‫CATL وفورد تعلنان عن تعاون استراتيجي عالمي لتعزيز السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

· CATL وفورد تتفقان على متابعة تعاون استراتيجي عالمي يغطي إمدادات البطاريات في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين

· وتعتزم الشركتان معًا استكشاف فرص تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم لتعزيز السيارات الكهربائية العالمية.

· وكجزء من اتفاقيات منفصلة، ستقوم CATL بتوريد حزم بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم ( LFP ) لسيارة فورد أمريكا الشمالية Mustang Mach-Es في العام المقبل وسيارة أمريكا الشمالية F-150 Lightning في أوائل عام 2024، مما يخلق المزيد من السعة للمنتجات عالية الطلب التي يريدها العملاء.

نينغدي، الصين، 22 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة أمبيركس تكنولوجي المعاصرة المحدودة (“ CATL “) وشركة فورد موتور (“فورد”) اليوم عن مذكرة تفاهم غير ملزمة تحدد التعاون الاستراتيجي العالمي بما في ذلك توريد البطاريات في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وبموجب اتفاقيات منفصلة، ستوفر CATL أيضًا حزم بطاريات LFP كاملة لطرازات أمريكا الشمالية Mustang Mach-E بدءًا من العام المقبل بالإضافة إلى طراز F-150 Lightnings في أمريكا الشمالية في أوائل عام 2024. مدعومًا بنظام بطارية LFP من CATL ، والذي يتميز بعمر بطارية طويل واستقرار حراري، ستوفر طرازات فورد المذكورة أعلاه أداءً متميزًا في القدرة على التكيف مع درجة الحرارة.

CTP هي تقنية تدمج الخلايا مباشرة في عبوات، مما يمكن العبوة من تحسين كثافة طاقة النظام وتبسيط التصنيع وخفض التكلفة. تسمح مرونة بنية السيارات الكهربائية من فورد بالدمج الفعال لتقنية CTP المنشورية (من خلية إلى حزمة) من CATL ، مما يوفر سعة متزايدة بسرعة لتوسيع نطاق طلب العملاء وتلبية طلبهم.

وتخطط الشركتان للاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل منهما لاستكشاف فرص تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى تزويد فورد ببطاريات CTP القائمة على LFP ، تعتزم CATL التعاون بنشاط مع فورد فيما يتعلق بتقنيات البطاريات الأخرى.

ويهدف التعاون الاستراتيجي العالمي المرتفع إلى فتح فرص جديدة لكلتا الشركتين لإنشاء أعمال مستدامة وتعزيز السيارات الكهربائية، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية لحياد الكربون.