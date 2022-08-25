تسمية الدوري السعودي للمحترفين بـ دوري روشن السعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشن المطور العقاري الوطني وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري لمدة خمس سنوات بقيمة بلغت 478 مليون ريال سعودي ليصبح المسمى الجديد “دوري روشن السعودي”.

وعبر المهندس عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سعادته باستمرار الشراكة مع شركة روشن وتطوير تلك الشراكة بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لأهدافها كافة، وما يطمح له كلا الطرفين، وقال: “تمثل علاقتنا مع روشن قيمة خاصة، إذ نجحنا سويًا في صناعة شراكة نوعية، وكان لذلك الأثر في تعزيز القيمة السوقية لدوري يعد الأفضل والأكثر متابعة في المنطقة”.

وزاد العفالق: “نعرف روشن وندرك قيمتها في سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الشراكة على إتمام مساعيها في تحقيق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في المملكة ولمتابعي الدوري السعودي حول العالم”.

من ناحيته، عبّر الأستاذ عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن اعتزازه بالشريك “روشن” وقيمهم الرفيعة المنسجمة مع استراتيجية الرابطة، لافتًا إلى التجربة الأولى الناجحة في الشراكة بين الجانبين.

وأضاف الحميدي: “سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة للطرفين. ونسعى معًا لتظل تلك المكاسب مستمرة بفضل هذه الشراكة”.

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: ” تتضح أهمية كرة القدم في المملكة بشكل كبير، بعد رعايتنا للموسم الماضي من الدوري السعودي وإعادة تسمية النسخة الجديدة، نسعى في روشن لزيادة مجهوداتنا في دعم المشهد الرياضي السعودي، سعيدين بإطلاق “دوري روشن السعودي” ونهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير حول المملكة “.

من جهتها، علقت غادة الرميان الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن على الرعاية: “نستهدف بدعمنا للدوري السعودي التأكيد على استمرار الشركة في سعيها لدعم توجهات رؤية السعودية 2030 في خلق مجتمع حيوي وذلك بدعمنا للأنشطة الرياضية المختلفة، كما نهدف لتقديم خيارات جودة حياة اعلى عن طريق دعمنا للرياضة الأكثر متابعة في المملكة” وأضافت الرميان: ” نعتز في روشن بدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية والتي قد استأنفناها في رعاية النسخة الماضية ونهدف لتعزيز دورنا كشركة مسؤولة اجتماعياً عن طريق تفعيل مبادرات مختلفة هذا العام”

وتتمتع روشن بإسهامات قوية في دعم الرياضة المملكة، فبالإضافة لرعاياتها لأنشطة كرة القدم تعد روشن راعياً مؤسساً لحلبة الفورمولا 1 بمحافظة جدة والتي جذبت الملايين من المشاهدين من حول العالم إضافة إلى إسامهامتها المتعددة في مجالات المسؤولية الاجتماعية ورعايتها لأنشطة رياضية متنوعة بما في ذلك رعاية ماراثون الرياض واتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

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