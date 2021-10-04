‫مياكس تُعلن إطلاق مجموعة من العقود الآجلة للعقارات التجارية بريكس (BRIXX™‎) في بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)

برنستون، نيوجيرسي ومينيابوليس, 4 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — اليوم، أعلنت MIAX® (مياكس)، المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، عن الموعد المتوقع لإطلاق العقود الآجلة التي يتم تسويتها نقداً (BRIXX™‎) على مؤشرات العقارات التجارية (CRE) التي طورتها مؤسسة أدفانسد فندمنتالز (Advanced Fundamentals). تتعقب مؤشرات BRIXX CRE التغييرات في الوقت الفعلي في قيم العقارات من خلال منهجية فريدة باستخدام صناديق الاستثمار العقاري كمدخلات لدعم استراتيجيات القياس والتحوط وتخصيص المحافظ للمستثمرين عبر قطاعات متعددة.

تُعد مؤشرات BRIXX CRE المجموعة الأولى من مؤشرات العقارات التي تدمج تسعير السلع للتغلب على قيود تأخر التقييم، والإبلاغ الذاتي، والاستفادة من التباينات لإنشاء رؤية دقيقة لسوق العقارات. ويُحسب أداء مؤشرات BRIXX CRE على أساس غير محتمل باستخدام أسعار في الوقت الفعلي يتم الحصول عليها من أكثر من 750 مليار دولار من العقارات ذات الجودة المؤسسية.

مواعيد الإطلاق المتوقعة لعقود BRIXX الآجلة كما يلي:

اسم العقد موعد الإطلاق المتوقع رمز التداول رمز التسوية العقود الآجلة للبيع بالتجزئة من بريكس 18 أكتوبر 2021 BXT BRXST العقود الآجلة للمكاتب من بريكس 8 نوفمبر 2021 BXO BRXSO العقود الآجلة للفندقة من بريكس 22 نوفمبر 2021 BXH BRXSH العقود الآجلة السكنية من بريكس 22 نوفمبر 2021 BXR BRXSR

ستُدرج العقود الآجلة التي تسدد نقدًا في بورصة مينيابوليس للحبوب Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) من خلال منصة CME GLOBEX® وستُجري عليها المقاصة من خلال شركة MGEX، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم القابضة مياكس (MIAX)، ميامي إنترناشيونال هولدينجز. لا يزال إطلاق العقود الآجلة من مياكس وعقود الخيارات خاضعاً للموافقة التنظيمية.

لمزيد من المعلومات حول فهارس بريكس للعقارات التجارية والسندات المشتقة لبريكس للعقارات التجارية، يرجى زيارة‎ ‏ https://www. miaxoptions.com/brixx/overview ‎.‎

جهات التواصل مع الشركة

مياكس

أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

‎609-955-2091

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل ‎ (MIAX Pearl‎®‎‎)‎ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد ‎(MIAX Emerald‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎ (MGEX)‎ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™‎).

بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا (BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكاً لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالأطراف الثالثة لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالأطراف الأخرى هي لتحديد سلع و/أو خدمات متماثلة للأطراف الأخرى ويجب اعتبارها استخداماً عادلاً بموجب قانون العلامات التجارية.