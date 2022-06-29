‫CityFALCON المحتوى المالي لـ Spotify، يجمع 2 مليون دولار من عميل، TBH، Holt، و Seedrs

لندن29 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — التكنولوجيا المالية التي تتخذ من لندن ومالطا مقرا لها CityFALCON أغلقت حملة لجمع التبرعات للأسهم على Seedrs بقيمة 1.65 مليون جنيه إسترليني (2 مليون دولار) لتوسيع نطاق الأعمال وتقديم المزيد من المنتجات الثاقبة إلى السوق بشكل أسرع.

في Seedrs ، منصة الاستثمار الخاص الرائدة في المملكة المتحدة، استفادت CityFALCON من المستثمرين الأفراد من قاعدتهم الجماهيرية المتنامية والمستثمرين المؤسسيين المدرجين.

شارك رواد الأعمال المتسلسلون في الجولة، بما في ذلك واحد باع شركته الأخيرة مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

وعلاوة على ذلك، احتلت eToro ، وهي شبكة الاستثمار الاجتماعي التي تضم أكثر من 27 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم، مكانة صغيرة في الشركة. eToro عميلة وتقوم بتشغيل علامة تبويب الأخبار الخاصة بها بمحتوى CityFALCON ، مما يوفر للمستخدمين ملف أخبار سياقي عالي الجودة لإبلاغ قرارات الاستثمار وزيادة المشاركة.

وكتأكيد إضافي، استحوذت كل من The Holt Xchange ، شركة ومنصة عالمية لرأس المال الاستثماري في المرحلة المبكرة في كندا، و Terance Butler Holdings (TBH) ، وهي شركة استثمار عقاري في المملكة المتحدة، على حصص.

يعزز استثمار TBH محفظتها من الشركات عالية النمو القائمة على الملكية الفكرية. وقال ستيفن ووكر، مدير الاستثمار في TBH : “نحن متحمسون للاستثمار في CityFALCON في ما نعتقد أنه وقت محوري للشركة. وبعد أن اكتسبنا زخمًا، نعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للشركة لتوسيع نطاق مبيعاتها وجهودها التسويقية مع الاستمرار في تطوير المنتج”.

وقالت إليزابيث لايت، الشريك الإداري في Holt Xchange : “إن إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات المالية هو نتيجة للطلب العالمي على الوصول إلى تعليم أفضل ورؤى مالية أعمق لجمهور أوسع. لقد أعجبنا بمهمة الفريق في CityFALCON ويسرنا أن ندعمهم في هذه الجولة التأسيسية”.

وبشكل عام، تفتخر CityFALCON ب 2300 مستثمر حالي، مع 1200 مستثمر في هذه الجولة، بما في ذلك مستثمرون جدد ومتكررون.

وعلق روزبه باشا، الرئيس التنفيذي لشركة CityFALCON قائلًا: نحن ممتنون ومتحمسون جدًا لهذه الجولة، خاصة خلال هذه الأوقات المتقلبة وغير المؤكدة. لقد كان مستخدمونا وعملاؤنا ومستثمرونا في Seedrs داعمين بشكل مثير للدهشة”.

وأضافت كيرستي غرانت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في Seedrs : “لقد فاقت زيادة CityFALCON توقعاتهم الأصلية وتظهر طلب المستثمرين على الفرص حتى في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. ونحن سعداء لأننا تمكنا من دعمهم في رحلتهم”.

نبذة عن CityFALCON – استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، CityFALCON يخصص خلاصات المحتوى من آلاف المصادر المالية من خلال اشتراك مدفوع واحد كما يفعل Spotify للموسيقى. يتلقى العملاء المحتوى المنسق والتحليلات والرؤى عبر الويب والجوال وواجهة API .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1844507/CityFALCON_1.jpg