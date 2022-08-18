‫J&T Express تطلق حملة ” معا، دائما /Together, 4ever” احتفالاً بالذكرى الرابعة لتأسيسها في ماليزيا

كوالالمبور، ماليزيا، 18 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة J&T Express للخدمات اللوجستية العالمية حملة “معا، دائما / Together, 4ever ” اليوم احتفالاً بالعام الرابع للشركة في تقديم خدمات متميزة تركز على العملاء في ماليزيا.

يجسد موضوع ” معا، دائما/ Together, 4ever ” إيمان J&T Express الراسخ في دمج الاهتمامات عبر أصحاب المصلحة وشركاء الأعمال والموظفين والمستهلكين النهائيين لتعزيز تآزر أكبر وتطوير علاقات مربحة للجانبين. ستستمر هذه الحملة في الفترة الممتدة من 15 غضت/آب إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وستنتشر عبر خمس فئات من الأحداث، كل منها مصمم خصيصًا للتعبير عن امتناننا لشركاء الأعمال والمستهلكين الداعمين. يمكن العثور على تفاصيل الحملة هنا .

قال تشارلز هو، نائب رئيس مجموعة J&T Express : “كانت ماليزيا واحدة من أولى أسواقنا وأنا فخور للغاية بما حققناه في السنوات الأربع الماضية. لقد تطورنا من مزود خدمة إقليمي إلى شبكة تغطي 13 دولة في جميع أنحاء العالم ولم يتغير التزامنا تجاه العملاء المحليين أبدًا. للمضي قدمًا، ستكرس J&T ، جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين، لتقديم خدمات أكثر محلية وفعالة لعملائنا الماليزيين والعالميين “.

منذ إطلاقها في فيتنام في يوليوز/تموز 2018، سعت J&T Express إلى تكييف عروضها باستمرار لتلبية احتياجات السوق المحلية. من تقديم خدمة التوصيل القياسية، توسعت الشركة منذ ذلك الحين لتشمل خدمات أوسع مثل J&T VIP و J&T International Shipping و J&T Next Day Delivery و J&T Express Document و J&T Fresh Delivery .

“بينما ننظر إلى الوراء في السنوات الأربع الماضية، أشعر بالارتياح لما وصلنا إليه. في الوقت نفسه، ما زلت متفائلًا وواثقًا من نمو الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في ماليزيا. نتطلع في J&T Express إلى المساهمة كأحد أهم الجهات الفاعلة في ماليزيا.” قال يوان كاي جين، مدير المبيعات والتسويق في J&T Express Malaysia .

بالإضافة إلى الحملة، ستعمل J&T Express أيضًا على ترقية 30 من منافذها على مستوى الدولة إلى نقاط البريد السريع المتميزة. يمكن للعملاء أن يتوقعوا الاستمتاع بتجربة خدمة محسنة تبدأ بجو أكثر ودية وراحة في مستودعات البريد السريع هذه. تشمل الميزات الجديدة اللوحات الإعلانية التفاعلية LED والبضائع ومحطة تغليف مخصصة.

نبذة عن شركة J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، وتحتفظ بشركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها “الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة”، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

الموقع الرسمي للمجموعة: www.jtexpress.com