حفل عشاء فاخر استعدادًا لقمة الثروة من أجل الخير في هونج كونج

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – 27 مارس 2025 – اجتمع نحو 130 من مديري مكاتب وأفراد العائلات واسعة النفوذ من البر الرئيسي وآسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط في حفل عشاء فاخر نظمته الحكومة مساء اليوم (25 مارس) تمهيدًا للدورة الثالثة من القمة السنوية بعنوان “الثروة من أجل الخير في هونج كونج” التي ستعقد غدًا، مما يؤكد مجددًا دور المدينة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا لمكاتب العائلات.

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة، السيد تشان كوك كي، في كلمته الترحيبية: “هونج كونج ملتقى هائل يجمع الناس لتبادل الأفكار. نحن نقدم منصة لأصحاب الرؤى الساعين إلى ترك تراث دائم، ومركزًا حيويًا تزدهر فيه مكاتبكم وعائلاتكم”.

تشرّفت الأمسية بحضور المتحدثتين البارزتين، السيدة ماي ماسك، ونائبة رئيس جامعة أكسفورد، الأستاذة إيرين تريسي، في جلسة حوارية ودية مُلهمة أدارتها السيدة ألفا لاو، المديرة العامة لترويج الاستثمار بهيئة الاستثمار في هونج كونج. عَرَضَت المتحدثتان ما لديهما من رؤى بشأن تأثير المرأة في القيادة وتكوين التراث، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تؤديه القيادات النسائية في تشكيل مستقبل الأعمال والابتكار والتقدم المجتمعي. هيأت هذه الجلسة الممتعة مناخًا ملائمًا للتعاون، وبذلك مهدت الطريق لإجراء مناقشات متعمقة وشراكات جديدة في قمة الغد التي تحمل عنوان “هونج كونج ملتقى عالمي للجميع”.

انبهر أيضًا الحاضرون في هذا الحدث بعرضٍ أخاذ لباليه الأسد أمام المنظر الليلي الرائع لميناء فيكتوريا، والذي أدهش الحاضرين بمزيج فريد من الثراء الثقافي وبهاء معالم المدينة الحضرية.

ستُعقد قمة “الثروة من أجل الخير في هونج كونج” بعد ظهر غد (26 مارس) بحضور أكثر من 300 مشارك، ولن تقتصر القمة على جمع مديري مكاتب وأفراد العائلات لمناقشة مستقبل إدارة الثروات في المنطقة فحسب، بل ستشجع أيضًا الحاضرين على الاستمتاع بمعالم المدينة الحيوية التي تتمثل في أحيائها المبهجة، وفعالياتها الفنية المبهرة، ومناخها المجتمعي الجذاب، مما يجعلها وجهةً مثاليةً للعائلات والشركات على حدٍ سواء.