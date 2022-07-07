‫TMF Group: احتلت خمس دول أوروبية مرتبة في المراكز العشرة الأولى الأكثر تعقيدًا في العالم لممارسة الأعمال التجارية

لندن, 7 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — أطلقت TMF Group، الشركة المزودة الرائدة للامتثال والخدمات الإدارية، اليوم الطبعة التاسعة من مؤشر التعقيد التجاري العالمي (GBCI)

يحلل التقرير الشامل 77 ولاية قضائية، وهي مواقع تمثل 92% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العالم و 95% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. وهو يقارن 292 مؤشرًا يتم تتبعها سنويًا، ويقدم بيانات عن الجوانب الرئيسية لممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك القواعد والأنظمة ومعدلات الضرائب والجداول الزمنية للتأسيس وكشوف المرتبات والاستحقاقات والعقوبات وعوامل الامتثال الأخرى.

تحتفظ فرنسا بمكانتها في عام 2021 باعتبارها ثاني أكثر الولايات القضائية تعقيدًا لإنشاء وإدارة الأعمال على مستوى العالم. تليها اليونان (السادس مقابل الثالث عشر في عام 2021) وتركيا (السابع مقابل الخامس) وإيطاليا (الثامن مقابل الخامس عشر) وبولندا، التي تظل في المركز العاشر.

على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، زاد التعقيد في هذه البلدان بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومات المركزية لمساعدة الشركات خلال Covid -19. خلق هذا بعض المستوى الإضافي من التعقيد: في اليونان، على سبيل المثال، نقل قرار الرقمنة العقبات البيروقراطية إلى المجال الرقمي، بدلاً من تخفيف العمليات. في الوقت نفسه، اتخذت إيطاليا نهجًا وقائيًا للغاية تجاه العمال: لم يكن من الممكن فصل الموظفين سواء على مستوى القطاع الخاص أو الدولة خلال الوباء.

في الطرف الآخر من الطيف، هناك خمسة بلدان أوروبية أخرى تتميز بدرجة منخفضة جدًا من التعقيد: المملكة المتحدة والنرويج وجيرسي والدنمارك. يمكن لهذه الولايات القضائية الاعتماد على البيئات السياسية الصديقة للأعمال، والقوى العاملة عالية المهارة المستخدمة للعمل في المنظمات الدولية وبدرجة عالية من المعرفة الرقمية. لعبت عملية الرقمنة دورًا محوريًا لجيرسي، حيث احتلت المرتبة 45 في قائمة أكثر الدول تعقيدًا في عام 2021 والآن 72 في المرتبة الثانية. بفضل التركيز المتزايد على تحسين القنوات الرقمية، أصبح من الأسهل الآن الاتصال بالهيئات التنظيمية ذات الصلة ويمكن للمؤسسات الحكومية والشركات الاندماج في أقل من ساعتين.

قال فرانك ويلمان، رئيس مجموعة TMF في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “يُظهر مؤشر التعقيد التجاري العالمي لدينا كيف يمكن أن يكون العمل في بعض البلدان الأوروبية أمرًا صعبًا. تفاعلت بعض الولايات القضائية ذات الإمكانات الاستثمارية الهائلة مع Covid-19 من خلال اعتماد درجة أعلى من المرونة لمساعدة الشركات على التنقل خلال الأوقات غير المؤكدة. وتمكنت نفس البلدان، التي توجد فيها بالفعل البنية التحتية الرقمية، من دفع العملية إلى الأمام للتغلب على الصعوبات. واعتمدت بلدان أخرى نهجًا أقل استرخاءً، وهذا يفسر مواقفها في قمة التسلسل الهرمي للتعقيد. في المستقبل، نأمل أن نرى المزيد من البلدان تستثمر في الرقمنة والعمليات الهندسية لتخفيف العبء على الأعمال ولتشجيع تدفق الاستثمار”.

وبالإضافة إلى تحليل 77 موقعًا، يحدد التقرير المواضيع الرئيسية التي تشكل المشهد العالمي للأعمال التجارية والبيئة التنظيمية.

ناشئ عن كوفيد-19

وتكشف الدراسة أن بعض التدابير المتخذة مثل الإعفاءات الضريبية، وزيادة حقوق الموظفين، وتسريع الإبلاغ الرقمي، هي في طور التحول إلى حالة ما قبل الوباء.

وانخفض تواتر مدفوعات ضريبة الممتلكات في المباني التجارية خلال ذروة الأزمة. ومع ذلك، في عام 2022، تطلب 14% من الولايات القضائية من بعض أو جميع الشركات دفع الضريبة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مقارنة بـ 9% من الولايات القضائية في عام 2021

على جانب الموارد البشرية وكشوف المرتبات، زاد الاتجاه للعمل عن بعد، إلى درجة أنه قانوني أو قياسي في معظم الصناعات في 31% من الولايات القضائية، مقارنة بـ 10% من عام 2020.

الامتثال وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

ويسلط التقرير الضوء على النمو المتزامن في كل من تعقيد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقه. يتوقع الخبراء في نسبة أكبر من الولايات القضائية (34% في عام 2022 مقابل 28% في عام 2021) زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس التفاؤل بعد الوباء في فرص الاستثمار.

ولا تزال التكنولوجيا تؤدي دورًا في زيادة التعقيد والحد منه على حد سواء. يعد محو الأمية الرقمية عاملًا مهمًا، حيث تقوم 16% من السلطات القضائية تلقائيًا بإخطار جميع السلطات ذات الصلة بعد التأسيس.

ESG في ارتفاع

أصبحت ESG أكثر تركيزًا على الأعمال على مستوى العالم. ومع ذلك، على الرغم من زيادة الاهتمام، فإن الإنفاذ القانوني لممارسات ESG موجود فقط لحوالي 50% من الولايات القضائية. وهذا هو الحال بشكل خاص خارج الاتحاد الأوروبي، مما يدل على عدم وجود اتساق دولي. لذلك من الصعب قياس تأثير ESG.

تتزايد ESG على مستوى العالم، حيث تتصدر الولايات القضائية مثل فرنسا الطريق لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لا تزال في مرحلة مبكرة من مشاركتها من خلال البدء في النظر في اعتماد مبادرات ومبادئ توجيهية بيئية.

العشرة العليا والسفلية (1= الأكثر تعقيدًا، 77= الأقل تعقيدًا)

1 البرازيل

2 فرنسا

3 بيرو

4 المكسيك

5 كولومبيا

6 اليونان

7 تركيا

8 إيطاليا

9 بوليفيا

10 بولندا

68 المملكة المتحدة

69 النرويج

70 نيوزيلندا

71 الولايات المتحدة

72 جيرسي

73 جزر العذراء البريطانية

74 هونج كونج

75 الدانمرك

76 كوراساو

77 جزر كايمان

نبذة عن مجموعة تي إم أف:

تعتبر مجموعة تي إم أف شركة رائدة في توفير الخدمات الإدارية الهامة، مما يساعد العملاء على الاستثمار والعمل بأمان في جميع أنحاء العالم. لدينا 9100 خبيرًا و120 مكتبًا في 85 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم تخدم الشركات والمؤسسات المالية ومديري الأصول والعملاء الخاصين والمكاتب العائلية، وتوفر مزيجًا من خدمات المحاسبة والضرائب وكشوف الرواتب وإدارة الأموال والامتثال وخدمات إدارة الكيانات الأساسية لنجاح الأعمال التجارية العالمية.

ونحن نعمل مع 60% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500 و الشركات الواردة في مؤشر فوتسي FTSE 100، وحوالي ما يقرب من نصف عدد 300 شركة أسهم خاصة، تغطي قطاعات متنوعة مثل أسواق رأس المال والأسهم الخاصة والعقارات والمستحضرات الصيدلانية والطاقة والتكنولوجيا.