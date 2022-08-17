‫Mecobit تبدأ حقبة جديدة في تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية

هونغ كونغ ، , 17 أغسطس، 2022/PRNewswire/ — Mecobit Solar، وهي شركة عالمية تركز على الطاقة الشمسية عالية الجودة بأسعار في متناول الجميع، تعلن عن تحسينات في منتجات النظام الشمسي التي تعمل على تشغيل تعدين العملات المشفرة وغيرها من عمال التعدين. تشمل منتجات Mecobit Solar System محطة شمسية محمولة ومجموعات الألواح الشمسية (كاملة) والوحدة الشمسية M4000.

يمكن لعملاء نظام Mecobit الشمسي الآن استخدام الطاقة الاحتياطية أثناء انقطاع الشبكة للمساعدة في الحفاظ على تشغيل الأجهزة التي لا غنى عنها أو تشغيل أشياء مثل الأجهزة المنزلية والمجففات ومضخات المسبح وأجهزة شحن السيارات الكهربائية وحتى منصات تعدين العملات المشفرة.

يتم إنشاء بعض العملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin ، من خلال عملية تسمى إثبات العمل والتي تتطلب من أجهزة الكمبيوتر “تعدين” العملة عن طريق حل الألغاز المعقدة. يتطلب تشغيل أجهزة الكمبيوتر هذه كميات كبيرة من الكهرباء. تشتهر Bitcoin بإهدار ما يكفي من الكهرباء لإضافة 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنويًا – ولكن الآن، يقوم كادر متزايد من عمال المناجم في جميع أنحاء العالم بتطوير استراتيجيات خضراء ومربحة وجديدة تستحق ثروة خاصة بهم.

نظرا لأن حصة معدل التجزئة الذي يعمل بالطاقة الشمسية يبدو من المرجح أن ينمو، يرى الكثيرون إمكانية استخدام الطاقة المتجددة في تعدين البيتكوين كدورة حميدة – يوفر Mecobit حوافز فريدة في تعدين العملات المشفرة، مما يدفع العمليات للاستفادة من أرخص طاقة ممكنة وتشجيع المزيد من العمليات في جميع أنحاء العالم للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية.

ومع موافقة الحكومات على خفض مستويات انبعاثات الكربون وتقديم حوافز إضافية مثل الإعفاءات الضريبية الاستثمارية، فمن المرجح أن تزداد حصة عمليات التعدين باستخدام الطاقة الشمسية. وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية يمكن اعتبارها خضراء ومتجددة، إلا أن هناك مشاكل كبيرة في الطاقة الشمسية، بما في ذلك حدود ساعات ضوء الشمس وتكاليف الشحن. للمساعدة في تقليل تكاليف الشحن، تدفع Mecobit مقابل تعريفات الشحن والاستيراد، مما يتيح للعملاء الحصول على كل ما يحتاجون إليه للبدء دون أي تكاليف أخرى تتجاوز تكلفة الجهاز نفسه.

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