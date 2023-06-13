إس سي جي إنترناشونال تُطلق العنان لفرص النمو بجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا بالشراكة مع حسن علام

بانكوك، تايلاند- Media OutReach – 13 يونيو 2023- تشرع شركة إس سي جي إنترناشونال كوربوريشن ليميتد في توسيع أعمالها عالميًا من خلال الدخول الاستراتيجي إلى منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا (SAMEA). وقد قامت بإنشاء مركز دبي بالإمارات العربية المتحدة بوصفه مركزًا رئيسيًا لتوريد البضائع ونقلها عبر المنطقة. علاوة على ذلك، تُعد الشركة على قدم وساق لإنشاء مكتبها الجديد في المملكة العربية السعودية بهدف الاستفادة من مشاريع البناء الضخمة المتضمنة في خطة 2030 الطموحة الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان من خلال تنويع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات.

تلتزم شركة إس سي جي إنترناشونال في سعيها نحو النمو والتطوير بتنفيذ استراتيجية لحل شامل لسلسلة التوريد، وذلك لخدمة مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها مستلزمات البناء والصناعة، والمنزل والمعيشة، والورق والتغليف، بالإضافة إلى منتجات الطاقة. وسعيًا لتنفيذ استراتيجية العمل هذه بفاعلية، أقامت إس سي جي إنترناشونال شراكة استراتيجية مع شركة البناء والهندسة الرائدة، حسن علام للتجارة والهندسة، بهدف ترسيخ حضورها بدرجة كبيرة في أسواق مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه قال أبهيجيت داتا، العضو المنتدب لإس سي جي إنترناشونال: “بينما نمضي قدمًا في مسيرتنا، ينصب تركيزنا على منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. تمثل هذه المنطقة فرصة جديدة لنا استنادًا إلى نقاط القوة التي نتمتع بها ووجودنا القوي بسوق دول جنوب شرق آسيا. ندرك إمكانية إنشاء شبكة سلسلة توريد دولية ولدينا خطط استراتيجية لإنشاء مكتب في الرياض لتلبية العدد المتزايد من مشاريع الحكومة والقطاع الخاص. وقد كنا نسعى بجدية لإيجاد شريك قوي يتمتع بتواجد واسع في السوق بالمنطقة. ويمثل تعاوننا مع شركة حسن علام مرحلة بارزة في مسيرتنا داخل مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.”

إس سي جي إنترناشونال هي إحدى الشركات التابعة لتكتل الشركات الرائد إس سي جي بتايلاند، حيث تتمتع بما يزيد عن 100 سنة من الخبرة في صناعة البناء والتشييد. تقدم الشركة حلول لسلاسل الإمداد في مجالات الطاقة، والتوريد الصناعي، والبناء والتشييد، والمنزل والمعيشة. تتمتع الشركة بتواجد عالمي يمتد لـ 40 عامًا وفي 50 دولة حيث تحفز النمو من خلال النهج الذي يركز على العملاء. تقدم إس سي جي إنترناشونال حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة مما جعلها تحظي بمكانة الشريك الدولي الموثوق به لخدمات سلسلة التوريد.

لمزيد من المعلومات:

www.scginternational.com

للتواصل الإعلامي:

Khamonmas Jirakullapatra

البريد الإلكتروني: khamonmas.j@gmail.com