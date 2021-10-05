شركة فلوسوم تظهر التميز في منظومة شركة سيلزفورس

تقدير فلوسوم في جوائز إبداع شركاء شركة سيلزفورس

سان رامون، كاليفورنيا، 5 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 / PRNewswire/ –أعلنت فلوسوم أنها سُميت فائزة بجائزة إبداع شركاء سيلزفورس في فئة الرواد الذين يظهرون القيادة في منظومة شركة سيلزفورس.

لهذا العمل الابتكاري، أعربت سيلزفورس عن تقديرها أن فلوسوم قد أثبتت التميز في الابتكار في فئة الرواد وبصفتها الحل الأصلي الوحيد من تطوير البرمجيات/عمليات تقنية المعلومات، فقد قدمت فلوسوم تقنية تحويلية لمطوري سيلزفورس. من خلال الجمع بين الأمان غير المسبوق وتكامل البيانات وواجهة المستخدم المألوفة، أعادت فلوسوم تصوير ما يجب أن تكون عليه عمليات تطوير البرمجيات/عمليات تقنية المعلومات.

وقال جيريش جاشناني، الرئيس التنفيذي ومؤسس فلوسوم: “لا يمكننا أن نشعر بسعادة أكبر من الفوز بهذه الجائزة باعتبارها انعكاسًا لتفانينا في منظومة سيلزفورس للبرمجيات/عمليات تقنية المعلومات. “لقد كانت سيلزفورس شريكًا استثنائيًا ونحن متحمسون لمواصلة ابتكار صناعة البرمجيات/عمليات تقنية المعلومات معهم.” وقال تايلر برينس، نائب الرئيس التنفيذي للتحالفات والقنوات، سيلزفورس: “يعمل الفائزون بجائزة الابتكار في برنامج شريك سيلزفورس مثل فلوسوم بلا كلل لتمكين عملائهم من النجاح.” “إن مبادرة فلوسوم وقدرتها على تقديم النتائج توضح كيف أن شركاء سيلزفورس هم جزء لا يتجزأ من خلق القيمة وتمكين التحول الرقمي في عالم عملنا الجديد من أي مكان.”

إن شركاء سيلزفورس مثل فلوسوم فلوسوم، هم جزء من اقتصاد سيلزفورس المتنامي، والذي وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة آي دي سي، من المتوقع أن ينتج أكثر من 9 ملايين وظيفة جديدة و 1.6 تريليون دولار من عائدات الأعمال الجديدة بحلول العام 2026. وجدت الدراسة أن سيلزفورس تحقق مكاسب هائلة لمنظومة الشريك، والتي ستحقق مكاسب بقيمة 6.19 دولار لكل دولار تحققه سيلزفورس بحلول العام 2026.

تعتبر سيلزفورس وغيرها من العلامات التجارية لشركة salesforce.com.

ورقة آي دي سي البيضاء، برعاية سيلزفورس، عنوانها “تأثير سيلزفورس الاقتصادي”، doc #US48214821، 20 سبتمبر 2021.

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