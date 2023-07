‫تكريم شنايدر إلكتريك بالحصول على جائزة آي إف ديزاين (iF DESIGN AWARD) وجائزة ريد دوت ديزاين (Red Dot Design) عن مجموعة Miluz E

Search Search for: Search

Advertisement

Categories Categories Select Category Advertising (1) Arabic (4,605) Arts and Culture (255) Automotive (210) Aviation (220) Blog (1) Building & Construction (49) Culture (79) Economics (2,593) Energy & Power (478) Fashion (85) Featured News (1) Food & Beverage (1) General (2,048) Industry (660) Key Issues (727) Legal (304) Lifestyle (4) Medicine (86) Metals & Mining (10) Other Language (14) Picture Gallery (3) Press Release (9,853) Real Estate (5) Science (270) Technology (213) Trade & Shipping (9) Travel & Leisure (153) World Sports (890)

Calendar July 2023 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Jun