‫Dante Labs تعلن عن إمكانية الوصول عالميًا إلى تسلسل الجينوم الكامل بخصم 50% بمناسبة الجمعة البيضاء

نيويورك، 25 نوفمبر، 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم Dante Labs وهي شركة رائدة عالميًا في مجال علم الجينات الوراثية والطب الدقيق عن عرضها بمناسبة الجمعة البيضاء والمتمثل في إجراء اختبار تسلسل الجينوم الكامل وتفسير نتيجة الاختبار بخصم 50% على قائمة أسعارها التي لا تقبل المنافسة، بالإضافة إلى الشحن المجاني حول العالم.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال أندريا ريبوساتي، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Labs: “نؤمن في Dante Labs بالوصول العالمي إلى أكثر التقنيات تطوراً وطب الجينات الوراثية والطب الشخصي. ويأتي عرض الجمعة البيضاء كخطوة حقيقية في اتجاه تحقيق هذا الهدف، للتقليل من تكلفة تسلسل الجينوم الكامل على نطاق عالمي.”

يوفر اختبار الجينوم الكامل من Dante معلومات مخصصة بشأن مئات الأمور من خلال التفسير المتقدم لبيانات الجينوم الذي يأتي في ثلاثة تقارير متطورة:

تقرير عن الحالة الصحية: نصيحة قابلة للتنفيذ لعيش حياة أفضل

نصيحة قابلة للتنفيذ لعيش حياة أفضل الموروثات الغذائية: نظام غذائي مخصص قائم على الجينوم الخاص بك

نظام غذائي مخصص قائم على الجينوم الخاص بك تقرير اللياقة الجينومية: برنامج تدريب مخصص قائم على الجينوم الخاص بك

يسري هذا العرض على مستوى العالم حتى يوم إثنين الإنترنت الموافق 29 نوفمبر 2021.

الأسعار الخاصة بمناسبة الجمعة البيضاء هي:

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

بيانات الاتصال

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantelabs.com

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