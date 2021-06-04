‫معرض SNEC 2021: الطاقة الرقمية من هواوي تدفع نحو محايدة الكربون من خلال تقارب تدفق الطاقة والمعلومات

شنغهاي، 4 يونيو 2021 /PRNewswire/ — تحت شعار “القيادة الرقمية للطاقة من أجل مجتمع خالٍ من الكربون وذكي”، تقدم الطاقة الرقمية من هواوي (Huawei Digital Power) حلها الخالي من الكربون لجميع السيناريوهات في معرض SNEC 2021، أكبر معرض تجاري للطاقة الشمسية في العالم يعقد في 3-5 يونيو في شنغهاي، الصين. بصفتها رائدة في القطاع الكهروضوئي للطاقة الشمسية العالمية، تقوم هواوي بدورها في توفير الطاقة الكهروضوئية لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة وخلق عالم أكثر خضرة.

أحد أكثر الأجزاء التي تلفت الأنظار في هذا المعرض هو حل التخزين والطاقة الكهروضوئية (بالألواح الضوئية) لجميع سيناريوهات نظام فيوجن سولار من هواوي، والذي تم الكشف عنه في 3 يونيو. إنه يغطي “4+1” من السيناريوهات: Smart PV Generator FusionSolar 8.0 و Green Residential Power 2.0 و Green C&I Power 1.0 وحلول إمداد الطاقة خارج الشبكة + سحابة الطاقة، وذلك بهدف تسريع التحول إلى التوليد الخالي من الكربون وسد فجوة الطاقة. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في موقعنا.

علاوة على عرض المعرض، تستضيف شركة هواوي أيضًا قمة Huawei SNEC 2021 Global Virtual Summit (قمة هواوي الافتراضية العالمية SNEC 2021) لمدة يومين، بدءًا من 3 يونيو، للعملاء والشركاء الذين لا يمكنهم حضور المعرض شخصيًا. تمنح القمة المنعقدة عبر الإنترنت الجمهور فرصة ثمينة لمشاهدة إطلاق المنتجات الجديدة، ومقابلات الخبراء الثاقبة وإلقاء الضوء من الجناح في المعرض.

1. FusionSolar 8.0: إنشاء مولد كهروضوئي ذكي بميزة الوقاية المستقبلية

لتعطيل البنية التقليدية، أطلقت شركة هواوي المولد الكهروضوئي الذكي بميزة الوقاية المستقبلية، المسمى FusionSolar 8.0. يقدم للعملاء ميزتين: أولاً، يُعد المولد الكهروضوئي الذكي مصمم لتحسين استقرار الشبكة؛ ثانيًا، يمكن أن يساعد تصميم “الجوزاء” (Gemini) ±1500 فولت الأول في العالم في دعم المصفوفات الفرعية الأكبر، والجهد العالي، وبالتالي يمكن تقليل التكلفة الموحدة للطاقة (LCOE) بنسبة 7٪.

2. Green Residential Power 2.0: ابدأ حياة جديدة في منزل خالٍ من الكربون

يسلط حل Green Residential Power 2.0 المحدث الضوء على الهيكل المبتكر “1+3+X“. مع وجود وحدة التحكم الذكية في الطاقة في المركز، فهي مجهزة بثلاثة مكونات رئيسية – المُحسِّن، والسلسلة الذكية ESS، و Green Power Cloud لبناء نظام الطاقة الذكي. يمكن أن يخفض حل Green Residential Power 2.0، والذي يركز على توليد الطاقة الذكية والتخزين والاستهلاك الذكي للطاقة مع ميزات أمان نشطة متعددة، وفاتورة الطاقة لديك ويسمح لك ببدء حياة جديدة خالية من الكربون.

3. Green C&I Power 1.0: دع الطاقة الخضراء تمكن جميع الصناعات/القطاعات

أطلقت شركة هواوي حل C&I الجديد هذا العام، والذي يناسب سيناريوهات التطبيقات المختلفة: الطاقة الشمسية فقط، والتخزين فقط، والطاقة الشمسية + التخزين + الشحن وخارج الشبكة. ومن خلال تطبيق المُحسِنين ونظام تخزين طاقة السلسلة الذكية، يمكن للحل تحسين إنتاجية الطاقة بنسبة 30٪ وقوة تخزين الطاقة بنسبة تصل إلى 15٪. كما تدعم محولات هواوي الحماية الذكية لقاطع الدائرة الكهربية للخطأ القوسي (AFCI) وتغلق تلقائيًا في غضون 0.5 ثانية، مما يضمن السلامة النشطة للأنظمة.

4. حل الطاقة الرقمية من هواوي الخالي من الكربون لجميع السيناريوهات: قيادة عملية رقمنة الطاقة من أجل مجتمع ذكي وخالٍ من الكربون

بالإضافة إلى توليد الطاقة الخالية من الكربون، تعرض شركة هواوي أيضًا حل الطاقة الرقمية الخالي من الكربون لجميع السيناريوهات لأول مرة في معرض SNEC. في عصر محايدة الكربون، تتيح وحدة أعمال الطاقة الرقمية من هواوي الاستفادة الكاملة من نقاط قوتها في التكنولوجيا الرقمية وإلكترونيات الطاقة وتدمج تقنيات الواط والحرارة وتخزين الطاقة والسحابة والذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة صناعة الطاقة والمساهمة إلى مجتمع ذكي خالٍ من الكربون.

وخلال تحول الطاقة الذي يتكشف، ستصبح مصادر الطاقة المتجددة التي تمثلها الخلايا الشمسية الكهروضوئية المصدر الأساسي للطاقة، وبناء نظام طاقة جديد باستخدام الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي هو المفتاح لتحقيق محايدة الكربون. وبفضل الخبرة العميقة في دمج التكنولوجيا الرقمية وإلكترونيات الطاقة، تعمل شركة هواوي مع العملاء والشركاء لتعزيز انتقال الطاقة وبناء مجتمع ذكي وخالي من الكربون.

نبذة عن هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. ولدينا أكثر من 197,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. يُرجى زيارة هواوي عبر الإنترنت على www.huawei.com أو تابعنا على:

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