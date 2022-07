‫JW Therapeutics تعلن عن بدء الدراسة السريرية لـ JWATM 204 في المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الكبدية المتقدم

شنغهاي, 4 يوليو 2022 / PRNewswire/ — JW Therapeutics (HKEX : 2126)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مستقلة ومبتكرة تركز على تطوير وتصنيع وتسويق منتجات العلاج المناعي للخلايا، أعلنت عن بدء المرحلة الأولى من الدراسة السريرية لـ JWATM 204 في المرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الكبدية المتقدم ( HCC ).

سرطان الكبد الأولي ( PLC) ، المعروف أيضًا باسم سرطان الكبد، هو أحد الأورام الخبيثة المعدية المعوية الشائعة في جميع أنحاء العالم. حوالي 85% -90% من سرطانات الكبد كانت سرطان الخلايا الكبدية ( HCC )1. وجد مسح جلوبوكان في عام 2020 أنه تم تشخيص 906 آلاف من الحالات الجديدة و 830 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام، والتي أخذت المركز السادس من الأورام الخبيثة والسبب الرئيسي الثالث لوفاة السرطان 2. كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 15%-19% في أمريكا الشمالية 3. وكان عبء المرض الناجم عن سرطان الكبد مرتفعا بوجه خاص في الصين. كان سرطان الكبد هو الأورام الخبيثة الرابعة الأكثر شيوعًا، والسبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان، وكان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 12.1% فقط في الصين3. أشارت نسبة 1:0.9 بين معدل الإصابة والوفيات إلى سوء تشخيص سرطان الكبد 3، الذي يهدد بشكل خطير حياة وصحة السكان الصينيين،[1]،[2]،. في السنوات الأخيرة، حققت العلاجات المناعية المتمثلة في مثبطات نقاط التفتيش المناعية معدلات استجابة شاملة ( ORRs ) بنسبة 17%-20% و 15%-20% لعلاجات الخط الأول والثاني على التوالي في مرضى HCC 1. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات بما في ذلك تطور مرض ما بعد العلاج والأنظمة البديلة استجابة للانتكاس.

تهدف هذه الدراسة الأولى في الإنسان لـ JWATM 204 إلى تقييم السلامة والقدرة على التحمل والسمية المحدودة للجرعة وملف تعريف الحرائك الدوائية لـ JWATM 204 لدى الأشخاص البالغين الذين يعانون من HCC المتقدم، وكذلك لاستكشاف النشاط المضاد للورم لـ JWATM 204 لدى السكان المستهدفين. أظهرت النتائج قبل السريرية الواعدة إمكانات التطور السريري المستمرة لـ JWATM 204 لعلاج HCC .

JWATM 204 ، مع تقارب عالي وخصوصية الجسم المضاد أحادي النسيلة GPC -3 الذي تم تطويره في منصة الخلايا التائية ARTEMIS®، هو علاج خلايا تائية مناعية مبتكر يستهدف جليبيكان-3 ( GPC -3). قامت JW Therapeutics بترخيص الحقوق من يوريكا لتطوير وتصنيع وتسويق JWATM 204 في الصين (بما في ذلك البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان) والدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2020، وأكملت النقل الفني وتجديد المرافق والمعدات في موقع التصنيع في شنغهاي وايجاوكياو.

قال جيمس لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JW Therapeutics ، “إن الأورام الصلبة جزء مهم من استراتيجية خط أنابيب منتجات JW Therapeutics . بالاستفادة من منصتنا للتكنولوجيا وتطوير المنتجات، نقوم الآن بتطوير منتجات العلاج المناعي الخلوي المبتكرة لمعالجة الورم الصلب مع ارتفاع معدل الإصابة به في الصين، وتقدم منتجات خط الأنابيب إلى الدراسات السريرية “.

نبذة عن JWATM204

JWATM204 ، مع الألفة العالية وخصوصية الجسم المضاد أحادي النسيلة GPC -3 الذي تم تطويره في منصة الخلايا التائية ARTEMIS®، هو علاج خلايا تائية مناعية مبتكر يستهدف GPC -3. يتم التعبير عن GPC -3 ، وهو عضو في عائلة البروتيوغليكان ذات الغشاء المتكامل المرتبط بالجليبيكان، بشكل مفرط في العديد من الأورام الخبيثة بما في ذلك HCC ، ولكن لا يتم التعبير عنه أو التعبير عنه بشكل متواضع في الأعضاء الطبيعية، بما في ذلك أعضاء الكبد الطبيعية أو الكبد التليف الكبدي. يتم التعبير عن GPC -3 في 72% من مرضى HHC 1. يحتفظ GPC -3 بتأثيره السرطاني من خلال مسار Wnt 2. أصبح GPC -3 هدفًا شائعًا لـ HCC نظرًا لحساسيته العالية وخصوصيته. من المتوقع أن تقلل منصة خلايا ARTEMIS® T ، مع آلية تنظيمية داخل الخلايا مماثلة للعلاج بالخلايا TCR – T ودقة العلاج بـ CAR – T ، بشكل كبير أو حتى القضاء على متلازمة إطلاق السيتوكين ( CRS ) المرتبطة بالخلايا T عبر التنشيط وغيرها من السميات المرتبطة بالسيتوكين التي تهدد الحياة. بمساعدة جزيئات التحفيز المشترك على سطح الخلايا التائية، يمكن توليد إشارات تنشيط الخلايا التائية الكافية، والتي يمكن أن تعزز تنشيط الخلايا التائية وتقوي النشاط المضاد للورم.

نبذة عن شركة JW Therapeutics

JW Therapeutics (HKEX: 2126) هي شركة تكنولوجيا حيوية مستقلة ومبتكرة تركز على تطوير وتصنيع وتسويق منتجات العلاج المناعي الخلوي، وهي ملتزمة بأن تصبح رائدة في مجال الابتكار في العلاج المناعي الخلوي. تأسست JW Therapeutics في عام 2016، وقامت ببناء منصة عالمية لتطوير المنتجات في مجال العلاج المناعي للخلايا، بالإضافة إلى خط أنابيب للمنتجات يغطي الأورام الخبيثة الدموية والأورام الصلبة. تلتزم JW Therapeutics بجلب منتجات العلاج المناعي الخلوي المبتكرة والجيدة والأمل في علاج المرضى في الصين والعالم، وقيادة التطوير الصحي والموحد لصناعة العلاج المناعي الخلوي في الصين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.jwtherapeutics.com .

