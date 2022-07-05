‫SmartX تطلق CloudTower 2.0: يعزز البساطة والأمان للعمليات والصيانة

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تضمين الواجهة المحسّنة وعرض مستخدم الأجهزة الافتراضية ( VM ) في community edition من CloudTower ، كجزء من SmartX تطلق HCI Kit Community Edition : .

فيما يلي تفاصيل الميزات الجديدة.

مكتبة المحتويات

تدعم هذه الميزة الإدارة الموحدة لمجموعات متعددة والمشاركة عبر المجموعات لتماذج الآلة الافتراضية وصور ISO . يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج آلة افتراضية وتحميل صور ISO في مجموعة واحدة والوصول إلى جميعها على أي مجموعات أخرى تديرها CloudTower ، مما يقلل من المهام المتكررة.

ترحيل الأجهزة الافتراضية ( VM ) عبر المجموعات

تدعم هذه الميزة ترحيل الأجهزة الافتراضية ( VM ) عبر المجموعات من خلال الترحيل السريع والترحيل البطيء والترحيل المرحلي. 1) الترحيل السريع: يسمح للمستخدمين بترحيل أجهزة افتراضية تعمل بالطاقة دون أي انقطاع في الخدمات. يتطلب شبكة متصلة مباشرة بين المجموعات. 2) الترحيل البطيء: يسمح للمستخدمين بترحيل أجهزة افتراضية لاتعمل بالطاقة. لا يلزم وجود شبكة متصلة بشكل مباشر حيث يمكن نقل البيانات عبر CloudTower . 3) الترحيل المرحلي: يسمح للمستخدمين بترحيل البيانات الكاملة دون المساس بتوافر الأجهزة الافتراضية.

عرض مستخدم VM

من خلال عرض مستخدم VM ، يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات توزيع الأجهزة الافتراضية بكفاءة على المستخدمين والسماح للمستخدمين باستخدام وإدارة الأجهزة الافتراضية بشكل مستقل. يمكن للمستخدمين إدارة وقت تعطل الأجهزة الافتراضية مباشرة من خلال CloudTower والوصول إلى أنظمة التشغيل الخاصة بالعملاء من خلال لوحة VNC .

إعدادات التحكم في الوصول والأمان

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعزيز أمان التشغيل والصيانة من خلال تقييد الوصول إلى CloudTower وتسجيل الدخول إليه من خلال إعدادات تقييد الوصول ومهلة الدورة وأمان كلمة المرور والدور المخصص.

تحسين الواجهة

يسمح للمسؤولين بتخصيص الواجهة بمرونة من خلال “السحب لتخصيص عرض محرك بحث الموارد” و “تخصيص علامات تبويب الوظائف الأكثر استخدامًا في وحدة المجموعة”.

زيادة كفاءة الإدارة من خلال “إضافة وظائف التشغيل والصيانة المستخدمة بشكل متكرر مثل المراقبة والسجل وخطة أخذ اللقطة، إلخ، على لوحة إدارة كل مجموعة” و “إضافة إشعار بريد إلكتروني للتنبيه وقاعدة سلة المحذوفات في كل وحدة من وحداتها من أجل إعداد سهل”.