جلوبال فويس تطرح منصة التشغيل البيني المتكامل بين أنظمة السداد الإلكتروني للحكومات

مدريد، 23 أيلول/سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ — أطلقت اليوم مجموعة جلوبال فويس “Global Voice Group” (GVG) رائدة تطوير التقنيات التنظيمية وتحليلات البيانات الضخمة، TransFin برنامجها المتكامل للتشغيل البيني السلس بين أنظمة السداد الإلكتروني. ويوفر البرنامج، الذي يستهدف الجهات الحكومية والبنوك المركزية، منصة آمنة وفعالة لتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة السداد الإلكتروني، ومن ثم تيسير عملية التشغيل البيني بين أنظمة السداد المحلية إلى جانب إدارة عمليات السداد وتبسيطها.

“حقق الاقتصاد غير النقدي نموًا كبيرًا خلال الـ18 شهرًا الماضية، ما يزيد من أهمية توفر أنظمة أكثر كفاءة لإدارة المعاملات غير النقدية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل تخلي المزيد من الأفراد والمؤسسات عن استخدام النقد، ما يجعل التشغيل البيني بين أنظمة السداد أمرًا أكثر إلحاحًا بالنسبة للجهات الحكومية والبنوك المركزية؛ فكلما كانت عمليات إرسال وتسلم المبالغ المالية أكثر سلاسة، أسهم ذلك في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي ورفع معدلات الشمول المالي،” حسبما ذكر جيمس كلود، الرئيس التنفيذي بمجموعة جلوبال فويس.

يُعد برنامج TransFin أحد الحلول القائمة على واجهة برمجة التطبيقات، إذ يسهم في توفير الكثير من الوقت والمال خلال إجراء عمليات الإدخال والتحقق والمصادقة عند التعامل مع أنظمة السداد، كما يساعد في تحقيق التكامل بين العديد من الأنظمة الأخرى. كما يوفر البرنامج أيضًا مستوى الأمان والتطوير التقني المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأنظمة السداد في إطار نظام اقتصادي دولي مفتوح ومتكامل، ما يساعد في الحد من عمليات الاحتيال.

يحقق البرنامج أيضًا التكامل بين عمليات التحول الرقمي التي تستهدف أنظمة السداد الحكومية وتبسيطها، ما يعزز من إمكانية سداد رواتب الموظفين وغيرها من المبالغ الأخرى إلكترونيًا، وذلك عبر العديد من القنوات، بما في ذلك التحويل النقدي عبر الهاتف المحمول. سيسهم ذلك في ضمان دقة تسوية الحسابات مع الاستفادة من بيانات الوقت الفعلي (الفورية) وإمكانية متابعة سير جميع العمليات، ما ييسر عمليات الإشراف على بيئة أنظمة السداد وتنظيمها ويزيد من شمولها المالي. فضلًا عن ذلك، سيسهم ذلك أيضًا في الحد من حالات الاحتيال، إذ سيساعد النظام في القضاء على عمليات السداد المزدوجة والزائفة، ما سيقلل من معدلات الخسارة في الإيرادات الحكومية.

ويضيف كلود: “يُعد الشمول المالي شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وعلينا أن نسعى لتقديم حلول تخدم الفئات التي لا تتمتع بقدر كاف من الخدمات البنكية، وقد استند تطوير برنامج TransFin وما يدعم من إمكانيات إلى هذا المبدأ المتفق عليه عالميًا؛ “بتمكين المواطنين من الاستفادة من وسائل سداد أكثر ملائمة وأمانًا، يمكننا أن نتطلع إلى تحسين عملية تحصيل المبالغ من جانب الهيئات الحكومية والأفراد.”

نبذة عن مجموعة جلوبال فويس (جي في جي)

تأسست المجموعة عام 1998، وتنتشر أفرعها في 11 دولة، وتُعد جلوبال فويس إحدى الشركات العالمية المهتمة بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا التنظيمية للهيئات الحكومية والجهات التنظيمية. تدعم مجموعة جلوبال فويس جهود الجهات الحكومية والهيئات الأخرى نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال تحليلات البيانات الضخمة، كما تساعد المجموعة هذه الهيئات في الترويج الفعال لبيئات الأنظمة الرقمية المبسطة والتي تتسم بشمول مالي حقيقي. تعمل الشركة على رصد بيانات القطاعات الاقتصادية المحورية وجمعها وتحليلها بهدف تحويلها إلى معلومات ذات قيمة عملية. ندعم عمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات.