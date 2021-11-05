‫Savory & Partners: ٣ مواضيع مهمة يجب أخذها بالاعتبار قبل القيام بالاستثمار في الجنسية التركية

دبي،, 5 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — عمل برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار على اثبات شعبيته الكبيرة بين الأفراد الأجانب ذوي الملاءة المالية الذين يرغبون بالحصول على جنسية ثانية عن طريق قيامهم بالاستثمار.

لقد قام البرنامج حتى يومنا هذا بتجنيس أكثر من ٩،٠٠٠ فرد ويستمر بحصوله على إقدام كبير من قبل جميع الأفراد حول العالم. بفضل بساطة البرنامج وأوقات معالجة الطلبات السريعة، بالإضافة إلى تكلفة الاستثمار المعقولة، جعلت البرنامج من ضمن المشاريع الأكثر جاذبية بين الأفراد الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص حيث تأتي معظم الطلبات من أفراد هذه المنطقة.

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يمتلك البرنامج العديد من الخيارات الاستثمارية، لكن الخيار الذي يعتبر الأقل تكلفة والذي يحظى بأكبر شعبية هو خيار الاستثمار بقيمة ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي في العقارات غير المنقولة الموجودة في الأراضي التركية. تعتبر العملية بسيطة للغاية، حيث أن بشراء عقار واحد أو أكثر بقيمة ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي وتقديم الطلب، ستتمكن من الحصول على الجنسية في غضون ٦ أشهر.

على الرغم من بساطة البرنامج، يوجد العديد من العلامات المحذرة التي يجب عليك مراعاتها، حيث أنه من المحتمل أن ينتهي بك الطريق خاسراً الوقت والمال الذي بذلته بسبب أخطاء بسيطة تعمل على رفض طلب الجنسية الذي قمت بتقديمه. سنقوم في هذا المقال بالتركيز حول ثلاثة مخاوف رئيسية يجب عليك مراعاتها قبل أن تقوم بالاستثمار في برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

تحويل مبلغ الاستثمار

إن من أحد القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها هي حول كيفية شراء العقار الذي يؤهلك للتقديم على البرنامج للحصول على الجنسية. سوف نقوم بمناقشة موضوع اختيار العقار لاحقاً، لكن الآن نريد التركيز حول موضوع تحويل مبلغ الاستثمار الذي قد يتسبب في حدوث عواقب وخيمة ومريعة.

عند قيامك بشراء عقار ليتم تأهيلك على الجنسية التركية، إن أحد الخطوات الضرورية التي يجب مراعاتها هي تحويل مبلغ الاستثمار المطلوب إلى المطور الذي يقوم ببيعك العقار. ستتطلب منك الحكومة تقديم دليل لإثبات تحويل الأموال من حسابك الخاص مباشرة إلى حساب البائع/المطور.

عندما تقوم بتعيين طرف ثالث كوسيط على سبيل المثال، وقمت بإرسال مبلغ الاستثمار إليه ليقوم بدفعه إلى المطور العقاري نيابة عنك، فسيكون طلبك بخطر كبير. حيث يعتبر وجود دليل على الاستثمار بينك وبين البائع أمراً مهماً لاعتباره من إحدى متطلبات البرنامج، وعدم امتلاكك لهذا الشيء قد يؤدي إلى رفض طلب الجنسية الخاص بك.

الانتباه إلى الأمور البسيطة

بالنسبة إلى التطورات التي حدثت مؤخراً في عام ٢٠٢١، ستخصص لك الحكومة التركية خبيراً في تقييم العقارات من بين العديد من الخبراء بشكل عشوائي. يعتبر هذا التطور مهماً جداً ويجب أخذه بعين الاعتبار عند قيامك بشراء عقار.

إذا قمت بشراء عقار بتكلفة ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي وتبين لك أن خبير التقييم الذي تم تعيينه لك شخصاً بذيئاً، من خلال تقديره للمبلغ الذي دفعته إلى ٢٤٨،٠٠٠ دولار أمريكي الذي يعتبر غير كافي لكي تكون مؤهلاً على الجنسية التركية. فهذا الموضوع سيدفعك لشراء عقار ثاني بأقل تكلفة تعمل على تأهيلك لتتمكن من التقديم، وتعتبر هذه العملية بأكملها مرهقة ومهدرة لأموالك.

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إن تقييم العقار الخاص بك من قبل خبير التقييم الذي خصصته الحكومة لك يعتبر من الأمور الرئيسية ويعد الفشل في ذلك أمراً مكلفاً جداً. إذا قمت بإكمال التقييم قبل الخوض في مرحلة شراء عقار، ستكون متأكداً من استيفائك للحد الأدنى من الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية قبل دفعك لأي مبلغ مالي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على دراية أيضاً أنه لديك ١٤ يوماً لاسترداد العقارات الخاصة بك بعد شرائها وفقاً للقانون التركي، حيث إذا قمت بنسيان تقييم العقار الخاص بك قبل الشراء فتستطيع القيام بذلك خلال الأسبوع الأول من الشراء لتتمكن من ارجاع العقار واسترداد الأموال في حال عدم استيفائه لمتطلبات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

تذكر أن تقوم بتسوية القروض العقارية

هل من المعقول أن يقوم الفرد بشراء عقار بقيمة ١ مليون دولار أمريكي ويكون هذا الاستثمار غير مؤهل للحصول على الجنسية؟ نعم، بالطبع.

إذا قمت بالحصول على قروض عقارية عند شرائك لعقار واحد أو أكثر، فسيتعين عليك تسوية مبلغ الاستثمار بأكمله. حيث أن الحكومة التركية تقوم بخصم قيمة القرض العقاري من مبلغ الاستثمار الإجمالي وهذا يعني أنه في حال قيامك بشراء عقار يبلغ قدره أضعاف قيمة الحد الأدنى للاستثمار المطلوب، فستكون غير مؤهل للحصول على الجنسية عند عدم تسويتك للقروض العقارية.

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على سبيل المثال، إذا قمت بشراء عقار بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي وقمت بالحصول على قرض بقيمة ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي، فستأخذ الحكومة التركية بالاعتبار فقط مبلغ الاستثمار المدفوع الذي قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي وهذا يجعلك أقل بـ ٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي من قيمة الحد الأدنى للاستثمار المطلوب الذي هو ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي للتأهل على الجنسية.

برنامج متكامل، به بعضاً من الثغرات الحساسة

إن برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار أصبح من ضمن البرامج الأكثر شعبية، حيث يتمتع بالبساطة والسرعة وبتكلفة معقولة ويمنح الميزات التي تعمل على تحسين مستوى حياة أي شخص برفقة أفراد عائلته.

بالرغم من ذلك، يجب ملاحظة بعضاً من النواقص والعيوب التي يقوم الكثيرون بارتكابها عند عدم اخذهم بالاعتبار لبعض الأمور المحذرة، حتى إن كانت صغيرة حيث أنها من الممكن أن تقوم بعرقلة طلبك بشكل كامل، وهذا سيهدر أموالك وأوقاتك وراحة بالك.

تقوم شركة سيفوري أند بارتنرز بمساعدتك في تجنب هذه الأمور بالتحديد. إن خبرتنا الكبيرة في برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ومعرفتنا بتعقيداته الصغيرة، تساعدنا بأن نجد لك الاستثمار المناسب الذي يؤهلك على البرنامج بكل سهولة، ونقوم أيضاً بمساعدتك في تجهيز الطلب الخاص بك وتسليمه دون وجود أي نواقص أو عيوب التي من الممكن أن تعمل على رفض طلبك.

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نحن في الشركة نسعى على أن نكون محترفين في هذا المجال، وكل ما تحتاج إليه لكي تتمكن أنت وعائلتك بالاستمتاع في تجربة الحصول على الجنسية التركية هو اختيار شركة محترفة في ذلك. إن كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول الجنسية التركية عن طريق الاستثمار وكيف يمكننا تقديم المساعدة لتصبح مواطناً تركياً، يرجى التواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مجانية ومتكاملة.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

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