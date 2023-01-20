‫تحتفل شركة Wrench Solutions بمرور 25 عامًا على تطوير إدارة المشاريع

بنغالور، الهند، 20 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — في ذكرى مرور 25 عامًا على تأسيس شركة Wrench ، أعلن مؤسسها ورئيسها التنفيذي، كي في دانيال، عن سلسلة من الأحداث العالمية لشكر قاعدة عملاء Wrench في جميع أنحاء العالم. ستقام هذه الأحداث في مدن مختلفة على مدار العام المقبل وستعطي الاهتمام لخدمة الشركات التي تدرك قدرة Wrench على تحسين كيفية إدارة المشاريع المعقدة وتنفيذها.

الاستفادة من خبرات دانيال السابقة كمهندس ميكانيكي وخبرة المؤسس المشارك أجو بيتر في تكنولوجيا المعلومات، والذي بدأ كبرنامج لتحسين تنفيذ الصناعات التحويلية ونظام EDMS ، تطور إلى أداة تحول رقمي تستخدمها المنظمات العالمية في قطاعات مختلفة من أجل تحسين التكلفة والجدول الزمني لأداء محافظ مشاريعهم.

منذ إنشاء Wrench ، تم دعم تطوير هذا البرنامج من قبل فريق بحث وتطوير كبير في الهند نجح في تكييف المنتج مع الأعمال المختلفة من خلال دمج أحدث التقنيات وضمان التوافق مع التقنيات التكميلية، بينما تم دعم اهتمام دانيال باتجاهات الصناعة من قبل معرفة COO Manesh Alias المباشرة بمتطلبات العملاء.

قال دانيال ناظرا إلى الوراء في رحلة Wrench التي استغرقت 25 عامًا: “كان تركيزنا أقل على النمو من أجل النمو والمزيد حول إثبات لأنفسنا أن منتجنا يمكن تكييفه مع أي صناعة، كبيرة كانت أم صغيرة، في أي مكان في العالم. بصفتنا مؤسسة يقودها المؤسس، نحن فريدون؛ لا يزال تسويقنا في الغالب عبارة عن إحالات وكلمات شفهية “.

في الواقع، تضم قاعدة عملاء Wrench الرائعة لاعبين عالميين كبار من 32 دولة في الاستشارات والنفط والغاز والبناء والنقل والتعدين والطاقة والبنية التحتية والصناعات الثقيلة والشحن، ولكنها لا تزال علامة تجارية غير معروفة بشكل عام. يوضح دانيال: “باستثناء آسيا والشرق الأوسط، فإن Wrench ليست معروفة جيدًا في أجزاء أخرى من العالم، ولكن لدينا قاعدة عملاء راسخة في كل قارة. دائمًا ما تتفاجأ الشركات التي لم تسمع بنا من قبل كيف يمكننا معالجة تحديات إدارة المشاريع بشكل شامل. أنا في غاية الامتنان لعملائنا الذين دعمونا وساهموا في تطوير منتجنا “.

عند التفكير في ما ستجلبه السنوات الخمس والعشرون القادمة، يفكر كي في دانيال في الدروس المستفادة أثناء الوباء – كيف تمكنت WRENCH من خدمة العملاء عن بُعد من خلال نهج البرمجيات كخدمة المعزز والقائم على السحابة. وأضاف دانيال: “نمونا المستمر أمر لا مفر منه ولكن دعم احتياجات قاعدة عملائنا الحالية سيظل أولويتنا”.