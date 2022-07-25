‫Hisense جنوب أفريقيا تعلن عن إطلاق افتراضي لأحدث المنتجات الذكية لعام 2022

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 24 يوليو 2022 / PRNewswire / — تستعد الشركة المصنعة للإلكترونيات الشهيرة عالميًا Hisense للإطلاق الافتراضي لمجموعة منتجاتها لعام 2022 في تجربة سينمائية لم يسبق لها مثيل من قبل.

تستعد Hisense جنوب أفريقيا للمستهلكين لقول “مرحبًا” للأناقة وهي تطلق مجموعتها الجديدة من أكثر أجهزة التلفزيون المتميزة والمختارة وحلول الثلاجة والأجهزة المنزلية الأخرى.

Hisense الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات، قد وضعت حدث الإطلاق، المقرر عقده يوم الجمعة 22 يوليو، حول أوقات الفراغ، أعيد تصوره – مع الحفاظ على تماشيه مع السمعة المبتكرة والمتميزة التي أصبح معروفًا بها.

كما يوحي موضوع الحدث، سيسمح إطلاق Hisense الافتراضي لعام 2022 لمواطني جنوب إفريقيا بقول “مرحبًا بالأناقة” من خلال الترحيب بمنتجات Hisense في منازلهم، إلى جانب الذوق والأناقة التي يتم تقديمها إلى كل غرفة.

من المتوقع أن يكون حدث إطلاق الفيديو يوم الجمعة لا يقل عن كونه حدثًا متطورًا، حيث كانت الشركة المصنعة تعمل بجد لعرض أحدث استقرار لها في تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل. بذلت الشركة قصارى جهدها لإطلاق كل منتج من منتجاتها بطريقة فريدة من نوعها قابلة للتواصل مع المستهلكين.

ستوفر مجموعة أجهزة Hisense ، التي تم إطلاقها هذا الأسبوع، حلولًا عالية الجودة تتيح لسكان جنوب إفريقيا الفرصة لإعادة تخيل وقت فراغهم أثناء ترقية منازلهم وابتكارها، مما يوفر المزيد من الوقت للأشياء الأكثر أهمية في الحياة – لحظات مع العائلة والأصدقاء، والاسترخاء، والاستمتاع بالترفيه.

يمكن للمستهلكين توقع مشاهدة كل منتج Hisense جديد وجميع معلومات “الحاجة إلى المعرفة” ذات الصلة، مما يسمح لهم بإجراء عملية شراء أكثر استنارة. يمكن لمشاهدي الإطلاق أيضًا الحصول على فرصة للفوز بجوائز مثيرة بقيمة 50,000.00 راند.

نظرة خاطفة على تشكيلة إطلاق Hisense الافتراضية لعام 2022 لسوق جنوب إفريقيا تكشف عن مجموعة مثيرة من المنتجات الأكثر تميزًا في جميع محافظها الاستهلاكية، بما في ذلك:

Hisense 100 L 9 G – أحدث تلفزيون ليزر من Hisense يصل إلى 100بوصة بدقة 4K ، باستخدام نظام تشغيل التلفزيون الذكي VIDAA لتقديم إمدادات لا حصر لها من المحتوى.

سلسلة Hisense 2022 ULED – تسخر مجموعة ULED الجديدة للتلفازات تقنية النقاط الكمية لعرضها بأكثر من مليار لون مختلف للمحتوى المذهل الذي يمكن التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية.

ثلاجة Hisense H780SB-IDL – توفر سعة هائلة، وواي فاي متصل بأوضاع سوبر فريز، سوبر كول، وايكيو – تعتبر ثلاجة H780SB-IDL واحدة من أكثر الثلاجات نخبة متوفرة في السوق.

Hisense U5120G ساوند بار – الرفيق المثالي لأي تلفزيون، يحتوي Hisense U5120G ساوند بار على 11 مكبر صوت ويأتي مع مضخم صوت لاسلكي قوي لمنح المستخدمين تجربة صوت محيطي سينمائي.

غسالة Hisense WFQR1214VAJMWT ذات التحميل الأمامي – مركز طاقة 12 كجم مزود بتقنية Hisense للجرعات التلقائية ونظام غسيل النفاثة المطور ذاتيًا وشاشة LED ذكية مدمجة.

Hisense H60 Zoom – تعرف على أحدث هواتف Hisense الذكية الممتازة مع شاشة AMOLED منحنية مع ميزات فتح الوجه وبصمات الأصابع.

المستهلكون مدعوون لحضور حدث الإطلاق من هنا يوم الجمعة 22 يوليو الساعة 14:00 لإطلاقنا الافتراضي المباشر أثناء التحضير لإعادة تخيل الأناقة والترفيه.

لدى الحاضرين في حدث الإطلاق فرصة للفوز بحصة قدرها 40,000 راند في جوائز تتكون من منتجات Hisense و 10,000 راند أخرى في قسائم @ Home ، من بين صفقات وهدايا رائعة أخرى.

مع تشكيلة منتجات تتراوح بين الترفيه والأجهزة المنزلية والجوال وتكييف الهواء، وزعت Hisense منتجاتها على أكثر من 3000 متجر سلسلة و 500 متجر امتياز للأجهزة المنزلية في جنوب إفريقيا.

وقد عملت قاعدتها الإقليمية للتصنيع في جنوب أفريقيا، التي تأسست في عام 2013، باستمرار على تحسين قدراتها التكنولوجية وزيادة القدرة الإنتاجية للتلفزيونات والثلاجات. كما أنها ستمكنها من تقديم منتجات “إعادة تصور حياتك” باستمرار إلى المستهلكين في جنوب إفريقيا.

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