«براند ساوث أفريقيا» تستضيف مناقشة خاصة على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

جوهانسبرج، جنوب إفريقيا – وكالة الإعلام الإفريقية – 21 فبراير 2022. تستضيف «براند ساوث أفريقيا» بالتعاون مع يورونيوز —الوسيلة الإعلامية الإخبارية الدولية الرائدة في أوروبا— وقناتها التابعة لها أفريكا نيوز مُناقشة بعنوان «المنظور من جنوب إفريقيا: هل يُمكن للاتحاد الأوروبي وأفريقيا أن يمهدا العلاقات فيما بينهم مُجدّدًا». ستُعقد المُناقشة المُباشرة في اليوم الأول من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الموافق السابع عشر من فبراير 2022 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت وسط أفريقيا، وستُبث المناقشة مُباشرة على موقعي euronews.com و africanews.com بالإضافة إلى بثّها مُباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

وستُسلّط هذه المناقشة— التي سيتولى تقديمها «كريس بيرنز» مُذيع يورونيوز السابق صاحب الصيت العالمي— الضوء على القضايا الرئيسية التي تُحدد معالم العلاقات بين جنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي، ومن هذه القضايا الرئيسية إنتاج اللقاح، والتنمية المستدامة، والأمن، والطاقة، والتعليم، والتكامل الاقتصادي، والتعافي الاقتصادي.

تقول «سيثامبايل نتومبيلا»، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لـ “براند ساوث أفريقيا”: “لا شكّ أن أفريقيا قد قطعت شوطًا كبيرًا منذ القمة الأولى التي عُقدت في القاهرة عام 2001، حيث تُعدّ القمة السادسة المقبلة فرصتها لتحقيق رؤية قمة 2001، وهي الفُرصة التي انتظرتها طويلًا على مدار عقدين من الزمن. وتُعقد القمة السادسة هذه في الوقت الذي تُنفّذ فيه الحكومات خططها للتعافي وإعادة بناء اقتصاداتها الذي تأثرت أيّما تأثير بسبب الوباء، ولما لا وهو الوباء الأسوأ الذي ضرب العالم أجمع منذ أكثر من 100 عام”.

وسينضمّ إلى «كريس» في هذه المناقشة «كولين كولمان» الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولدمان ساكس والزميل الأول السابق في جامعة يل، و«دومينيكو روزا»، رئيس فريق العمل المعني ببوست كوتونو في المفوضية الأوروبية، و «باجابوليلي تشابالالا»، النائب الأول لرئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، و«روناك جوبالداس»، مُدير شركة سيجنال ريسك، وسينضم إليهم كذلك «د/ كارلوس لوبيز»، عالم الاقتصاد والأستاذ الفخري بكليّة نيلسون مانديلا للحكم في جامعة كيب تاون، وآخر من ينضم إليهم «لويزا سانتوس»، رئيس العلاقات الدولية في اتحاد الأعمال الأوروبية.

وقد وصف «كولين كولمان» جنوب أفريقيا قائلًا: «لا يُوجد في العالم أجمع أسواق ناشئة تميّزت بما تتمير به جنوب أفريقيا من أسواق رأس مال متطورة، وقطاع أعمال قوي، وقضاء مُستقل، فضلًا عن البنك المركزي والصحافة الحرة، إلا أن ما يُعكر صفو اقتصادها ويُهدد استقرارها مُواجهتها لتحديّات ثلاثة وهم الفقر والبطالة وعدم المساواة. هيا بنا لنرى معًا، هل ستستطيع هذه الدولة أن تخرج من عُنق الزجاجة هذا وكيف؟»

وأضافت «نتومبيلا» قائلة: “بصفتنا جنوب إفريقيا، نود أن نلعب دورًا رئيسًا في قيادة زمام المُناقشات حول كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الدول الأفريقية لإعادة بناء اقتصاداتهم التي دمّرها فيروس كورونا، وبناءً عليه نُساهم في حلول التخفيف من وطأة الجائحة وتأثيرها. والفُرص متاحة أمام القارتين للتعاون معًا في تصنيع لقاحات كوفيد 19، وتكثيف جهود الحد من التردد التحصيني، وعلى جميع الدول الغنية والفقيرة أن يتعاونوا لكسر شوكة هذه الجائحة والتخلّص منها.”

سيتم بث المناقشة مباشرة عبر: https://www.euronews.com/2022/02/04/euronews-debates-can-the-eu-africa-reboot-their-relationship1، ويمكن للمشاهدين أيضًا متابعة المحادثات عن طريق الهاشتاج #EUSouthAfricaFocus و #BrandSouthAfrica. كما أن الجمهور مدعو لإرسال الأسئلة إلى الخبراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن براند ساوث أفريقيا “Brand South Africa“

براند ساوث أفريقيا “Brand South Africa” هي وكالة التسويق الرسمية في جنوب إفريقيا، والمفوّضة لبناء سمعة العلامة التجارية للبلاد، لتحسين قدرتها التنافسية العالمية. تهدف أيضًا إلى بث روح الفخر والوطنية بين مُواطني جنوب أفريقيا للمساهمة في تلاحم وترابط أبنائها ليكونوا سُفراءها بين الأمم.

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