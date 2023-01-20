‫حصلت شركة JA Solar على جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي

بكين، 20 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — عُقدت القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023 ( WFES ) في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير/كانون الثاني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي، حيث عرضت شركة JA Solar ، الشركة المصنعة الرائدة عالميًا للمنتجات الكهروضوئية عالية الأداء، منتجاتها DeepBlue 3.0 و DeepBlue 3.0 Pro و DeepBlue 4.0 X في الكشك رقم 8130، جاذبة انتباه الكثير من الزوار. بعد ظهر يوم 16 يناير/كانون الثاني، منح EuPD Research ، معهد أبحاث الطاقة المشهور عالميًا، JA Solar وسام أفضل علامة تجارية كهروضوئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023. إنها السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها شركة JA Solar على هذه الجائزة، والتي تعد واحدة من أعرق الجوائز في صناعة الطاقة الكهروضوئية ( PV ) العالمية.

تتمتع منطقة الشرق الأوسط ( ME ) بالمزايا الطبيعية لتطوير الطاقة الشمسية نظرًا لوفرة مواردها من ضوء الشمس، بينما تعني بيئاتها الطبيعية وجود متطلبات صارمة بشأن جودة وأداء الوحدات. من خلال دمج الطاقة العالية والكفاءة العالية والقدرة العالية على توليد الطاقة والموثوقية العالية، يمكن لوحدات سلسلة DeepBlue من JA Solar أن تخلق قيمة أكبر للعملاء، مع احتلال شحناتها المراتب الأولى في الصناعة في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط.

في السنوات الأخيرة، تم الاعتراف بـ JA Solar على أنها “أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية” من قبل EuPD Research في العديد من الأسواق في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وخارجها في بلدان مثل المكسيك وتشيلي وأستراليا وفيتنام. لا تزال منتجاتها تلقى استحسانًا وتقديرًا من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. يُظهر منح جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023 تقنية منتجات JA Solar ومزايا الجودة، ويؤكد مكانة JA Solar الرائدة على المدى الطويل في سوق الكهروضوئية العالمية.