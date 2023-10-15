‫Respond.io تعرض حلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس جلوبال 2023

دبي الامارات العربية المتحدة –Media OutReach – 15 أكتوبر 2023 – من المقرر أن تعرض Respond.io، الشركة الرائدة في مجال إدارة محادثات العملاء، حلها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر حيث يمثل هذا الحدث البارز المشاركة الافتتاحية لشركة respond.io في أحد أكبر المعارض التقنية في العالم.

في حجيرة respond.io، سيوضح فريق من الخبراء المتمرسين كيف تعمل أتمتة الدردشة المتقدمة والتكاملات المرنة ووحدة التقارير الشاملة في الشركة على تبسيط محادثات العملاء وإنشاء تجارب رائعة للعملاء عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات كخدمة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم.

وفي الوقت نفسه، ستشارك respond.io أيضًا في إكسباند نورث ستار دبي، وهو أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة، والذي يقام في ميناء دبي بالتزامن مع معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأعرب Gerardo Salandra، الرئيس التنفيذي لشركة respond.io، عن حماسه قائلاً: “إن معرض جيتكس جلوبال 2023 هو منصتنا للكشف عن تطور اتصالات العملاء، خاصة في سوق الشرق الأوسط المزدهر. ومن خلال حلول شركتنا المبتكرة، فإننا نضع معيارًا جديدًا للتفاعلات السلسة في منطقة تتمتع بإمكانات هائلة.”

وشدد كذلك على أن رؤية الشركة تطمح إلى إلهام وتمكين وإحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى تقديم Respond AI – وهو عبارة عن إجابة لمحادثات أكثر ذكاءً وفعالية مع العملاء – سيعتلي سالاندرا المسرح لإلقاء كلمتين، وسيتطرق خطابه الأول إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) ونماذج اللغات الكبيرة (LLM) في محادثات العملاء لخلق الفرص وتعزيز نتائج الأعمال.

علاوة على ذلك، سيكون سالاندرا متحدثًا مميزًا في DEX Fireside Chat، حيث ستدور المناقشات حول الفرص و التحديات التي تواجهها أيقونات التكنولوجيا الناشئة.

قال سالاندرا “نحن نتطلع إلى دعوة جميع الحاضرين في معرض جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار دبي لخوض رحلة اكتشاف مع حلولنا الرائدة في الصناعة، والمشاركة في المناقشات الممتعة، واستكشاف فرص الشراكة ومشاهدة مستقبل التواصل مع العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.”

ولإضافة طبقة إضافية من الإثارة، ستجري respond.io سحبًا في حجيرتها، مما يتيح للحاضرين فرصة الفوز بجوائز رائعة مع استكشاف فرص تعاون جديدة.

قم بزيارة حجيرة respond.io في القاعة 9-A30 في مركز دبي التجاري العالمي خلال معرض جيتكس 2023.

تعرف على Gerardo Salandra في المشاركات الحوارية التالية:

الذكاء الاصطناعي للمحادثة: كيف يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة بإعادة تعريف مشهد المحادثات التجارية العالمية

التاريخ: 17 أكتوبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

الموقع: القاعة 7، تيك تاك 7

التوقيت: 15:20-15:40

تصفح الواجهة الرقمية – إطلاق العنان لإمكانات أيقونات التكنولوجيا الناشئة في الاقتصاد الرقمي العالمي

التاريخ: 18 أكتوبر

المكان: ميناء دبي

الموقع: قاعة 3، سبوتلايت ستديج

التوقيت: 13:30 م-14:00

نبذة عن شركة respond.io

Respond.io هو برنامج لإدارة محادثات العملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكِّن الفرق من جميع الأحجام من الرد على الرسائل على أي قناة من لوحة معلومات مركزية. تعمل أتمتة الدردشة المتقدمة، وعمليات التكامل المرنة، والتقارير الشاملة على تسهيل العمليات الفعالة وتجارب العملاء الرائعة على نطاق واسع. وتحظى المنصة بثقة أكثر من 10,000 علامة تجارية في 86 دولة، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وتويوتا، وديكاثلون، وروش، وكلوك.

في عام 2022، جمعت شركة respond.io مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي من التمويل من السلسلة A بقيادة Headline Asia وحققت المكانة المرموقة كمزود حلول واتساب للأعمال (BSP) في أبريل 2023. وتواصل respond.io الابتكار وتطوير مستقبل محادثات العملاء من مقرها الرئيسي في ماليزيا.

اتصل بنا:

Polina

مدير المشروع

polina@respond.io