‫Cypher Capital و Huobi Ventures و GSR Capital و LD Capital Invest في جولة 2 مليون دولار لمنصة ألعاب البلوك تشين “MetaOne”

سنغافورة، 22 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت MetaOne ، أكبر SAAS للألعاب الضخمة ونقابات البلوك تشين، مؤخرًا عن إغلاق جولتها الخاصة الأولى لتطوير أدوات تحليل النقابات والعقد الذكي التحويلي لإدارة NFT .

على الرغم من الوضع الحالي للسوق، فقد دعمت كيانات مثل Huobi Ventures و Cypher Capital و GSR Capital بإجمالي 2 مليون دولار، وهي كيانات متحمسة للمساهمة في تقدم الويب 3.0 من خلال تحديد الفرص الاستراتيجية لدعم مشاريع البلوك تشين.

يقول فينيت بودكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Cypher Capital : “نحن أكثر من متحمسين لاستثمارنا الجديد، MetaOne منصة الخدمة التي تمكن مجتمعات اللاعبين الضخمة”.

“تقوم MetaOne بحل المشكلات الرئيسية في سوق Web 3.0 GameFi الحالي من خلال إنشاء منصة واحدة تجذب لاعبي Web 2.0 إلى Web 3.0 GameFi وتمكن نقابات الألعاب من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. من خلال الاستفادة من نفوذنا القوي في المنطقة، تتطلع MetaOne إلى الاستفادة من سوق الشرق الأوسط لتحويل المزيد من اللاعبين إلى GameFi “.

مع أكثر من 242 نقابة، وأكثر من 72000 لاعب على متنها، 33 شراكة عناوين GameFi في خط الأنابيب وإدارة أصول NFT عبر 7 سلاسل، تتوق المنصة إلى العمل مع المزيد من الشركاء لتحقيق رؤية تمكين GameFi وأن تصبح منصة التبني السائدة من Web 2 Gaming إلى Web 3 GameFi في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تأمل MetaOne في توطين المنصة من خلال علاقتها في شرق إفريقيا كمذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا مع الشركاء من شرق إفريقيا المرتبطين بـ Mpesa و Sports – Pesa . تتطلع الشراكة إلى توفير تجربة انضمام سلسة لمجتمعات الألعاب في المنطقة.

وقال مارتين هون، الرئيس التنفيذي لشركة MetaOne : “نحن متحمسون جدًا لتوصيل هذه الرؤية إلى جميع المناطق الجغرافية وإدراكها في خطط قابلة للتنفيذ حيث يمكن للنقابات واللاعبين واستوديوهات GameFi ومستثمري التجزئة رؤية الأشياء الملموسة والشعور بها “.

وقد تشاركا مؤخرًا مع Yup.gg ، مجموعة تسويق الألعاب الرياضية الرائدة في سنغافورة، والتي تمتلك 6000 أو أكثر من KOLs في نظامها البيئي. إلى هذا الحد، تتطلع الشراكة إلى تحويل KOLs للتحويل السابق من Yup.gg ليصبح MetaOne سيد النقابة وتجنيد أتباعهم كلاعبين.

من المتوقع أن يكون للمشروع منصته الرسمية ورمز انتفاع خاص به وأن يتم إطلاقهم بنهاية عام 2022.

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