‫Mullen تعرض سيارتها الكروس أوفر الكهربائية FIVE وتقنيتها ذاتية القيادة من المستوى الخامس بمعرض كونسيومر إلكترونيك (CES®)

تواصل Mullen تحقيق نجاحها منطلقة من معرض لوس أنجلوس للسيارات، إذ تشارك في معرض “CES®” الذي يُقام في لاس فيجاس في الفترة بين 4-8 يناير. سوف تعرض Mullen سيارتها الكهربائية الكروس أوفر “FIVE” وتطرح تقنيتها من مجموعة الدفع ونقل الحركة والقيادة الذاتية والبطاريات من المستوى الخامس.

بري، كاليفورنيا، 15 ديسمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — عن طريق InvestorWire — شركة سيارات Mullen Automotive . (رمز الشركة على مؤشر ناسداك: MULN) تعلن (“Mullen” أو “الشركة”)، وهي شركة ناشئة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، أن محطتها التالية ستكون في معرض “CES®” الذي يُقام في لاس فيجاس في الفترة بين 4-8 يناير من العام المقبل 2022، حيث تعرض سيارتها الكروس أوفر الكهربائية “FIVE”، وينطوي طرحها لأول مرة على تقنية السيارة ذاتية القيادة من المستوى الخامس. سوف تعرض Mullen سيارتها FIVE وتقنية سياراتها ضمن عرض إيضاحي أمام وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق 5 من يناير 2022 بجناح Mullen الواقع في قاعة West Hall بمركز مؤتمرات لوس أنجلوس.

وفي هذا الصدد صرح دايفيد ميتشري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Mullen Automotive، قائلاً: “محطتنا التالية هي معرض كونسيومر إلكترونيك “CES” في لاس فيجاس والذي يُقام في يناير المقبل. لقد تلقينا ردود أفعال إيجابية هائلة بصورة طاغية حيال السيارة FIVE بمعرض لوس انجلوس للسيارات، إذ قال الكثيرون أنها أفضل السيارات في المعرض من حيث مظهرها، وفازت بأعلى تصنيف ضمن فئة السيارات الكهربائية متعددة الأغراض، متفوقة بذلك على كل من ريفيان ولينكولن. يمثل معرض كونسيومر إلكترونيك “CES” إحدى أفضل الفعاليات التي تعرض التقنيات الاستهلاكية في العالم، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق. نتطلع إلى بدء عام 2022 في لاس فيجاس في معرض “CES®” مع السيارة الكروس أوفر الكهربائية “Mullen FIVE”.

سوف تظهر شركة Mullen للسيارات مع سيارتها الكروس أوفر الكهربائية “FIVE” في معرض كونسيومر إلكترونيك (CES®) في لاس فيجاس في الفترة بين 5-8 يناير 2022. يتمثل حضور Mullen في قاعة West Hall بمركز مؤتمرات لاس فيجاس خلال مدة معرض CES® حيث تعرض سيارتها FIVE، والتي تنطوي على تقنية القيادة الذاتية وتشمل تقنية مجموعة القيادة الذاتية والدفع ونقل الحركة والبطاريات.

تستند السيارة FIVE إلى منصة كهربائية بتقنية كروس أوفر من طراز لوح التزلج تنطوي على عدة تشكيلات من مجموعات الدفع ونقل الحركة ومستويات التجهيز ضمن تصميم رشيق أنيق يمثل “نموذجًا تقنيًا مختلفًا بصورة لافتة” وتجربة مثيرة تستحق أن نعيشها على أرض الواقع. اعرفوا المزيد عن السيارة FIVE من Mullen من خلال الرابط MullenUSA.com.

نبذة عن Mullen

شركة Mullen هي شركة كائنة بجنوب كاليفورنيا تمتلك عدة أنشطة تجارية كما أنها شريك في عدة أعمال تآزرية تعمل لتحقيق هدف موحد يتمثل في ابتكار حلول قابلة للتطوير فيما يتعلق بالطاقة النظيفة. تطورت أعمال Mullen على مدى سنوات العقد المنصرم بالتعاون مع المستهلكين وبناءً على التوجهات التقنية. وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة بدأب ومثابرة لتقديم خيارات مثيرة للسيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها بالكامل في الولايات المتحدة لتتناسب بصورة مثالية مع أسلوب حياة المستهلك الأمريكي. تسعى Mullen لإتاحة السيارات الكهربائية بشكل أكبر من ذي قبل عن طريق بناء منظومة متكاملة تعتني بكافة جوانب امتلاك سيارة كهربائية.

عبارات تستشرف المستقبل

يحوي هذا التصريح الصحفي “عبارات تستشرف المستقبل”. ومن بينها كلمات مثل: “قد” و”لابد” و”ربما” و”سوف” و”يتنبأ” و”محتمل” و”يتوقع” و”ينتظر” و”مستقبلي” و”ينوي” و”يخطط” و”يعتقد” و”يقدِّر” و”توقعات مماثلة”، فضلاً عن عبارات بصيغة زمن المستقبل، وغالبًا ما تعبر عن عبارات تستشرف المستقبل. تشمل تلك العبارات، على سبيل المثال لا الحصر، عبارات تتعلق بعملية الدمج العكسي وعملية اعتماد ناسداك وتاريخ الطرح المقترح للسيارة الكروس أوفر FIVE (MX-50 سابقًا) متوسطة الحجم من Mullen. تخضع عبارات استشراف المستقبل المذكورة لمخاطر وأوجه عدم يقين.

لا ينبغي قراءة عبارات استشراف المستقبل بوصفها ضمانًا لأداء مستقبلي أو نتائج مستقبلية وقد لا تكون مؤشرات دقيقة على موعد تحقق ذلك الأداء أو تلك النتائج. تعتمد عبارات استشراف المستقبل على معلومات تمتلكها الشركة لدى إنشاء تلك المعلومات أو الاعتقاد الجازم من جانب إدارة الشركة في ذلك الوقت فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، كما تخضع تلك العبارات لمخاطر وأوجه عدم يقين قد ينشأ عنها اختلاف في الأداء الفعلي أو النتائج الفعلية بشكل بالغ عن الأداء المتوقع أو النتائج المتوقعة التي تعبر عنها أو توحي بها تلك العبارات المستشرفة للمستقبل، بما في ذلك العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة. ونتيجة لتلك العوامل ولمخاطر وأوجه عدم يقين وافتراضات أخرى، فإن الأحداث والظروف التي يناقشها هذا التصريح الصحفي قد لا تحدث على النحو الذي توقعته الشركة وقد لا تحدث على الإطلاق. وعليه، لا ينبغي للقرَّاء أن يعولوا على أية معلومات أو عبارات تستشرف المستقبل. ولا تتحمل الشركة أية التزامات بتحديث عبارات استشراف المستقبل التي تنشرها أو تعيد النظر فيها نتيجة لتواتر معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك. جميع عبارات استشراف المستقبل الواردة في هذا الإصدار مستوفاة بالإشارة إلى العبارات التحذيرية الواردة في هذا القسم.

جهات الاتصال:

شركة Mullen Automotive،

هاتف رقم 1900-613 (714) 001 موقع إلكتروني:

www.MullenUSA.com

جهة اتصال خدمات Wire Service،

InvestorWire لوس

انجلوس، كاليفورنيا، موقع إلكتروني:

www.InvestorWire.com

هاتف رقم: 2124181217، بريد إلكتروني: Editor@InvestorWire.com

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