‫Q9 Capital تطلق تطبيق «YIELD» لتداول العملات المشفرة المزدوجة

من خلال Yield ، يمكن تداول عملات مشفرة ذات عوائد مرتفعة وآجال استحقاق قصيرة تحقق عوائد مئوية سنوية ( APY ) بمعدّلات تصل إلى 200% لعملات البتكوين (BTC) ، والإيثريوم (ETH) ، والدولار الأمريكي الرقمي ( USDC )

هونغ كونغ، 19 يناير 2022 / PRNewswire / — أطلقت Q9 Capital ، وهي منصة لتداول العملات المشفرة للأفراد والشركات، عن إطلاق تطبيق Yield ، وهو تطبيق يمكّن العملاء من تحقيق عائدات وعلاوات ممتازة من تداول عملاتهم المشفرة.

يوفر Yield للعملاء طرقًا مبسطة للاستثمار في سوق العملات الرقمية وفقًا لمعاييرهم الخاصّة مقابل تحقيق علاوات.

يوفر الاستثمار في العملات المشفرة المزدوجة ( DCPs ) عقودًا متميّزة وقابلة للتعديل؛ بحيث يتمكّن المستثمرون من تحديد أسعار البيع أو الشراء، ومعدّلات العائد، وآجال الاستحقاق من البداية. وبطبيعة الحال، يستفيد المستثمرون من معرفة العائد والعلاوات المحدّدة مسبقًا، ويمكنهم تلقي عائداتهم بعملات البتكوين أو الدولار الأمريكي الرقمي حسب سعر السوق؛ سواء كان أعلى من سعر تنفيذ العملية أو أقل منه عند حلول أجل الاستحقاق. وعادة ما تكون معدّلات الفوائد السنوية المئوية ( APR ) بين 40% إلى 200% ويمكن سحبها عند الاستحقاق.

ونظرًا لاقتراب أسعار الفائدة على الودائع المصرفية التقليدية من الصفر؛ يبحث المستثمرون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى عن سبل جني الأرباح والعائدات عن طريق الاستثمار بطرق أخرى في فئات الأصول البديلة مثل العملات المشفرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ منصة Q9 التي أطلقت في مطلع عام 2021، قد تمكّنت من تطوير أحد أفضل منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم. وتُعدّ هذه الإضافة الجديدة للتداول في العملات المشفرة المزدوجة خطوة مهمّة لزيادة التوسّع والتكامل في مجموعة حلول المنصة المتكاملة Q9 ، والتي تشمل حلول Spot ، و Leveraged Trading ، و Custody ، و Earn .

وفي تعليقه على الخبر، قال جيمس كوين الشريك الإداري في Q9 : “يُعدّ Yield ركنًا أساسيًا في عملية تطوير منصة Q9 . ونحن سعداء بتوسيع حلولنا المبتكرة للاستثمار في العملات المشفرة؛ خاصّة وأنّ عام 2022 يبدو واعدًا، ويحمل بشائر تحقيق نمو قوي للمنصة في أعقاب إطلاقها”.

ويُقصد باستثمارات العملات المشفرة المزدوجة أيّ منتج استثماري غير أصلي محمي يحقق عائدات محسّنة ويضم عملتين مشفرتين مختلفتين. وعند اشتراك العميل في هذا النوع من الاستثمارات، يمكنه تحديد أصل العملة المشفرة الأساسي، ومبلغ الاشتراك، والعائدات، وتاريخ التسليم. وتُحدّد العائدات إمّا بعملة الإيداع أو أيّ عملة بديلة، حسب ظروف السوق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق Q9 Yield قد أصبح متاحًا للمستثمرين الدوليين، بدون حد أدنى لفتح الحسابات. أمّا بالنسبة للمقيمين في هونغ كونغ، فليس متاحًا إلا للمستثمرين المعتمدين فقط.

عن منصة Q9 Capital

Q9 Capital هي منصة خدمات متكاملة لتداول العملات المشفرة للأفراد والشركات. وتمتلك المنصة منتجات مبتكرة وخدمات مخصّصة للعملاء توفر لهم حلولًا سهلة وآمنة لتداول عملاتهم المشفرة. وبفضل ما تمتلكه من حلول ممتازة ومبتكرة، وتحليلات أداء، وعروض استثمار بطرق منهجية؛ يمكن للمنصة تزويد المستثمرين بجميع الأدوات اللازمة لمضاعفة أصولهم المالية، وزيادة عوائدهم، وتوليد إيرادات من استثمارهم في العملات المشفرة.