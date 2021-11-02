‫CHINT Solar تحوز على جائزة اليونيدو في فئة “الإدارة المستدامة للأراضي”

هانغتشو، الصين، 1 نوفمبر2021 /PRNewswire / — حازت شركة CHINT Solar ، وهي أحد الشركات الرائدة المتكاملة في مجال الطاقة الشمسية التي تحظى بقدرات على تصنيع وتطوير الطاقات المراعية للبيئة وعناصر ما قبل وبعد الإنتاج، على جائزة اليونيدو في فئة “الإدارة المستدامة للأراضي” لتلبيتهم دعوة اليونيدو العالمية من أجل الحلول المبتكرة في التكنولوجيا النظيفة والإدارة المستدامة للأراضي. حيث منحت هيئة المحلفين محطة الطاقة الشمسية الصحراوية CHINT 310MW ، والتي تركز بشكل أساسي على توليد الطاقة الشمسية – هذه الجائزة لتسببها في تفادي التصحر الثانوي. كما أن لها قيمة ترويجية وتطبيقية عالمية وذلك بسبب الجمع في ان واحد بين استراتيجية الإدارة المستدامة للتخطيط الزراعي والإدارة البيئية، بالإضافة إلى انها جمعت بشكل خلاق بين قضايا الحوكمة الخمس: الصحراء، والأراضي العشبية، والطاقة الشمسية، وزراعة المحاصيل، والحد من الفقر واتباع مبادئ إدارة البيئة الايكولوجية، واقترحت حلول وفقًا للظروف المحلية، وخلقت فرص عمل محلية من خلال تطبيق التكنولوجيا المستدامة للأرض أو التحكم في التربة.

ونظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – UNIDO ) في يوليو 2021 ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD) ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( UNFCCC ) وذلك بجانب معهد أبحاث FCA – أحد المؤسسات الفكرية الرائدة في المانيا – دعوة اليونيدو العالمية 2021 من أجل الحلول المبتكرة في التكنولوجيا النظيفة والإدارة المستدامة للأراضي؛ من أجل استقصاء وتعزيز التقنيات والبرامج المبتكرة للتعامل مع تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والمرنة، والمستدامة.

وقد تم استلام 294 طلبًا من 71 دولة في 5 قارات منذ الإطلاق الرسمي لطلبات تقديم العروض. وقد تم اختيار أربعة أبطال لتغطينهم أخيرًا لأربع فئات من 23 مشروعًا بعد تقييم الحكام.

وقد تم الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية الصحراوية CHINT 310MW في كوبوكي، منغوليا الداخلية بشكل مشترك من قبل شركة CHINT Solar ومجموعة إليون للموارد. وبدأ العمل على تنفيذ المشروع بسبب السوابق التاريخية لمكافحة التصحر في الصين. ويُعد مشروع كوبوكي أول مشروع للطاقة الشمسية في الصحراء في الصين كما تم الاعتراف به كمشروع تاريخي لتحقيق مشاريع الطاقة المتجددة في مثل هذه البيئة الصعبة.

مفهوم فريد

ابتكرت شركة CHINT Solar نموذجًا جديدًا يتميز بقدرته على التحكم في الرمال، وزراعة الأراضي الزراعية، وتربية الحيوانات، وتوليد الطاقة، والحد من وطأة الفقر. وتُعد منطقة التحريج واستقرار الرمال من بين مناطق أخرى مزروعة بأعشاب علفية مقاومة للبرد والجفاف والملح والقلويات. كما أدى الري بالتقطير تحت الأغشية البلاستيكية، والري المتسرب، وغيرها من المعدات والتقنيات الموفرة للمياه إلى زيادة المساحات المزروعة إلى ما يزيد عن 90%؛ مما أدى إلى مكافحة التصحر وحدوث تأثيرات مراعية للبيئة واضحة. ويمكن من الآن تكرار مثل هذه المشاريع في جميع أنحاء العالم.

تم توفير 3.000 فرصة عمل أثناء عملية التشييد إلى جانب إنتاج حوالي 14 مليار كيلوواط/ساعة خلال فترة التشغيل التي تبلغ 25 عامًا بالإضافة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 7 ملايين طن. وسيستمر المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية للمقيمين حول موقع المشروع طيلة دورة حياة المشروع. ويُعد مشروع كوبوكي مثال يحتذى به حول إمكانية دمج المصالح التجارية مع المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

حافز لمشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية

وصرح تشوان لو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Zhejiang Chint New Energy Development Co، Ltd قائلًا: “يشرفنا أن تحوز شركة CHINT Solar على جائزة عن مثل هذا المشروع المبتكر. تبنينا طريقة رائعة، إلا وهي أنه بجانب النفايات والأراضي الرملية المستأجرة من المزارعين والرعاة، من أجل التحكم في الرمال أثناء بناء قاعدة مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأصبح المشروع معيارًا مرجعيًا وتجريبيًا لمشروع صحراء الطاقة الشمسية في الصين. حيث تمكنت شركة CHINT Solar – من خلال مشروع صحراء الطاقة الشمسية في كوبوكي 310MW Kubuqi – من إثبات إمكانية دمج توليد الطاقة بنجاح مع المسؤولية الاجتماعية والبيئية وستعمل مثل هذه المشاريع البارزة على تحسين قبول مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم وستحفز صانعي السياسات على تقديم مخططات الدعم لمثل هذه المشاريع الشاملة”.

نبذة عن CHINT Solar

تأسست شركة CHINT في عام 1984 كمقدم خدمات عالمي لحلول الطاقة الذكية ذات شبكة أعمال واسعة في أكثر من 140 دولة وبطاقم عمل يصل إلى أكثر من 30.000 موظف.

وتم تأسيس شركة CHINT Solar في عام 2006 واُدرجت في سوق الأوراق المالية كواحدة من أفضل شركات الطاقة المتجددة. وأصبحت شركة CHINT Solar ذات دورًا محوريًا في صناعة الطاقة الشمسية وبطاقم عمل يصل إلى 6.000 موظف. كما تُعد شركة CHINT Solar – بجانب تخصصها في صناعة الوحدات البلورية – مطورًا عالميًا رائدًا للمشاريع في فترة ما قبل الانتاج حيث تتطور في مجال تطوير المشاريع، وتمويلها، وإنجازها، وتشغيلها؛ لمجمعات الطاقة الشمسية. وقامت شركة CHINT Solar – بجانب إنجازها لمشاريع 8GW – بتشييد سجل حافل مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة المستقبلين.

https://energy.chint.com/en/