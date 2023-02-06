‫‫Acadian Plant Health™ تطلق رؤية بعلامة تجارية جديدة لحلول مبتكرة فورية لدعم الإنتاج الغذائي العالمي المستدام

دارتموث، نورث كارولاينا, 6 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة Acadian Plant Health اليوم عن رؤيتها ذات العلامة التجارية الجديدة “Sea Beyond” التي تهدف إلى نقل صناعة المحفزات الحيوية مع الحلول التكنولوجية التي تستجيب لنظام الإنتاج الزراعي الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب تغير المناخ.

“إن إطلاقنا لـ ” Sea Beyond ” هو رؤيتنا الجديدة وقيادتنا والتزامنا بتوفير حلول مبتكرة ومستدامة للزراعة العالمية”، هذا ما يقوله Nelson Gibson ، رئيس Acadian Plant Health . “نحن نتحدى التفكير التقليدي في” Sea Beyond” بالطريقة التي تقدم بها صناعة المحفزات الحيوية حلولًا زراعية تستجيب للطلب العالمي المتزايد على الغذاء والإجهاد المناخي.”

ويستند هذا الإعلان إلى موقع الشركة الريادي في قطاع المحفزات الحيوية العالمي، لتصبح الشركة الرائدة في مجال إدارة الإجهاد اللاأحيائي للمحاصيل مع تكنولوجيا الأعشاب البحرية الحاصلة على براءة اختراع. يوفر البحث والتطوير في Acadian Plant Health حلولًا علمية من البحر إلى الأرض، ثبت أنها تخفف من إجهاد المحاصيل من عوامل مثل الجفاف والحرارة والبرودة والملوحة ونقص المغذيات، مع الحفاظ على إنتاجية المحصول وتحسينها. تم تصميم منتجات Acadian Plant Health وصنعها كحلول فريدة للمكونات النشطة التي ستعتمد على نفسها وتتناسب مع التقنيات الأخرى لحل التحديات الزراعية الرئيسية.

يقول Gibson : “كلما تحدثنا مع عملائنا، كلما أدركنا أن هناك مفهومًا خاطئًا عن” إما/أو “عندما يتعلق الأمر بالأداء والاستدامة”. “هناك تصور بأنك لا تستطيع الحصول على العائد الذي تحتاجه مع المنتجات “الصديقة للبيئة”. لكننا نتحدى هذا التفكير التقليدي. من خلال العمل مع شركائنا في الصناعة، تَعِد محفزاتنا الحيوية بمحاصيل إنتاجية أقوى بطريقة مستدامة، وهو ما أثبتناه بالعلم على مدار الأربعين عامًا الماضية” هذا ما يقوله Gibson . “ما يجب علينا القيام به كصناعة الآن هو رؤية ما وراء الحالة الراهنة لصناعة المدخلات الزراعية وتقديم الحلول التي توفر قيمة عالية، وتكنولوجيا إنتاجية المحاصيل التي تتحول من كونها إضافة هامشية إلى كونها عنصر أساسي للزراعة المستدامة. العالم يتغير، ونحن نعلم أن الأمور يجب أن تتغير على أساس عالمي. شركة واحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها. يجب أن نعمل معًا لتعزيز الاستدامة لصالح النبات والكوكب”.

نبذة عن Acadian Plant Health

Acadian Plant Health هي قسم من Acadian Seaplants Limited – أكبر شركة مستقلة لحصاد النباتات البحرية وزراعتها واستخراجها في العالم. Acadian هي شركة دولية رائدة في الحلول البيولوجية المستدامة القائمة على العلم للمحاصيل ذات القيمة العالية. تلتزم الشركة بإطلاق منتجات مبتكرة حاصلة على براءة اختراع، مع التركيز على الاستدامة والزراعة المتجددة. وتستخدم منتجات Acadian Plant Health في أكثر من 100 محصول في أكثر من 80 بلدًا في جميع أنحاء العالم.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=7_3qIp7PuqA

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1995865/Acadian_Plant_ Health_Acadian_Plant_Health_% C2%A0Launches_Newly_Brande.jpg

للتواصل الإعلامي: Shannon Wentz ، المدير العالمي للاتصالات، Acadian Plant Health ، رقم الهاتف: ‎(1)403-973-2716 ، البريد الإلكتروني:, E: swentz@acadian.ca