‫LambdaTest تطلق Test-at-Scale (TAS) لمساعدة الشركات على إجراء shift-left testing

مع TAS ، يمكن للمطورين تسريع اختباراتهم وتحقيق وقت أسرع للتسويق

سان فرانسيسكو17 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — LambdaTest المنصة السحابية الرائدة لاختبار الجودة المستمرة أطلقت مؤخرًا Test-at-Scale (TAS) وهي منصة ذكاء الاختبار ومراقبتة، لمساعدة فرق التطوير في shift-left testing .

تعتمد الشركات اليوم بشكل كبير على اختبار الأتمتة لتسريع دورة التطوير الخاصة بها، ولكن لا يزال يتعين على المطورين الانتظار لفترة طويلة للحصول على تعليقات حيث يتم تشغيل الكثير من الاختبارات غير الضرورية، مما يؤدي إلى انسداد خطوط الأنابيب، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الوضوح، ودورات الإصدار الأبطأ.

تحل TAS هذه المشكلة العميقة الجذور من خلال حلها ثلاثي الأبعاد – اختيار الاختبارات الذكية وإدارة الاختبارات غير الواضحة والتحليلات المتعمقة.

اختيار الاختبار الذكي يفسر بذكاء ويدير فقط المجموعة الفرعية ذات الصلة من الاختبارات التي تتأثر بتحديث الرمز أو تغييره، وبالتالي يساعد الفرق على تقليل وقت الاختبار بنسبة 95%. تساعد إدارة الاختبارات المتقلبة المستخدمين في العثور على الاختبارات المتقلبة ووضع العلامات عليها والحجر الصحي عليها وإدارتها.

علاوة على ذلك، يمكن لفرق التطوير وصناع القرار بسهولة الحصول على رؤية في مؤشرات الأداء الرئيسية مثل متوسط وقت الإصلاح ( (MTTR ، متوسط الوقت بين مرات الفشل ( (MTBF ، معدل التقلب، والاختبارات الفاشلة في كثير من الأحيان، من بين أمور أخرى، للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل.

في الوقت الحالي، تدعم TAS موكا وجيست وياسمين لاختبار قواعد شفرة جافا سكريبت ولديها خطط لتوسيع دعم المنتج لـ Java و Python و Golang في المستقبل القريب.

“في عالم تطوير البرمجيات الشاق اليوم، تقع مسؤولية الاختبار على عاتق الجميع. ويتعين على المطورين، وضمانات الجودة، وصناع القرار أن يعملوا معًا لضمان منتج لا تشوبه شائبة. قال أسعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة LambdaTest : ” إن Shift-left testing هو حاجة الساعة، وستساعد TAS الشركات في ذلك”. “كان TAS حتى الآن في نسخته البيتا، لكننا نعتقد أن الوقت قد حان للعالم لتجربة TAS . يمكن لفرق التطوير دمج TAS بسهولة في خط أنابيب CI/CD الحالي، وستكون النتائج مرئية على الفور. TAS هو مصدر مفتوح، ونحن نرحب بمساهمات المجتمع لمساعدة المطورين على الاستفادة من المنصة إلى أقصى إمكاناتها “.

جمعت LambdaTest مؤخرًا 45 مليون دولار في جولة مشروع بقيادة Premji Invest بمشاركة المستثمرين الحاليين. أطلقت الشركة أيضًا HyperExecute ، وهي منصة تنسيق اختبار ذكية من الجيل التالي تساعد المختبرين والمطورين على تشغيل اختبارات الأتمتة من البداية إلى النهاية بأقصى سرعة ممكنة.

تستخدم منصة LambdaTest من قبل أكثر من مليون مطور ومختبر على مستوى العالم. أجرت الشركة أكثر من 100 مليون اختبار منذ إنشائها ونمت أعمالها بنسبة 300% في العام الماضي. باستخدام عروض الشركة، تمكن عملاؤها من تحقيق 95% من الوقت الأسرع للتسويق، وزيادة إنتاجية الإصدار بنسبة 62% وتحديد 67% من المشكلات قبل الإطلاق.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة اختبار سحابية مستمرة الجودة تساعد المطورين والمختبرين على شحن التعليمات البرمجية بشكل أسرع. يعتمد أكثر من 7000 عميل ومليون مستخدم في 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجاتهم من الاختبارات. توفر منصة LambdaTest تنسيق اختبار آمن وقابل للتطوير ومتعمق للعملاء في نقاط مختلفة في دورة حياة DevOps (CI/CD):-

تتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

يساعد Test at Scale (TAS) المطورين في الحصول على تحكم دقيق في جودة الاختبار من خلال اكتساب رؤى عميقة حول تنفيذ الاختبار، وإدارة الاختبار غير الواضحة، وتقليل أوقات التغذية الراجعة من خلال تشغيل الاختبارات المتأثرة فقط، وبالتالي، المساعدة في الحصول على ملاحظات أسرع حول تغييرات الكود. TAS هي فتح المصدر وتدعم العديد من أطر الاختبار.