‫Latitude™ شركة جيلباركو فيدر روت بالشرق الأوسط و أفريقيا تعلن عن إطلاق موزع الوقود المستقبلى

جوهانسبرج, 31 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ —— أعلنت شركة جيلباركو فيدر روت بالشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق موزع للوقود جديد و مبتكر – ™Latitude .

مع وجود إمكانية الإختيار بين عدة إعدادات، توفر سلسلة موزعات الوقود ™Latitude لعملائها حرية تصميم إمكانيات موزعاتهم وتوسيع نطاقها وفقاً لاحتياجاتهم المستقبلية والمتغيرة بإستمرار.

يتبع موزع Latitude™ للوقود تقليدًا طويلاً من المشاريع الإبتكارية التي أنشأتها جيلباركو فيدر روت لأكثر من 100 عام، متجاوزاً التوقعات بتصميماته المستقبلية لتمكين تجربة تفاعلية فريدة من نوعها و لتحقيق الكفاءة والأمان وزيادة الربحية.

“شرعنا في تصميم حل رائد لتوزيع الوقود مع الأخذ في الإعتبار الإستثمارات المستقبلة لشركائنا بلأعمال.” قال شون ماكوايد، المدير التنفيذى للتسويق بالشرق الأوسط وإفريقيا. و أضاف” موزع الوقود Latitude™ هو نتاج هذه العملية المدروسة.”

فيما يلي بعض المميزات التي تجعل موزع الوقود Latitude™ أفضل حل لمحطات الوقود بتصميمه الفريد و العصرى:

· إلكترونيات Powersafe التي تقلل من الأعطال.

· مقاومة للتلاعب.

· عرض Easy View لطمأنة المستهلكين بأنهم يحصلون على ما دفعوا مقابله بالضبط.

· هيدروليكيات التدفق الأمثل مع أداء شفط محسّن.

· لافتة مضاءة ترحب بالعملاء وتوجههم إلى موقع التزود بالوقود المتاح.

· شاشة عرض multimedia لإمتاع المستهلكين وإمكانية زيادة المبيعات من خلالها.

لمزيد من المعلومات حول سلسلة موزعات الوقود Latitude™ و لحجز استشارة فنية مجانية ، رجاء زيارة الموقع https://www.gilbarco. com/mea/our-solutions/fuel- dispensers/latitude ، أوالتواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

gvr-mea-marketing@gilbarco.com

نبذة عن جيلباركو فيدر روت

Gilbarco Veeder-Root هو مزود عالمى لحلول إدارة الوقود. تلتزم Gilbarco Veeder-Root بـ “بناء أفضل للأعمال” لشركائها ، من خلال النطاق العالمي والخبرة العميقة وخدمة العملاء الفائقة. عن طريق فهم التحديات التي يواجهها العملاء، يتم تلبية احتياجاتهم بحلول قابلة للتكيف وقابلة للتوسع مصممة لزيادة وقت التشغيل والربحية إلى أقصى حد.

للمزيد من المعلومات، رجاء زيارة موقع الشركة الإلكترونيwww.gilbarco.com/ mea/

ألن يوسف – مدير ألتسويق والإتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

البريد الإلكتروني:allen.youssef@ gilbarco.com

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