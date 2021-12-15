‫MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS تعلن TALA BASHMI فائزة بـ MENA’S BEST FEMALE CHEF AWARD 2022

الجائزة الافتتاحية للنسخة الأولى لـMiddle East & North Africa’s 50 Best Restaurants تسعى لرفع شأن الطهاة الإناث في المنطقة

لندن15 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — فازت TALA BASHMI ، التي يشار إليها عادة باسم صوت المطبخ البحريني الحديث، بالجائزة الأولى منMiddle East & North Africa’s Best Female Chef Award للعام 2022. وإذ هي الشيف الراعي لمطعم فيوجنز من تالا في البحرين، سيتم تقديم الجائزة الافتتاحية لـ TALA BASHMI في النسخة الافتتاحية لجائزة.MENA’s 50 Best Restaurants المقرر عقدها في أبو ظبي في شباط/فبراير 2022. وتشكل الجائزة المهمة جزءًا من مهمة مؤسسة 50 Best لتكريم النماذج النسائية في صناعة الطهي وتمثل أول جائزة تم الإعلان عنها مسبقًا من برنامج جوائزMiddle East & North Africa’s 50 Best Restaurants2022

الشغف لخلق تجارب طهي حنين لضيوفها هو الذي يقود TALA المولودة في البحرين والمدربة في سويسرا. بدأت TALA BASHMI حياتها المهنية من خلال مشروع منزلي سمته Baked by T، وأصبحت حلويات الشيف ت TALA BASHMI مشهورة بشكل خاص في البحرين، واكتسبت العديد من المعجبين بها. بعد هذا النجاح الأولي، شغلت بشمي أدوارًا في أوروبا في فندق غراند هوتيل لي تروي روي ومطعم بريزما الحائز على نجمة ميشلين، حيث تعلمت كيفية إدارة عمليات المطعم وكذلك العمل في بيئات المطبخ سريعة الخطى.

عند عودتها إلى الشرق الأوسط، شاركت الشيف TALA BASHMI في برنامج أم بي سي الشهير “توب شيف” (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، حيث وصلت المراحل النهائية وعرضت المأكولات البحرينية الحديثة التي اشتهرت بها. افتتحت مطعمها الافتتاحي، Fusions by Tala، في فندق الخليج الشهير، البحرين في أيلول/سبتمبر 2017، وهي تفخر بمفهومها في الرغبة في تجربة المكونات والتقنيات المستخدمة في جميع أنحاء العالم ودمجها في الأطباق البحرينية المحلية.

ويقول William Drew مدير المحتوى في 50 Best إن “الشيف TALA I تجسد روح هذه الجائزة بالتزامها الشديد بإبراز المأكولات البحرينية حول العالم مع تحديث العديد من أطباقها التقليدية في الوقت نفسه. إنها فائزة بجدارة كبيرة بلقب MENA’s Best Female Chef.

ستتم استضافة حفل جوائز Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants التي ترعاها S.Pellegrino و Acqua Panna في عاصمة الإمارات العربية المتحدة يوم الأثنين،7 شباط/فبراير 2022، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

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