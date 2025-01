‫CGTN: الدمج بين التراث والتكنولوجيا: حفل مهرجان الربيع 2025 لمجموعة CMG يصل إلى مرحلته النهائية

نشرت CGTN مقالاً يتناول أهمية حفل مهرجان الربيع، المعروف باسم Chunwan، باعتباره حدثًا مهمًا لجميع الصينيين، ودوره في تعزيز الروابط التي تجمع المشاعر المشتركة لأفراد الجالية الصينية حول العالم. يسلّط المقال الضوء أيضًا على أن حفل 2025 سيجمع بين الثقافة الصينية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة بكل سلاسة، ليقدم احتفالاً استثنائيًا بالثقافة الصينية.

دخل حفل مهرجان الربيع 2025 لمجموعة China Media Group (CMG)، الذي يُعَد أحد أهم أركان احتفالات رأس السنة الصينية، مرحلته النهائية من التحضيرات. يشتهر هذا الحدث السنوي، المعروف في الصين باسم Chunwan، بأهميته الثقافية الكبيرة، حيث يجمع بين الابتكار والتراث، ما يجذب انتباه الجمهور في الصين ومن حول العالم.

اختتم الحفل تجربة الأداء الرابعة في يوم 22 يناير، حيث تم الانتهاء من تحديد العروض الأدائية والعناصر التقنية. بفضل التقنيات المتطورة للواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، يعد العرض بتقديم تجربة مذهلة، حيث يمزج بين الأعمال الكلاسيكية مثل الأغاني والرقص والعروض المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة مع عناصر تفاعلية تتيح للجمهور التفاعل وتجتذب شريحة أوسع، خاصةً بين الأجيال الشابة.

وتعزيزًا للأجواء الاحتفالية، كشف الحفل عن تميمته الرسمية “Si Sheng Sheng”، وهي ثعبان أخضر لامع يرمز إلى عام الثعبان. يتضمن التصميم المستوحى من الثقافة الصينية التقليدية تفاصيل دقيقة مثل الأنماط الحلزونية الموجودة على صولجان “Ruyi” الفضي المطلي بالذهب الذي تم اكتشافه في معبد فامن بإقليم شانشي شمال غرب الصين، والذي يرمز إلى الرخاء. ويحتوي مجسم التميمة على داليات معلقة متشابكة ترمز إلى الحيوية، ويزينه أزهار مثل البَغُوْنية والمَغْنُولية والفاوانيا، التي تم تصميمها باستخدام تقنيات التَثْقِيب الرائعة. يمزج التصميم المُتقَن بين التراث والبراعة الفنية، ليعكس روح الاحتفال بمهرجان الربيع.

مزيج بين التقاليد والمعاصرة

أصبح حفل مهرجان الربيع، منذ انطلاقته في عام 1983، حدثًا ثقافيًا بارزًا في احتفالات رأس السنة الصينية، حيث يحتفي بتراث البلاد من خلال عروض أدائية مثل الأوبرا والأغاني الفلكلورية والرقص والعروض المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة. وبينما يتم الإبقاء على هذه التقاليد هذا العام، سيحتضن الحفل أساليبًا إبداعية حديثة.

يستلهم تصميم مسرح حفل 2025 من صولجان “Ruyi”، وهو قطعة أثرية صينية تقليدية ترمز إلى تحقيق الأمنيات. ويربط المسرح المُصمّم على شكل صولجان بين المؤدّين والجمهور، مما يخلق أجواءً متناغمة. ستُدمَج عناصر من تقاليد مهرجان الربيع، مثل فن قص الورق وفن دُمى الظل وفن العُقد الصينية في مرئيات العرض وأزيائه وكلماته، مما يبرز الأصالة الثقافية.

وتشمل العروض البارزة عرض The Pillars، وهو عرض غنائي راقص مستوحى من محور بكين المركزي، الذي تم إدراجه مؤخرًا ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة UNESCO. ويحتفي العرض بالبراعة المعمارية للصين القديمة، ويجمع بين الموضوعات التاريخية والمؤثرات البصرية المذهلة. ومن أبرز العروض الأخرى عرض Beauty by the Water، الذي يدمج بين الباليه والرقص الصيني التقليدي لتجسيد جَمال حركة وانسيابية الماء، على أنغام أغنية At the Waterside.

اعتمد حفل مهرجان الربيع، في السنوات الأخيرة، على التكنولوجيات الحديثة لإعادة إحياء الفنون التقليدية. وسيعزز حفل 2025 هذا التوجّه: حيث سيتم تطوير أشكال الفن التقليدي، مثل أوبرا بكين وأوبرا خنان، باستخدام التأثيرات المسرحية الحديثة والوسائط المتعددة؛ بينما سيتحول الرقص الفلكلوري إلى تجارب متعددة الأبعاد من خلال التفاعل الرقمي وإضافات التصوير المُجَسّم. إن الدمج بين التكنولوجيا والثقافة لا يقتصر على إحياء الفنون التقليدية فحسب، بل ويعمق أيضًا علاقة الجمهور بالتراث الثقافي للصين.

ارتباط عاطفي بين الصينيين

بالنسبة لملايين العائلات الصينية، يُعَد حفل مهرجان الربيع أكثر من مجرد حدث تلفزيوني – إنه تقليد مُحبَّب للاحتفال بالسنة الجديدة. إن مشاهدة الحفل معًا يرمز إلى الوحدة والمودة وفرحة لمّ الشمل. ويتجاوز الارتباط العاطفي الحدود الجغرافية، موحِّدًا العائلات في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب الاحتفاء بالروابط العائلية، يسلط الحفل الضوء على التغيرات والقضايا الاجتماعية من خلال عروضه المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة، مما يثير الضحك والتأمل في آنٍ واحد. وسيواصل حفل 2025 هذا التقليد، مستعرضًا رؤى متعمقة حول المواضيع الاجتماعية المعاصرة مع تجسيد روح العصر.

يستعرض الحفل أيضًا التنوع الثقافي للصين، مُبرزّا التقاليد والفنون الإقليمية التي تعزز الإحساس المشترك بالفخر والانتماء. ومن خلال مزجه بين الأجواء الاحتفالية والاحتفاء بالثقافة والفن المبتكر، يظل حفل مهرجان الربيع رمزًا دائمًا لوحدة الصين وهويتها الثقافية.

من المتوقع أن يمثل حدث هذا العام احتفالاً نابضًا بالحياة بالماضي ورؤية مشوّقة للمستقبل، ما يعزز دور الحفل كجسر يربط بين التراث والمعاصرة، وكرابط عاطفي بين الصينيين في جميع أنحاء العالم.

