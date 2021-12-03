‫‫جمع شركة Immensitas Private Limited لرأس مال يصل إلى 2.3 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل الأولي (A1)

بوسطن3 ديسمبر / كانون أول 2021/PRNewswire/ — جمعت شركة Immensitas Private Limited رأس مال يصل إلى 2.3 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل الأولي (A1) التي شارك في قيادتها شركة growx ventures، وArtha Venture Fund (AVF)، وDSP Investment Managers Pvt. Ltd. كما شهدت الجولة أيضًا مشاركة LogX Ventures وAtrium Angels، وخريجي ISB برعاية صناديق رأس المال المخاطرة الصغيرة.

في شهر يوليو، جمعت الشركة رأس مال من جولة التمويل التي عقدتها AVF وLogX. سوف تُستخدم الموارد المالية الجديدة لتعزيز قدرات خدمة التسويق عبر الإنترنت Lemnisk، وعرض منتجات شركة Immensitas، وتوسيع النطاق في السوق.

يمكن حل أتمتة التسويق في الوقت الفعلي والتخصيص المدفوع بمنصة بيانات العملاء (CDP) من Lemnisk الشركات من نقل بيانات العملاء عبر مصادر بيانات مختلفة وتنشيطها عبر قنوات التسويق المتعددة ونقاط الاتصال.

صرح شيتال بهل، شريك، growx ventures ، قائلًا أننا “نشعر بالإعجاب إزاء استراتيجية البيانات-أولًا الخاصة بشركة Lemnisk لإعداد منتجاتها، ويمثل هذا تناقضًا صارخًا مع النظم الإيكولوجية لتقنيات التسويق القائمة التي تتبع نهج القنوات-أولًا وتحاول الآن إعادة تنظيم البيانات.”

صرح أديتي كوثاري، DSP Investment Managers Pvt. Ltd . ، أنه “لدى رينكو، وبارفين، وسوبرا رؤية رائعة وشاملة لمنصة بيانات العملاء الخاصة بشركتهم، بالنسبة لجهات التسويق في الشركات، تقدم Lemnisk العديد من خدمات التسويق متعددة الأغراض المفيدة اللازمة لتنفيذ مجموعة واسعة من حالات استخدام التسويق القائم على البيانات.”

ذكر أنيرود دماني، شريك إداري، AVF ، أن “الجولة الحالية تسجل زيادة 10 مرات في النمو في الاستثمار الأولي في أقل من 8 أشهر، حيث يواصل فريق Lemnisk في تطوير تقنيات العصر الحديث لمساعدة جهات التسويق على تولي مسؤولية بياناتها! ونشعر بالسعادة لمضاعفة جهود فريقنا!”

صرحت سوبرا كريشنان، المدير التنفيذي، Lemnisk أن “الجولة الجديدة تمكننا من مواصلة انتهاج رؤيتنا الطموحة المتمثلة في تقديم منصة لا تركز فقط على بيانات العملاء ولكنها تستخدم أيضًا ذكاء الأعمال في الوقت الفعلي بسرعة، على عكس العديد من الجهات الفاعلة التي تسعى لاستبدال سحابات التسويق الكبيرة، يتمثل نهجنا في مساعدة العملاء في الحصول على نتائج افضل من عمليات الاستثمار القائمة الخاصة بهم”.

نبذة عن Immensitas Private Limited

توفر Lemnisk المقدمة لخدمات التسويق والتابعة لشركة Immensitas Private Limited تجارب عملاء فائقة تؤدي إلى زيادة التحويلات والاحتفاظ بالعملاء، ونمو الشركات.

تشمل القدرات الأساسية ما يلي:

الموصلات لتنظيم البيانات المستقلة وتقديم عرض واحد للعملاء في الوقت الفعلي.

تنظيم تجارب العملاء الفردية عبر النظام الإيكولوجي martech على القنوات المناسبة في الوقت المناسب باستخدام محرك ذكاء اصطناعي مدمج خاص به،

على القنوات المناسبة في الوقت المناسب باستخدام محرك ذكاء اصطناعي مدمج خاص به، إنشاء تجارب شخصية 1:1 لكل مستخدم عبر قنوات تسويق متعددة

لدى Lemnisk مكاتب في بوسطن، وسنغافورة، ودبي، وبنغالور. لمزيد من المعلومات يُرجى بزيارة: www.lemnisk.co

الاتصال الإعلامي:

Bijoy K.B

kb@lemnisk.co