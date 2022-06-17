‫ Zoomlion يجلب حفارة Star إلى معرض بيلد إكسبو إفريقيا 2022 ويبدأ جولة خدمة إفريقيا

نايروبي، كينيا، 17 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — قدمت شركة Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. ، Ltd . (المشار إليها في ما يلي بِـ” Zoomlion” ؛ 1157؛ بورصة هونك كونغ) مجموعة من منتجات Star ، بما في ذلك حفارة ZE215E ، في الدورة 23 من معرض بيلد إكسبو2022 التي تم استضافته في شهر ماي/أيار في نيروبي بكينيا.

أعلنت Zoomlion في المعرض أنها ستبدأ جولة الخدمة في إفريقيا 2022 لزيارة العملاء المحليين، وفحص وتقييم ظروف تشغيل المعدات، واستكشاف المشكلات وإصلاحها أثناء تقديم التدريب على التشغيل والصيانة للعملاء والمشغلين. يهدف Zoomlion أيضًا إلى فهم مطالب العملاء بشكل أفضل وتقديم المساعدة في الوقت المناسب. تقوم Zoomlion بجولات الخدمة في إفريقيا منذ عام 2010.

قال لي بين، نائب المدير العام لشركة Zoomlion الخارجية: “إن لبناء الهياكل الأساسية أهمية كبيرة في تطوير التصنيع والتحسين في إفريقيا”. “نحن نتبع استراتيجية التوطين من حيث تطوير المنتج، مثل مواكبة بيئة العمل في إفريقيا. لقد اعتمدنا مجموعة متنوعة من الحلول التقنية والتكنولوجية لتحسين قدرة تبديد الحرارة للمعدات وزيادة حماية المكونات الرئيسية إلى أقصى حد وضمان سلامة المعدات. “

دخلت Zoomlion السوق الأفريقية في عام 2007 وأنشأت شبكة شاملة ذات إستراتيجية محسنة للمنتج ونظام دعم للخدمة وقطع الغيار معزز. وهي تبيع الآن آليات الاستضافة، ونقل التربة، والآلات الخرسانية، وأكثر من ذلك في جميع أنحاء إفريقيا في كل من الجزائر وتنزانيا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وناميبيا وبوتسوانا وموزمبيق وزيمبابوي وأنغولا والكاميرون. حتى الآن، باعت Zoomlion ما مجموعه 5000 وحدة من المعدات في إفريقيا.

في العقد الماضي، شاركت Zoomlion في العديد من مشاريع البناء الرئيسية في إفريقيا لدعم البنية التحتية المحلية، بما في ذلك سكة حديدية مومباسا – نيروبي، وأبراج هاس (التي كانت أعلى مبنى في إفريقيا سابقًا)، المحطة الجديدة لمطار هواري بومدين في الجزائر.

سجلت Zoomlion شركات تابعة في جنوب إفريقيا وأنشأت مكاتب في الجزائر وغرب إفريقيا، ومستودعات قطع الغيار في الجزائر وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، مع فريق خدمة محلي يتألف من عشرات الموظفين، والتجار المحليين الممتدين وقنوات التوزيع لتزويد العملاء المحليين بالخدمات الشاملة للمبيعات والخدمة والتكنولوجيا والتمويل. يعد مشروع Zoomlion المشترك الذي تأسس في عام 2017 في الجزائر الآن من أكبر ثلاثة مصدرين صينيين لآلات البناء في إفريقيا.

قال السيد لي: “بصفة Zoomlion شركة رائدة في تصنيع آلات البناء، فإنها تدعم بنشاط الإنشاءات في إفريقيا من خلال فريق مبيعات وخدمة فعال، مما يوفر الدعم المحلي لضمان عمل منتجاتنا بسلاسة”.