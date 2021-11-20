‫ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار من سانت كيتس ونيفيس يؤكد انتهاء العرض محدود المدة بحلول يوم 31 ديسمبر

لندن, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — أكد اتحاد سانت كيتس ونيفيس أنه لن يتم تمديد العرض محدود المدة الخاص بهم بخصوص برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI). رح ليس خان، الرئيس التنفيذي في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار أنه سيكون أمام المستثمرين فرصة فقط حتى يوم 31 ديسمبر للتقديم كي يتأهلوا للحصول على السعر الخاص. ستقدم الوحدة قريبًا تفاصيل حول عملية التقديم قبل تاريخ الانتهاء.

وقد قُدّم العرض محدود المدة في 2020 خلال ذروة عمليات الإغلاق التي تسبب فيها الوباء. كان إحباط العديد من الأفراد والأسر بسبب إغلاق الحدود واستجابة الهيئات الصحية لدى حكوماتهم قد بدأت بالنسبة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار كخطة بديلة موثوقة. فبمقتضى هذا العرض، فإن الأسر التي يبلغ عدد أفرادها ما يصل إلى أربعة أفراد يمكنهم الحصول على جنسية ثانية من سانت كيتس ونيفيس بتكلفة 150,000 دولار أمريكي لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد. يقدم هذا العرض تخفيضًا بمقدار 45,000 دولار أمريكي من السعر الأصلي البالغ 195,000 دولار أمريكي. هذا السعر الجديد صالح فقط لفترة محدودة تنتهي ببداية العام الجديد.

كما صرح السيد خان قائلًا: “إننا في دولة سانت كيتس ونيفيس نبني فرحة عارمة وقيمة كبيرة لوحدة الأسرة. نحن نحاول تعظيم ذلك في كل شيء نقوم به. يكمن الهدف من العرض محدود المدة (LTO) في التأكد من لم شمل الأسر بصرف النظر الأزمة التي واجهوها”.

وإلى جانب الحصول على جنسية ثانية والأمن الذي تحصل عليه من جراء ذلك، يقدم البرنامج مجموعة كبيرة من المزايا للمواطنين الاقتصاديين وأسرهم. يتضمن ذلك الوصول إلى 165 وجهة، وآفاق عمل بديلة، وخيارًا لا يقدر بثمن لنقل الجنسية لأجيال قادمة لترسيخ إرث مستقبلي لك ولأسرتك. المتقدمون لديهم أيضًا خيار الإقامة في الدولة مع التمتع بحقوق المعيشة والعمل الكاملة. ومع ذلك، يجب على المتقدمين الخضوع أولاً لفحوصات العناية الواجبة الصارمة لضمان قبول المستثمرين ذوي المكانة الأخلاقية العالية فقط كمواطنين، وبالتالي حماية سمعة البرنامج الدولية.

منذ عام 1984، فتحت دولة سانت كيتس ونيفيس أبوابها للأفراد من ذوي الثروات الكبرى ذات القيمة الصافية العالية وأسرهم المباشرة كي يصبحوا مواطنين. لقد أدت الخبرة الواسعة للدولة في مجال هجرة الاستثمار إلى تأمين مكانتها الدولية كعلامة تجارية “بلاتينية قياسية”. أشارت دراسة سنوية مستقلة نُشرت في مجلة PWM التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز، مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2021، إلى أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار هو الأفضل في العالم وألقت الضوء على سهولة المعالجة فيه، والعناية الواجبة والنطاق الزمني للجنسية كأسباب لانتشاره الكبير.