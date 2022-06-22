‫iHerb تعلن عن ترقية كبيرة لبرنامج المكافآت الخاص بها لملايين العملاء في جميع أنحاء العالم 

باسادينا، كاليفورنيا، 22 يونيو 2022 / PRNewswire / — iHerb الشركة الرائدة عالميًا في مجال التجارة الإلكترونية للصحة والجمال، تفخر بالإعلان عن برنامج مكافآت iHerb المحدث والموسع. مع أكثر من 25 عامًا من التركيز الشغوف على خدمة العملاء والتفاني فيها، عملت iHerb بجد لإجراء ترقيات كبيرة على برنامج المكافآت الرائد الخاص بها لشكر عملائها من جميع أنحاء العالم على دعمهم وولائهم.

تلتزم iHerb بتقديم خصومات مذهلة للعملاء الجدد والحاليين وإعادة الأموال والموارد التعليمية في رصيد المكافآت. توفر ميزة المراجعة والكسب من iHerb رؤى وتعليقات من المشترين الحقيقيين على مشترياتهم السابقة لمساعدة المتسوقين المحتملين على اتخاذ خيارات أكثر استنارة. كما تتيح هذه الميزة للمستهلكين كسب مكافآت مقابل مشاركتهم، وتقديم قيمة مضافة وزيادة الثقة والولاء بين العلامة التجارية والمتسوق. ومن خلال عروضها، تم تصميم البرنامج خصيصًا لـ iHerb لخلق مشاركة هادفة وبناء علاقات قوية مع عملائها، مما يدل على التزام الشركة بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها، من بداية رحلة التسوق في التجارة الإلكترونية إلى نهايتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين نشر روابط المكافآت ومشاركتها للحصول على إحالات والحصول على امتيازات لا تصدق، بما في ذلك:

احصل على10 دولار أو 10% على كل إحالة العملاء الجدد: امنح خصمًا بنسبة 10% واحصل على 10 دولارات أمريكية في رصيد المكافآت للطلب الأول للإحالة. العميل الحالي: احصل على عمولة 10% في رصيد المكافآت.

راجع واكسب ما يصل إلى 21 دولارًا لكل مراجعة راجع المنتجات التي اشتريتها من iHerb واحصل على 1.00 دولار أمريكي كرصيد مكافآت لكل مراجعة بمجرد الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، احصل على 0.10 دولار أمريكي في رصيد المكافآت لكل تصويت مفيد، حتى 200 تصويت مقابل 20.00 دولار. يمكن أن تكون التعليقات إيجابية أو سلبية. فقط تأكد من أنها غنية بالمعلومات قدر الإمكان.

أجب واربح ما يصل إلى 10 دولارات لكل إجابة أجب عن الأسئلة التي نشرها عملاء أو زوار آخرون فيما يتعلق بالمنتجات التي اشتريتها في الماضي واحصل على 0.10 دولار أمريكي في رصيد المكافآت لكل تصويت مفيد تحصل عليه إجابتك، أو ما يصل إلى 100 صوت مفيد أو 10.00 دولار لكل إجابة ولكل منتج. كلما كانت إجاباتك أكثر إفادة وفائدة للعملاء الآخرين، زادت الأصوات المفيدة التي سيحصلون عليها.



“تقدم مكافآت iHerb الآن المزيد من الحوافز لعملائنا الكرام ومجتمع المؤثرين العالميين، سواء كانوا يشاركون قيمة iHerb العظيمة عبر الكلام الشفهي، أو يشاركون تجاربهم الخاصة مع منتجات الصحة والعافية على موقعنا. نحن نسعى باستمرار لتقديم أفضل قيمة في العالم في مجال الصحة والعافية، ويدعم برنامج المكافآت هذا الهدف من خلال منح العملاء والمؤثرين رصيد مكافآت لاستبداله على المشتريات المستقبلية أو حتى صرفها. نحن نعتقد أنه برنامج المكافآت الأكثر ملاءمة للعملاء والمؤثرين المتاح لأي شخص في العالم” هذا ما قاله نائب رئيس تسويق النمو، نيل فولجيت.

في عام 2021، منحت iHerb أكثر من 50 مليون دولار من إجمالي المكافآت وأكثر من 20 مليون دولار من المكافآت النقدية، مع كسب عضو المكافآت رقم 1 أكثر من 870،000 دولارًا إجماليًا. يمكن للعملاء إنشاء حساب وتسجيل الدخول لمشاركة روابط الإحالة والبدء في الكسب. قم بزيارة صفحة iHerb للمكافآت للمزيد من المعلومات

نبذة عن iHerb : نحن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم تعمل في مجال الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، كما تمكنا من ترك بصمة متزايدة في المزيد من مجالات صحة وعافية المستهلك. ويثق بنا ملايين العملاء في أكثر من 185 دولة لأننا نقدم مجموعة متميزة من المنتجات البارزة والمبتكرة المملوكة لنا ولأطراف خارجية بأفضل قيمة ممكنة والتي نقوم بتسليمها لعملائنا مباشرةً على نحو ملائم. https://www.iherb.com

للتواصل الإعلامي: iHerb@behrmanpr.com