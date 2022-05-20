‫ تقدم شركة صحة الحيوان العملاقة لقاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيطرة على مرض الحمى القلاعية وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية

عمان ، الأردن, 20 مايو 2022 /PRNewswire/ — استضافت شركة Biogénesis Bagó ، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الحيوية في مجال الصحة الحيوانية ، حدثًا في الأردن حيث قدمت للسلطات الحكومية والمنظمات الدولية والمنتجين والعملاء من 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقاحها تم تطويره خصيصًا لمكافحة مرض الحمى القلاعية وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية في هذه المناطق ، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية.

حضرت الندوة “حالة مرض الحمى القلاعية في الشرق الأوسط” السلطات المسؤولة عن حماية الوضع الصحي لمنطقة تضم ما يقدر بمليار رأس من الماشية ، بين الأغنام والماعز والأبقار والإبل.

كان المتحدثون الرئيسيون هم الدكتور أحمد محمود المجالي ، أحد كبار المسؤولين في الشرق الأوسط في قضايا صحة الحيوان ، مستشار لدى منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ، أستاذ الأمراض المعدية وعلم الأوبئة في كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. (JUST) ولديه خبرة واسعة فيما يتعلق بتأثير فيروس مرض الحمى القلاعية والدكتور رودولفو بيلينزوني ، مدير العمليات الصناعية والابتكار في Biogenesis Bagó ، وهو مرجع عالمي في هذا المجال.

سيكون لقاح Biogénesis Bagós مفتاح حماية حالة الصحة الحيوانية في المنطقة وإنتاجيتها. قال المجالي ، الذي قاد العديد من الدراسات المتعلقة بأداء وكفاءة لقاح مرض الحمى القلاعية الذي تنتجه الشركة ، إننا نتحدث عن حل تقني حيوي عالمي المستوى هو نتيجة ابتكار علمي عظيم.

قال الدكتور رودولفو بيلينزوني: “نحن متحمسون جدًا لأن نكون قادرين على تزويد هذه المنطقة بلقاح رائد عالمي المستوى ، نتيجة أكثر من 80 عامًا من الاستثمار في البحث والتطوير لتكييفه مع كل سياق واحتياجات”.

الطبيبة البيطرية سماح الجبور ، خبيرة في صحة الحيوان وعلم الأحياء الدقيقة وسلامة الغذاء ، والجمعية البيطرية الأردنية ، والموزع الحصري لمنتجات Biogénesis Bagó في الأردن ، والمدير الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ، الدكتور غازي يحيى. كما انضم كمتحدثين في الحدث.

كما أكد الدكتور إستيبان توريك ، الرئيس التنفيذي في Biogenesis Bagó ، على قضايا الصحة الحيوانية الرئيسية في المنطقة ونهج الشركة تجاه العمل معًا للسيطرة عليها.

“ينصب تركيزنا على التعلم المباشر عن واقع المنطقة ومشاكلها ، الأمر الذي مكننا من إحراز مزيد من التقدم وتعزيز توزيع المنتجات التي تساعد على تحسين الحالة الصحية في المنطقة وسلامة الأغذية ، ودخل المنتجين ، وفرص التنمية في البلدان. “، هو قال.

حول Biogénesis Bagó

Biogénesis Bagó هي شركة دولية في مجال التكنولوجيا الحيوية تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة ، وهي متخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات الخاصة بصحة الحيوان والإنتاجية.

يتكون فريقها من أكثر من 900 من المتعاونين المؤهلين تأهيلا عاليا على المستوى العالمي ، مع إدارة حديثة ، ودمج 14 جنسية في المقرات الرئيسية والشركات التابعة والتمثيلات التجارية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانعها 450 مليون جرعة من اللقاحات للوقاية من الأمراض المختلفة التي تؤثر على صحة الحيوان.

لديها 95 منتجًا (لقاح الحمى القلاعية ، لقاح داء الكلب في القطط والكلاب ، ولقاح داء الكلب ، ومستحضرات بيولوجية أخرى ، ومضادات الطفيليات ، والتكاثر ، وداخل الثدي ، والفيتامينات ، والمعادن ، والمضادات الحيوية والمطهرات) و 633 تسجيلًا لمنتجات الصحة الحيوانية المعتمدة في جميع أنحاء العالم.