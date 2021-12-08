‫ورشة العمل الدولية الرابعة حول تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها: بحضور 400 فرد من 84 دولة

بكين, 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — عُقدت “ورشة العمل الدولية الرابعة حول تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها” عبر الإنترنت في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر. تتولى SuperMap وهي شركة عالمية تُقدم خدمات ومنتجات برامج منصات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) تنظيم ورشة العمل هذه وتشترك أيضًا في رعايتها الجمعية الصينية للجيوديسيا والتصوير المساحي ووضع الخرائط (Chinese Society for Geodesy Photogrammetry and Cartography) والاتحاد الدولي للمساحين (FIG)، وقد بدأت ورشة العمل هذه فعاليتها في عام 2018 بهدف توسيع عمليات التبادل الدولية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية وتعزيز تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في مجال التكنولوجيا العالمية، والتجارة، والتعليم.

بالإضافة إلى ورشة العمل السنوية التي تُعقد باللغة الإنجليزية، نُظمت ورشة عمل باللغة الإسبانية في موجهة للأمريكتين هذا العام. حضر ورشة العمل هذه ما يقرب من 400 فرد من المسؤولين الحكوميين وأساتذة الجامعة والمديرين الفنيين من 84 دولة من ضمنهم روسيا وباكستان والهند وأفغانستان والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا ونيجيريا ومصر وبوتسوانا والبرازيل وكولومبيا وذلك بعد الرجوع إلى قائمة التسجيل.

ألقى كل من الأستاذ الدكتور رودولف ستايجر، رئيس الاتحاد الدولي للمساحين، وبنغ زينزهونغ، نائب الرئيس والأمين العام للجمعية الصينية للجيوديسيا والتصوير المساحي ووضع الخرائط، وريكاردو لوبيز ريفيرا، المدير العام للمعهد الجغرافي والمساحي في كوينتانا رو (Geographical and Cadastral Institute of Quintana Roo)، الكلمات الافتتاحية، وأعربوا عن ترحيبهم الحار بالحضور وأوضحوا توقعاتهم حيال مساهمة ورشة العمل في تعزيز عمليات التبادل الفنية الدولية في مجال المعلومات الجغرافية. كما شجعوا الحضور على تعزيز تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتطورة في مناطق أوسع حول العالم.

في ورشة العمل هذه التي استمرت لمدة 3 أيام، قدم 19 خبيرًا مرموقًا في هذا المجال من جميع أنحاء العالم تقارير وافية حول الموضوعات المهمة المتعلقة بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها مثل مجال نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد، ومجال نمذجة معلومات البناء (BIM) + نظم المعلومات الجغرافية، ومجال الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، ومجال التطبيق في المدن الذكية والموارد الطبيعية والبيئة، ومجال الإدارة المساحية. شاهد الحضور التقرير الذي عُرض عبر الإنترنت وتبادلوا وجهات النظر بحماس وفعالية في جلسة الأسئلة والأجوبة. علاوةً على ذلك، قدمت ورشة العمل هذه إرشادات بشأن تشغيل نظم المعلومات الجغرافية وتوجيهات عملية لجميع الحاضرين. وفي نهايتها، أجرى الحاضرون اختبارًا لترسيخ المعلومات المقدمة في ورشة العمل والوقوف على قيمة تطبيق نظم المعلومات الجغرافية عمليًا.

من المقرر أن تقدم ورشة العمل الدولية الخامسة حول تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها موضوعات أكثر إثارة. علاوةً على ذلك، تنظم SuperMap مسابقة دولية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وندوات عبر الإنترنت حول التكنولوجيا لمحبي مجال نظم المعلومات الجغرافية. تابع SuperMap على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر المستجدات المهمة وابدأ حوارًا معنا: https://www.linkedin. com/company/supermap.

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