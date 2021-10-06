‫LTI تحصل على جائزة كوبيرنيتيس في تخصص “مايكروسوفت أزور” المتقدم

التخصص هو شهادة لقدرات LTI في تحديث التطبيقات

مومباي، الهند،6 أكتوبر 2021/PRNewswire/ — حصلت شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (Larsen & Toubro Infotech) (BSE: 540005) (NSE: LTI) وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- على جائزة كوبيرنيتيس في تخصص مايكروسوفت أزور المتقدم، وتُعَد الجائزة بمثابة تصديق على صحة المعرفة العميقة لشريك الحل وخبرته الواسعة وخبرته المثبتة في نشر وإدارة أعباء عمل الإنتاج في السحابة باستخدام الحاويات وإدارة بيئات كوبيرنيتيس المستضافة في مايكروسوفت أزور.

فقط الشركاء الذين يستوفون معايير صارمة بشأن نجاح العملاء ومهارات الموظفين، بالإضافة إلى اجتيازهم لتدقيق جهة خارجية لممارسات إدارة ونشر عبء العمل المستندة إلى الحاويات، هم الذين يفوزون بجائزة كوبيرنيتيس في تخصص أزور المتقدم..

قال سيدهارث بوهرا، رئيس الأعمال ورئيس قسم السحابة ومنتجات البيانات في LTI: : “تحتاج الشركات إلى زيادة الكفاءة في العمليات، والحلول السحابية تجعل هذا الارتقاء المتواصل ممكنًا. وتعمل مايكروسوفت على تسهيل تبني المؤسسات لنظام كوبيرنيتيس من خلال تقديم أحدث المعارف وأفضل الممارسات من العمل مع عملاء متنوعين إلى مجتمع كوبيرنيتيس. سيوفر أحدث تخصصاتنا في إمكانيات خدمة كوبيرنيتيس مزايا قابلية التنقل وخفة الحركة وقابلية التوسع لعملائنا، بينما يتم تحديث أعباء العمل الخاصة بهم”.

وأضاف رودني كلارك، نائب رئيس الشركة، ورئيس حلول الشركاء العالميين، ومبيعات القنوات والقنوات في مايكروسوفت: “تُسلِّط جائزة كوبيرنيتيس في تخصص مايكروسوفت أزور المتقدم الضوء على الشركاء الذين يمكن اعتبارهم الأكثر قدرة عندما يتعلق الأمر بنشر وإدارة التطبيقات بداخل حاويات في أزور. وقد أثبتت LTI بوضوح أن لديها المهارات والخبرة لتقديم أفضل إمكانيات السحابة الأصلية في فئتها للعملاء الذين يستخدمون أزور”.

ومع توقع قيام أكثر من 75٪ من المؤسسات العالمية بتشغيل التطبيقات بداخل الحاويات في الإنتاج بحلول عام 2022، يبحث الكثيرون عن شريك يتمتع بمهارات متقدمة من أجل ترحيل أعباء العمل الحالية بداخل الحاويات إلى السحابة، أو مساعدتهم في تطوير تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام تقنيات الحاويات، وأنماط تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات (DevOps)، ونهج الخدمات المصغرة.

LTI هي أيضًا أحد موفري الخدمات المُدارة لـ “مايكروسوفت أزور إكسبرت”، وهو اعتراف يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة مستوى الخبراء، ومجموعة أوسع من خدمات أزور من عمليات ترحيل البنية التحتية كخدمة (IaaS) إلى المنصة كخدمة (PaaS)، والعديد من المزايا الأخرى القائمة على شراكة LTI القوية مع مايكروسوفت.

حول شركة LTI :

LTI‏ (NSE‏: LTI ) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 435 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.

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