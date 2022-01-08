‫ LambdaTest تطلق منصة HyperTest: أسرع منصة سحابية في العالم لاختبار تطبيقات الويب والمواقع الإلكترونية

– منصة HyperTest أسرع من أيّ منصة اختبارات تقليدية بنسبة تصل إلى 70%

سان فرانسيسكو، 7 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت LambdaTest، وهي منصة رائدة في اختبار البرمجيات، عن إطلاق منصة HyperTest ؛ وهي منصة اختبار ذكية من الجيل التالي لمساعدة الشركات على تنفيذ اختبارات «السيلينيوم» الشاملة بأقصى سرعة ممكنة.

وفي الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بين الشركات الرقمية في سرعة إطلاق المنتجات والحلول، فإنّ عملية اختبار الكود البرمجي قبل طرح المنتجات في الأسواق تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال منصة HyperTest -التي تدعم تنفيذ اختبارات السيلينيوم- يمكن للشركات تسريع عملية طرح منتجاتها في الأسواق بدرجة كبيرة عن طريق تقليل مدّة تنفيذ الاختبارات بطريقة ذكية. والسيلينيوم هو أداة اختبار مفتوحة المصدر تدعم التشغيل الآلي لمتصفحات الويب؛ بحيث يتمكّن مطوّرو البرمجيات ومحللو ضمان الجودة في الشركات من إجراء اختبارات آلية بدلًا من إجراء اختبارات يدوية لكل وظيفة على حدة؛ وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد.

تُعدّ منصات الاختبارات الحالية التي تعمل بطريقة آلية بطيئة بطبيعتها بسبب حدوث الكثير من القفزات في الشبكة أثناء إجراء الاختبارات. ففي منصات الاختبار التقليدية، تُرسَل سيناريوهات الاختبار المشغّلة إلى مركز السيلينيوم، والذي بدوره يرسلها إلى عقدة السلينيوم الأكثر ملاءمة لها. ويترتب على ذلك حدوث تأخر بسبب اشتراك العديد من مكوّنات الشبكة في إتمام العملية بأكملها. كما تتسبّب القفزات المتعدّدة للشبكة وكذلك تشغيل مكوّناتها المستقلة إلى عدم استقرار الاختبارات؛ وهو أحد أكثر العوامل التي تؤخر عملية طرح المنتجات في الأسواق.

تعمل منصة HyperTest على جمع جميع المكوّنات في بيئة تنفيذية واحدة؛ وهو ما ينهي حدوث القفزات في الشبكة ويقلل من مدد تنفيذ الاختبارات. وبذلك تتمكّن الشركات من اختبار الأكواد وإصلاح المشكلات بوتيرة أسرع بكثير؛ ومن ثمّ تسرّع من عملية طرح منتجاتها في الأسواق.

وقال أسد خان، الرئيس التنفيذي لمنصة LambdaTest: «إنّ إمكانيات الحلول التقليدية محدودة جدًا من حيث سرعة تنفيذ الاختبارات. وقد عملنا -في LambdaTest– على بناء منصة تنفيذ اختبارات فائقة السرعة لأنّ الشركات قد ضجرت من بطء تنفيذ الاختبارات. ونحن ندرك أنّ الشركات الرقمية الحديثة التي تنتج حلولًا ومنتجات متميّزة، تحتاج كذلك إلى منصة تنفيذ اختبارات متميّزة وسريعة. لذا، صمّمنا منصة HyperTest، التي يمكن تشغيلها بنفس سرعة تثبيت السيلينيوم، والتي تزيد سرعتها على سرعة أيّ منصة اختبارات سحابية تقليدية أخرى بنسبة تصل إلى 70%. ونتطلع إلى أن يجرّب المطورّون من الأفراد والشركات منصتنا HyperTest لإجراء الاختبارات على منتجاتهم وحلولهم بسرعة لا مثيل لها. كما أنّ المنصة مزوّدة بالعديد من الميزات الذكية التي تضمن سهولة إجراء الاختبارات عليها.»

تتمتع منصة HyperTest بميزات عديدة مثل إنشاء سجلات فورية لجميع عمليات الاختبارات المُنفّذة، وتجميع الاختبارات بطريقة ذكية لتقليل مدّة الإنشاء الإجمالية، وإدارة وثائق الاختبارات، وإعداد التقارير التلقائية، وإعادة المحاولات التلقائية في حالة فشل الاختبارات. كما يمكن تشغيل المنصة على أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux.

تأسّست LambdaTest في عام 2017، ويبلغ حجم تمويلها حوالي 25 مليون دولار، وقد ساهم في تمويلها عدد من شركات الاستثمار من بينها: سيكويا كابيتال، وتيلسترا فنتشرز، وإنتري كابيتال، وليو كابيتال هولدينجز، وبلوم فينتشرز وشركات أخرى.

عن LambdaTest

تتيح منصة LambdaTest للمستخدمين إجراء الاختبارات يدويًا وآليًا على تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة عبر أكثر من 3000 متصفح (بإصدارات مختلفة) ومجموعة كبيرة من بيئات أنظمة التشغيل. ويعتمد على منصة LambdaTest أكثر من 500 شركة وأكثر من 600000 مستخدم في أكثر من 130 دولة لاختبار منتجاتهم البرمجية.

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