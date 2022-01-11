‫MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS تعلن فوز اللبناني KAMAL MOUZAWAK بجائزة Foodics Icon

تكريم اللبناني KAMAL MOUZAWAK في النسخة الأولى من حفل جوائز «MENA’s 50 Best Restaurants» تقديرًا لابتكاراته في فنون الطهي ومساهماته في التنمية الاجتماعية داخل لبنان وخارجها

لندن،, 11 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت MENA’s 50 Best Restaurants عن فوز KAMAL MOUZAWAK، مؤسّس أول سوق للمزارعين في بيروت (Souk El Tayeb) وأحد أبرز الناشطين اللبنانيين في مجال الأغذية، بجائزة Foodics Icon Award . وسيتسلم MOUZAWAK الجائزة في النسخة الافتتاحية من حفل توزيع جوائز MENA’s 50 Best Restaurants والذي سيُقام في أبو ظبي في 7 فبراير 2022. وتهدف منظمة 50 Best من إقامة هذا الحفل إلى تكريم الشخصيات البارزة في قطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أسّس MOUZAWAK أول سوق للمزارعين في بيروت (Souk El Tayeb) لتحقيق رؤيته التي تهدف إلى تشجيع صغار المزارعين والمنتجين، ونشر ثقافة الزراعة المستدامة من خلال الاحتفاء بفنون وتقاليد الطهي المحلية لتوحيد المجتمعات المحلية والحفاظ على الهوية اللبنانية. وقد كان من ثمار إقامة Souk El Tayeb، افتتاح MOUZAWAK لمطعمه الأول «مطعم Tawlet»؛ حيث تقوم طاهيات من مناطق لبنانية مختلفة بإعداد الأطباق الشهية المنزلية التي تشتهر بها مناطقهم، وهو ما يوفر لزبائن المطعم مجموعة متنوّعة من الأطباق اللبنانية التقليدية. وبعد افتتاحه مطعم Tawlet في بيروت في عام 2009، أنشأ MOUZAWAK خمسة مطاعم أخرى؛ وهو ما أسهم في توفير فرص عمل كثيرة للنساء في جميع أنحاء البلاد. ويشتهر MOUZAWAK بكونه ناشطًا في فنون الطهي بسبب تبنيه لطهي أطعمة طبيعية صحية، ونشره لثقافة الزراعة المستدامة.

وقال William Drew، مدير قسم المحتوى في منظمة 50 Best، معلقًا على فوز KAMAL MOUZAWAK بجائزة Foodics Icon Award «إنّ مساهمة KAMAL MOUZAWAK في تعزيز أنشطة منظمة «Slow Food» في لبنان، إضافة إلى تبنيه ونشره لثقافة الزراعة المستدامة من خلال «Souk El Tayeb» ومطعمه «Tawlet»؛ يُعدّ بحق تجربة ملهمة. وإنّ التأثير الذي أحدثه MOUZAWAK في الأوساط الغذائية من خلال رؤيته التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية اللبنانية وإحياء تراث الطهي في لبنان، يجعله من أكثر المستحقين للفوز بهذه الجائزة.»

على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية، تطوّر Souk El Tayeb من سوق أسبوعي للمزارعين إلى مؤسسة غذائية تسهم في تنفيذ برامج تعليمية في المدارس المحلية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الطعام الصحي، وإقامة مهرجانات للطعام لتسويق المنتجات. ويُعدّ «Matbakh El Kell» أحدث مشروعات MOUZAWAK التي أقامها في سوق الطيب، وهو مبادرة بدأ تنفيذها بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت لتقديم وجبات طعام للعائلات التي تفتقر إلى الأمن الغذائي في جميع أنحاء بيروت. وبفضل النجاح الذي حققه البرنامج الدولي لتبادل خبرات المزارعين في ربط المزارعين اللبنانيين بشبكات المستثمرين الدوليين، يستعد MOUZAWAK الآن إلى توسيع Souk El Tayeb.

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1707530/50_Best_MENA_ Logo.jpg

https://mma.prnewswire.com/ media/1721320/50_Best_MENA.jpg : Photo