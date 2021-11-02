شرح الكتاب المقدس: كل آيات الرؤيا مرتبطة بواقع زماننا

نيويورك، 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 PRNewswire/ — جولة من الندوات الأسبوعية بعنوان “شهادة على النبوة والوفاء بالوحي، عهد الله الجديد” ، تنظمها كنيسة شينتشونجي ليسوع، معبد خيمة الشهادة من 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 27 كانون الأول/ديسمبر.

يتضمن سفر الرؤيا، وهو آخر أسفار الكتاب المقدس، نبوءات عن مستقبل العالم المسيحي وعودة يسوع. الغرض من الندوات، وفقًا لرئيس كنيسة شينتشونجي، مان هي لي، هو “أن يقدم الشخص الذي سمع ورأى” تحقيق الرؤيا هذه الشهادة للكنائس (رؤيا 22:16,18).

يقول الرئيس لي: “معاني النبوة (الرؤيا) وما تم تحقيقه في الواقع وفقًا للنبوة هو ما أعلمه للكنائس في جميع أنحاء العالم اليوم”.

إن مفتاح فهم سفر الرؤيا يتمثل في معرفة معنى كلمة الرؤيا. يقول الرئيس لي إنه “يفتح ويظهر (ما كان مقفلا وغير مرئي)”، وهناك وقت تتحقق فيه النبوءات المسجلة في الماضي (تم الكشف عنها) في الواقع.

بحسب الفصل الأول من سفر الرؤيا، يرسل الرسول يوحنا رسائل يسوع إلى سبع كنائس في آسيا. إن هوية هذه الكنائس السبع هي أحد الألغاز في سفر الرؤيا (رؤيا 1:4, 20). يوضح الرئيس لي أن سجل إرسال الرسائل إلى الكنائس السبع هو نبوءة تحققت في وقت مجيء المسيح الثاني. لم تكن هذه الأسرار معروفة عندما كتب سفر الرؤيا. وهي معروفة فقط من قبل “الشخص الذي سمع ورأى كل أحداث الكتاب عندما يتم تسجيل النبوة في الواقع”.

في غضون يومين، تجاوز عدد مشاهدات يوتيوب لندوة الرئيس لي حول الفصل الأول من سفر الرؤيا 300 ألف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 5000 مشاهدة من القادة المسيحيين.

منذ آب/أغسطس، وقعت 25 كنيسة أفريقية تضم 10000 عضو مذكرات تفاهم مع كنيسة شينتشونجي ليسوع. ستوقع 18 كنيسة إضافية على مذكرات تفاهم للتأكيد على أهمية فهم العصر الذي نعيش فيه وقيمة تحسين الحياة الإيمانية للإنسان.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على الرابط: www.scjamericas.org

للتواصل: دينا جيل جيغانتي، +16466287365, revelation@ scjamericas.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1674459/Chairperson_Lee_ Begins_to_Preach_from_ Revelation_Chapter_1.jpg