‫ Azentio تفخر بالإعلان عن حصولها على شهادة أيوفي للامتثال عن نظامها آيمال بنسخته R14.5

سنغافورة في 11 كانون ال ثاني /يناير 2022 – يسرّ شركة Azentio Software ، الشركة الرائدة في توفير حلول البرمجيات مقرها سنغافورة والمملوكة بالكاملمن قبل صناديق إستثمارية تديرها Apax Partners ، أن تعلن اليوم عن نجاح نظام آيمال(iMAL™) بنسخته R14.5، النسخة الأحدث من منصة الخدمات المصرفية الإسلامية الأساسية، بعد أن خضع لاختبار التدقيق الذي أجرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، لقياس مدى امتثاله لمعايير أيوفي للعام 2022، وذلك انطلاقاً من دورها واختصاصها في تطوير المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي.

وهذه الشهادة هي دليل ملموس على امتثال Azentio لمعاييرالمحاسبة والشريعة الإسلامية القائمة والصادرة حديثًا عن أيوفي من خلال نظام آيمال الذي استحوذت عليه مؤخرًا بنسختهR14.5 .

صرح عمــر مصطفــى أنصــاري، الأميــن العــام لأيوفــي قائلاً: “لطالما سعت أيوفي إلى ضمان التجانس والتوحيد في الممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم من خلال إصدار معايير في مجالات الشريعة والمحاسبة والتدقيق والحوكمة والأخلاق. ويسعدنا استكمال عملية التدقيق التي خضع لها نظام آيمال بنسخته R14.5 لعام 2022 لضمان امتثاله لمعايير المحاسبة المالية والشريعة الصادرة عن هيئة أيوفي”. وتابع معلّقًا: “نحن على ثقة، أن اتباع معايير أيوفي وتنفيذها سيساعد نظام آيمال على الحدّ من مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية، وما تعاوننا المستمر إلا شهادة على التزام Azentio الحثيث باتباع أفضل الممارسات لتنأى بنفسها وبعملائها عن أي مخاطر تذكر ولا سيما أنهم أكثر المؤسسات المالية الإسلامية ريادة في العالم”.

ومن جهته، صرح محمد الخطيب، المدير العام لقسم الخدمات المصرفية الإسلامية والرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيالـAzentio قائلاً: “إن حصول منصتنا المصرفية الأساسية آيمال بإصدارها الجديد على شهادة أيوفي، يعكس التزامنا المستمر وسعينا الدؤوب نحو ابتكار أفضل التكنولوجيا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أحدثت التطورات في التكنولوجيا المالية تحديات غير مسبوقة للمصارف الإسلامية الحالية لتظل قادرة على المنافسة. أما نحن ومن خلال منصتنا الجديدة التي تجمع ما بين التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا ومعرفتنا المعمقة بالتمويل الإسلامي نعمل على مساعدة عملائنا على الاسراع في عملية التحول والابتكار وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع توفير ضمان امتثال المنظومة المتكاملة للخدمات المالية الإسلامية للشريعة. كذلك، نثني على ضرورة الامتثال عند بذل الجهود في التصميم والتطوير، ونسعى جاهدين وباستمرار لتوفير منصة فريدة تلبي أو تتجاوز احتياجات وتوقعات عملائنا، مع الالتزام دائمًا بقواعد أيوفي ومبادئها”.