‫‫Dante Labs تستحوذ على Cambridge Cancer Genomics من أجل تحقيق تميز عالمي في مجال علاج الأورام الدقيق

ستعمل منصة البرامج الفردية المتكاملة على تمكين علاج الأورام الدقيق الفعلي الذي يرتكز على المريض على نطاق واسع لعلاج مرضى السرطان، مع الجمع بين تحليل بيانات الخزعات الطبية والجرثومية والبدنية والسائلة معًا.

سيتم دمج برنامج Cambridge Cancer Genomics OncOS الذي يقوم على التعلم الآلي في برنامج Dante Labs CE-IVD وبرنامج ISO13485 Immensa Genomics Interpretation، وسوف يصبح متاحًا لعملاء الأمراض السريرية والبحثية في الصيف.

ويتصدى الحل المشترك لفرصة سوقية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار.

كامبريدج ، المملكة المتحدة ، 23 يونيو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم Dante Labs، وهي شركة رائدة في مجال علم الجينوم والتشخيص، عن الاستحواذ على شركة Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai)، وهي إحدى شركات Y-Combinator الرائدة في مجال التعلم الآلي لعلاج الأورام السريرية، من أجل إنشاء منصة واحدة ذات قدرات لا مثيل لها في تحليل بيانات الجينوم والأورام.

يقول الدكتور John W Cassidy، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة CCG.ai: “إن تحديد العلاج الأمثل لمرضى السرطان كان ولا يزال يمثل مشكلة منذ زمن بعيد في مجال علم الأورام، ولهذا تأسست CCG.ai على فرضية ضرورة حصول كل مريض على العلاج الصحيح، في الوقت المناسب، للتغلب على السرطان.ومنذ أن تأسست الشركة كرس الفريق نفسه لتطوير أحدث البرامج والبحوث الأساسية في مجال تطور الورم والاستجابة للعلاج والذكاء الاصطناعي، لتمكين نشر أفضل للعلاجات المستهدفة للجميع.والآن، في ظل النطاق والخبرة التجارية التي تتمتع بها شركة Dante Lab في مجال فحوصات الجينوم المباشرة للمستهلك، فإن منتجاتنا سوف تكون أكثر قربًا من المكان التي يمكنها أن تحدث فيه أكبر أثر ــ في حياة المرضى”.

ويقول Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs: “إن عددًا قليلاً من الشركات هو الذي أنتج بيانات سريرية مفيدة عن استخدام التعلم الآلي لتحليل الجينوم والبيانات الطبية في مجال الأورام السريرية وتفسيرها، وشركة Cambridge Cancer Genomics متفردة في هذا المجال.وخلال السنوات السابقة، طوّر الفريق أدوات ذكيّة جدّا لعلاج الأورام تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المرضى.والواقع أن البيانات مبهرة ونتطلع إلى تنفيذ برنامج OncOS على مستوى العالم”.

تكامل علم الأحياء والتكنولوجيا

واجه تبني الطب الدقيق على نطاق واسع قيودًا بسبب الافتقار إلى تكامل التكنولوجيا وعلم الأحياء في منصة واحدة.يتطلب تعلم الآلة توليد بيانات طولية متعددة التخصصات ذات ملكية خاصة وحلقة تغذية راجعة سريعة للغاية من المختبر السريري.

ومع هذا الاستحواذ الجديد، سوف تزود Dante Labs المنظمات السريرية بحلول شاملة لعلاج الأورام لاتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة المرضى.

حصل برنامج Dante Labs Immensa على علامة CE-IVD وشهادة ISO13485 للأجهزة الطبية في عام 2021.

وقد ساعدت الأبحاث والحلول السريرية الشاملة من Dante Labs الناس في 97 دولة مختلفة، حيث وفرت الرؤى المتعمقة حول الأمراض النادرة والأمراض المعدية والطب الوقائي.

توظف Dante Labs فريقًا طبيًا متميزًا يتمتع بسنوات من الخبرة في مجال الأورام وسرطانات الأطفال والطب الدقيق.

ولقد كانت مشاريع CCG.ai لتوليد مجموعات البيانات وتحويلها رائدة في مجال استخدام بيانات الأوميكس في تعلم الآلة.

تعمل منصة الأورام الدقيقة OncOS من CCG.ai على توجيه القرارات الحياتية من أجل ضمان علاج السرطان استنادًا إلى معطيات لكل المرضى.

نبذة عن CCG.ai

تأسست Cambridge Cancer Genomics (CCG.ai) من أجل ضمان حصول كل مريض على العقار المناسب، في الوقت المناسب، بغية التغلب على السرطان.نقوم ببناء البرنامج لإتاحة علاج الأورام الدقيق المستند إلى البيانات وتطوير المؤشرات الحيوية المستندة إلى البيانات بشكل منهجي يكون استرشاديًا للاستجابة العلاجية.ونحن في مجموعة CCG.ai نعتقد أن زيادة كميات البيانات السريرية والجينية من شأنها أن تحدث نقلة في علاج السرطان، وأن تُمكن علماء الأورام من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن العقار الذي يُستخدم في كل ظرف من الظروف.

نبذة عن Dante Labs

تتلخص مهمة Dante Labs في إتاحة وصول الجميع إلى التقنيات الجينومية الأكثر تقدمًا.وتحظى الشركة حتى الآن بعملاء في أكثر من 95 دولة جربوا شخصيًا قوة الجينوم الكامل. Dante Labs هي أيضًا شركة عالمية توفر حلولاً لاختبارات فيروس كوفيد-19 للحكومات والشركات والأفراد بغية مساعدة الأشخاص على العودة إلى الحياة الاعتيادية بأمان.لمعرفة المزيد أو لشراء سلسلة الجينوم الكاملة من Dante Labs أو لاختبار كوفيد-19، تفضل بزيارة www.dantelabs.com وتابع @DanteLabs.

Giorgio Lodi, giorgio.lodi@dantelabs.com. ‎+39 0862 191 0671