان يسمى أغريتوداي AgriToday، والذي يركز على التكنولوجيا الزراعية الرائدة عالميًا في الصين ويقدم للأعضاء أحدث المعلومات الصناعية ولقطات الفيديو. أقيم حفل توقيع بين سي سي تي في+ ووكالة الأنباء الفيتنامية وتلفزيون فيتنام الريفي التابع لصوت فيتنام. كما أقيم خلال المنتدى حفل إطلاق السينما المتنقلة لانسانغ ميكونغ عام 2021 والفيلم الوثائقي جنوب شرق آسيا المذهل. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التواصل بين الثقافات بين الصينيين وشعوب الآسيان.

واختتم المنتدى بحلقة نقاش على الإنترنت، شارك فيها ممثلو وسائل الإعلام من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا حول موضوع “التعاون الإعلامي والتنمية الإقليمية”. كما ناقش أعضاء اللجنة موضوعات محددة مثل مكافحة الأخبار المزيفة والتحيز الإعلامي.

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