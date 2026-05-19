CGTN: العلاقات الدبلوماسية بين رؤساء الدول ترسخ الشراكة المتنامية بين الصين وروسيا

قبل زيارة الرئيس الروسي Vladimir Putin إلى الصين في الفترة من 19 إلى 20 مايو/أيار، نشرت قناة CGTN مقالاً يتناول تطور العلاقات الصينية الروسية في لحظة تاريخية مهمة.

تسلط هذه المقالة الضوء على كيفية مساهمة الدبلوماسية المستمرة لرؤساء الدول في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وكيف طورت الصين وروسيا نموذجًا للعلاقات بين الدول الكبرى يتسم بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، ما يقدم مثالًا واضحًا على الاستقرار والاستمرارية في عالم مضطرب.

بكين, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — بدعوة من الرئيس الصيني Xi Jinping، سيقوم الرئيس الروسي Vladimir Putin بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 19 إلى 20 أيار/ مايو، في دليل جديد على التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى التي أصبحت السمة المميزة للعلاقات الصينية الروسية في العصر الحديث.

تأتي زيارة Putin في لحظة ذات أهمية تاريخية. يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حُسن الجوار والتعاون الودي بين الصين وروسيا وتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، فضلًا عن الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا.

على مدار العقد الماضي، لعبت العلاقات الدبلوماسية بين رؤساء الدول دورًا محوريًا في توجيه العلاقات الثنائية عبر مشهد عالمي سريع التغير. حافظ Xi وPutin على إجراء لقاءات متكررة منذ عام 2013. زار Xi روسيا 11 مرة، بينما سافر Putin هو الآخر إلى الصين 13 مرة، مما يؤكد على قوة العلاقة الثنائية الدائمة وطبيعتها الاستراتيجية.

العلاقات الدبلوماسية بين رؤساء الدول تدعم التوجيه الاستراتيجي

قال Zhao Long، وهو زميل باحث في مركز الدراسات الروسية والآسيوية الوسطى التابع لمعاهد شنغهاي للدراسات الدولية، “نادرًا ما تشهد أي منطقة أخرى في العالم مثل هذا التواتر والعمق في التفاعل بينهما.”

وأشار إلى أن الزعيمين قد التقيا أكثر من 40 مرة خلال العقد الماضي، وأن دبلوماسية رؤساء الدول أصبحت ركيزة قوية لمستوى عالٍ من الثقة المتبادلة وقوة دافعة رئيسية وراء التعاون العملي عبر مجموعةٍ واسعةٍ من القطاعات.

في مارس/آذار 2013، كانت روسيا أول دولة يزورها Xi بعد توليه منصب رئيس الصين. في عام 2019، قام الجانبان برفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة للتنسيق من أجل حقبة جديدة، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الثنائية.

في عام 2025، زار Putin الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) والفعاليات التذكارية التي تصادف الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. في 4 فبراير/شباط من هذا العام، عقد Xi وPutin اجتماعًا عبر الفيديو لمناقشة التطور المستقبلي للعلاقات الثنائية وتنسيقها على المنصات الدولية.

بتوجيه من رئيسي الدولتين، عمَّقت الصين وروسيا باستمرار الثقة السياسية المتبادلة ودعمتا بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية، بما في ذلك السيادة والأمن والتنمية. كما عزز الجانبان التنسيق على المنصات الدولية الرئيسية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، ومجموعة البريكس (BRICS)، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ومجموعة العشرين (G20)، ما عارض بشكل مشترك الأحادية وساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب.

وقد صرح Xi سابقًا بأن الصين وروسيا استكشفتا مسارًا جديدًا للدول الكبرى المجاورة للتعايش مع بعضها البعض، يتميز بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، مما يقدم مثالًا على نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى.

التعاون العملي يصل إلى آفاق جديدة

بفضل تعميق الثقة السياسية المتبادلة، حقق البلدان نتائج مثمرة من خلال التعاون العملي المكثف في مجالات مثل التجارة والطاقة والثقافة.

استمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في التوسع، في مواجهة التيار المعاكس على المستوى العالمي، حيث يعمل الجانبان بجدٍ على تعزيز التوافق بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. يمر أكثر من 70% من قطارات الشحن بين الصين وأوروبا ضمن مبادرة الحزام والطريق عبر روسيا في طريقها إلى أوروبا، مع استمرار عدد الرحلات في الوصول إلى مستويات قياسية.

ظلت الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا لمدة 16 عامًا متتالية. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية 227.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، متجاوزًا حاجز 200 مليار دولار أمريكي للعام الثالث على التوالي. في الربع الأول من هذا العام، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 61.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.7% على أساس سنوي.

شهدت التبادلات بين الشعبين أيضًا نموًا وازدهارًا مستمرًا. وقد نظم البلدان بشكل مشترك مجموعة من برامج التبادل على مر السنين، بما في ذلك سنوات تبادل اللغتين، وسنوات التبادل السياحي، وسنوات تبادل الشباب، فضلًا عن السنوات الثقافية.

خلال عامي التبادل الثقافي الصين-روسيا 2024-2025، أقام البلدان سلسلة من أنشطة التبادل الثقافي. تم عرض المسرحية الراقصة الصينية الأصلية “Wing Chun” على مسرح البولشوي بموسكو، بينما لاقت العروض التي قدمتها أوركسترا مسرح مارينسكي الروسي وفرقة باليه البولشوي في الصين إقبالًا جماهيريًا واسعًا. وفي عام 2025، قدمت الصين وروسيا أيضًا سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ما أدى إلى ازدهار كبير في حركة السياحة بين البلدين.

واصلت الصين وروسيا تعزيز صداقتهما الثنائية بدءًا من تعميق الثقة السياسية المتبادلة إلى توسيع نطاق التعاون العملي وتعزيز التبادلات بين الشعبين.

في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية، من المتوقع أن يساهم الاجتماع المرتقب بين رئيسي الدولتين في تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق فوائد أكبر للشعبين، والمساهمة في إضفاء المزيد من الاستقرار والزخم الإيجابي على عالم يشهد تغيرات متسارعة.

