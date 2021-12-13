‫ دراجة كي واي أم سي أو أيه كي 550 الجديدة تنقل مفهوم “التجول السوبر” إلى المستوى التالي

ميلان، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة كي واي أم سي أو عن إطلاق دراجتها المحدثة الجديدة “ماكسي سكوتر”، أي كي 550، في معرض إيكما ميلان 2021.

تم تصميم أيه كي 550 المحدثة لتقديم اختراقات تثير الحماس للركاب الذين يتوقون للسفر إلى ما وراء الحدود. ومنذ إطلاقها في العام 2016، حظيت أيه كي 550 باهتمام الصناعة العالمية المتخصصة في إنتاج الدراجات ذات العجلتين والنموذج الأكثر رواجًا لراكبي دراجات ماكسي. اليوم، مع تصميم الدراجة الجديدة وميزات التحكم الكهربائي المطورة، تمثل دراجات أيه كي 550 علامة فارقة أخرى بعد طرحها الأول في العالم.

وقال ألين كو، رئيس مجلس إدارة كي واي أم سي أو: “على الرغم من قيود السفر الدولية، أنا ممتن جدًا لأن كي واي أم سي أو قادرة على عرض أبه كي 550 الجديدة تمامًا في معرض إيكما، حيث تم تقديم أيه كي 550 لأول مرة” في معرض ميلانو. “في هذا الوقت الصعب من حقبة ما بعد الوباء، أصبح لدى الناس، أكثر من أي وقت مضى، رغبات قوية في إضافة الإثارة إلى سفرهم. ويسعدنا أن نقدم أحدث مساعي كي واي أم سي أو لإرضاء الدراجين العالميين الذين لا يبحثون سوى عن الأفضل.”

معبأة بالتصاميم المبتكرة والتقنيات المتقدمة

تعد أيه كي 550، التي سميت بهذا الاسم بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس شركة كي واي أم سي أو، عرضًا للتقنيات والحرفية التي تراكمت لدى كي واي أم سي أو لأكثر من 50 عامًا. تم تجهيز أيه كي 550 بتصميم يرتكز على الراكب، وهو تصميم يتكامل بشكل مثالي بين الرياضة والتصميمات المتميزة، مما يوفر تجربة ركوب لا مثيل لها “بجولة فائقة” مع أقصى قدر من الاهتمام بكل التفاصيل.

يرتقي طراز أيه كي 550 الجديد بمفهوم “إثارة التجول” إلى المستوى التالي من خلال هيكل التعليق الفريد، والتصميم المبتكر للوحة العائمة متعددة الطبقات، ومصباح الجري النهاري المحدث في المصابيح الأمامية، وأحدث تقنيات التحكم الإلكتروني، مما يوفر للركاب أداء رائدا في فئته ومتعة القيادة النهائية.

يجعل تصميم السيارة الجديد كليًا أيه كي 550 الجديد حتى أكثر أناقة وحداثة. وإذ هو مستوحى من مفاتيح البيانو، يتميز الكونسول الوسطي المتميز لدراجة أيه كي 550 الجديد بمفاتيح وظيفية كلاسيكية وسهلة الاستخدام وبديهية. تسمح هذه المفاتيح المادية للركاب بالتحكم في العمليات الأكثر استخدامًا مثل غطاء خزان الوقود ووسادة المقعد وعرض الأميال وأقفال المقود.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أيه كي 550 الجديدة بـ “منعطفات مانعة للانغلاق”، وهو أعلى مستوى من الحماية للسلامة عند المنعطفات. كما أنها تتميز بنظام التحكم في الجر الذي يمنع انزلاق العجلات على الطرق المبتلة والأسطح غير المستوية. تشمل الميزات الجديدة الأخرى الخانق الإلكتروني والتحكم في السرعة والزجاج الأمامي الكهربائي. تعتبر أيه كي 550 الجديدة أكثر أمانًا وسلاسة وراحة من أي وقت مضى.

وقال ألين كو، رئيس مجلس إدارة كي واي أم سي، “بدراجة “أو أيه كي 550 الجديدة، تعمل كي واي أم سي أو على دفع حدود معنى السفر والنقل.” “في كي واي أم سي أو، نضع عملاءنا في قلب كل ما نقوم به. ويظهر إطلاق أيه كي 550 الجديد جهودنا المستمرة للذهاب إلى أبعد من ذلك لكسب قلوب المستهلكين في جميع أنحاء العالم.”

حول كي واي أم سي أو

كي واي أم سي أو هي مجموعة رياضية عالمية لها وجود في أكثر من 100 دولة. منتجاتنا تشمل الدراجات الإلكترونية والدراجات البخارية والدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي ومركبات الخدمات. الاستدامة تقع في صميم كل ما نقوم به. كان هذا التفاني المستمر هو الدافع وراء مساعي كي واي أم سي أو للكهرباء لأكثر من 20 عامًا. اليوم نحن في مهمة لإنشاء عربات شخصية تكسب قلوب المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد حول كي واي أم سي أو على www.xels.io </91 .

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