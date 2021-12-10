‫UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021: بنك راكيات اندونيسيا يدعو إلى رقمنة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية

جاكرتا، إندونيسيا، 10 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – ينظم بنك راكيات اندونيسيا هذا العام معرض UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR بصيغة رقمية بالكامل، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2021. الذي سوف يصطحب الزائرين، ممثلي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبالغ عددهم 500 زائر، في تجربة ثلاثية الأبعاد مما يجعله أكبر سوق افتراضي ينظمه بنك راكيات اندونيسيا.

وسيعرض الحدث مجالاته الموضوعية في الهواء الطلق مع تسليط الضوء على خمس وجهات سياحية إندونيسية: جزر راجا أمبات (بابوا الغربية)، معبد بوروبودور (وسط جاوة)، بحيرة توبا (في شمال سومطرة)، مدينة أوبود (بالي)، وشاطئ تانجونج كيلايانج (بيليتونج).

صرح سونارسو مدير بنك راكيات اندونيسيا قائلًا: “لقد دعم بنك راكيات اندونيسيا الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية لتنمو كشركات راسخة وتنتقل إلى العالمية للمنافسة في السوق الدولية. ويجسد معرض BRILIANPRENEUR، بصفته وكيل التنمية، معنى الالتزام بتوفير فرص هائلة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل الوصول إلى هذا الهدف”.

يهدف بنك راكيات اندونيسيا إلى الوصول إلى معاملات محتملة قدرها 65 مليون دولار أمريكي هذا العام. نفذ بنك راكيات اندونيسيا، لتحقيق ذلك، مبادرة “Go Digital” لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المختارة بما في ذلك ورش العمل الرقمية، وتدريب “Go Online”، والتعاون مع الأسواق، مثل Shopee و PADI UMKM.

استفاد أحد المشاركين في معرضBRILIANPRENEUR 2021،Restu Mande (رستو ماندي) من هذه الجلسة بشدة. حيث حققوا كشركة رائدة في تعبئة وتغليف المكانس الكهربائية والأطباق في بادنج مثل طبقrendang والدجاج بالكاري، ثاني أعلى معدل تداول للمنتجات المباعة رقميًا في السوق وحصلوا على جائزةUMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR لأفضل منتجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في معرض BRILIANPRENEUR 2020.

وصرح نيندين روسبياني، الشريك المؤسس ومالك Restu Mande قائلًا: “لقد ضمنت لنا برامج التدريب التابعة لمبادرة بنك راكيات اندونيسيا بهدف رقمنة أعمالنا بالكامل من خلال تعزيز وجودنا في العديد من الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي. وتمنحنا هذه الجائزة أيضًا مزيدًا من المصداقية، كما تجذب الأسواق المحلية والدولية المحتملة”.

كما سيقدم معرض BRILIAN PRENEUR 2021 “مزاد المصمم إكس للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” الافتراضي لـ 10 من أعمال المصممين، وستذهب عائداته إلى مؤسسة Sahabat UMKM Foundation. وسيتم بث البرامج الحوارية مباشرة على الموقع. ويمكن للزوار التعلم من الأطراف المعنية الخبراء، من خلال الموضوعات التي تتراوح بين التسويق العالمي، والإجراءات القانونية، والاستعلام الإداري من أجل تصدير المنتجات إلى الخارج.

سيقدم بنك راكيات اندونيسيا جوائز للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مطابقة الأعمال للوافدين الجدد من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولأهم الصفقات التي قامت بها الشركات نفسها التي تتمتع بأعلى مستوى من المعاملات المحتملة، ولأفضل معرض خاص باستعداد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للانتقال الرقمي والاتصال بالإنترنت؛ والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المفضلة بناءً على حملات وسائل التواصل الاجتماعي. كما سيتم منح تقدير خاص لجذب المزيد من المشترين من 30 دولة مستهدفة في الخارج، مثل “أعلى نشاط مطابق للأعمال” و “أعلى صفقات التزام”.

للانضمام إلى المعرض الافتراضي للأعمال التجارية، سجل أو حمل الكتالوج، تفضل بزيارة www.brilianpreneur.com.

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