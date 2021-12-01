أجندة إيجابية للبحر الأبيض المتوسط، في خضم التحولات وعلامات التعافي

النسخة السابعة من مؤتمر الحوار المتوسط الذي ترعاه وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومعهد السلام والأمن الدولي

روما، 30 نوفمبر 2021 /PRNewswire/– – هذا العام، سوف تعقد الدورة السابعة من مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط– روما في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر(فندق غراند باركو برنسيبي، عن طريق جيروليمو فريسكوبالدي، 5) بطريقة هجينة، بمشاركة شخصية ورقمية من خلال منصة إنترنت.

سيبدأ الافتتاح الرسمى في 3 ديسمبر حيث سيلقى ماريو دراجى رئيس مجلس الوزراء الايطالى ولويجى دى مايو وزير الخارجية والتعاون الدولى الايطالى وجيامبيرو ماسولو رئيس ISPI كلمات بصفة شخصية. في الثاني من ديسمبر، سيكون هناك عرض تمهيدي لسلسلة من الندوات الدولية، ميدفورا.

من بين الحاضرين وزراء وممثلون عن منظمات دولية وأكاديميون ورجال أعمال وخبراء من جميع أنحاء العالم. وحتى اليوم، من بين أمور أخرى، تم تأكيد المشاركات الشخصية التالية: عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء، ليبيا؛ جوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ باولو جنتلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية؛ فايسان بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، المملكة العربية السعودية؛ أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الأردن؛ ب. جدعون سعار، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، إسرائيل؛ رياض المالكي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فلسطين؛ إيفاريست بارتولو، وزيرة الخارجية، مالطة؛ نجلا المنقوش، وزيرة الخارجية، ليبيا؛ عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية والهجرة، لبنان؛ أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية والهجرة، اليمن؛ أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية، البرتغال؛ أنجي لوغار، وزير الخارجية، وسلوفينيا؛ غوردان غرليتش – رادمان، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، كرواتيا؛ ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة، المملكة العربية السعودية؛ تشو دونغ يو، المدير العام للفاو؛ أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إيمانويلا ديل ري، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل.

يجب اعتماد الصحافيين والمصورين والمصورين الذين يعتزمون متابعة المؤتمر شخصًيا في تمام الساعة السابعة من مساء 30 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال إحدى الطرق التالية:

· عبر الإنترنت على الارتباط https:// portaleaccreditazione.esteri. it

· عن طريق الايميل علي accreditamentostampa@ esteri.it (تليفون+ 39.06 / 3691.3432–8573–3078)

ولمتابعة الحدث على المنصة الافتراضية، يتعين على أعضاء الصحفيين التسجيل في موعد أقصاه 30 نوفمبر/تشرين الثاني عن طريقالشكلالمناسب.

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