‫شركة Bybit سريعة النمو لتبادل العملات المشفرة تطلق منتج Shark Fin المنظّم

مدينة فيكتوريا، سيشيل، – 1 أغسطس 2022 – أطلقت شركة Bybit، ثالث أكثر منصة لتبادل العملات الرقمية زيارةً في العالم، منتجًا منظمًا جديدًا وهو Bybit Shark Fin لجميع المستخدمين في 14 يوليو 2022.

ويُعد Bybit Shark Fin منتجًا منظّمًا منخفض المخاطر مع رأس مال مضمون يوفر حماية أفضل لرأس المال للمستخدمين مع إمكانية تحقيق أرباح عالية في الوقت ذاته. حيث يمكن للمستخدمين إيداع أموالهم في المنتج والحصول على عائد استنادًا إلى مستوى أداء استراتيجية التداول. وتستخدم الاستراتيجية الأساسية في التداول خيارات الاستدعاء صعودًا ونزولاً لتوليد العوائد.

وهذا يعني أن مستخدمي منصة Bybit سريعة النمو لخدمات التداول، والتي تقوم بمعالجة ما يصل إلى 100 ألف معاملة في الثانية، يمكنهم إيداع عملات مستقرة، مثل USDT أو USDC، لكسب عوائد جذابة مع مخاطر أقل.

ويتم احتساب العائد النهائي حسب سعر تسوية الأصل الأساسي عند انتهاء صلاحية الخطة، مقارنةً بنطاق السعر المحدد مسبقًا. وهناك خطط بفترات زمنية للاختيار من بينها والتي تتراوح من سبعة إلى 21 يومًا.

ومع نهاية الفترة الزمنية للخطة المحددة، إذا كان السعر النهائي يقع ضمن النطاق السعري المحدد مسبقًا، فيمكن للمستخدمين الحصول على أقصى عائد يصل إلى 20%. كما أنه إذا استقر السعر على أقل أو أعلى من النطاق السعري، فيمكن للمستخدمين الحصول على عوائد بما يصل إلى 3% أو 10% على التوالي.

ويتضمن المنتج استراتيجيات صعودية أو تنازلية تتنبأ بما إذا كان سعر الأصل الأساسي سيرتفع أم ينخفض. لذلك، في حالة تقلب أسعار السوق بسرعة في أي من الاتجاهين، سواء صعودًا أو هبوطًا ضمن نطاق مؤشر أسعار المنتج المحدد، يكون لدى المشتركين فرصة أفضل لتحقيق أفضل عائد.

وفي إطار بيئة خالية من المخاطر، يمكن للعديد من الأشخاص امتلاك عملات مستقرة، والسعي نحو تحقيق عائد منخفض المخاطر لرأس مالهم. بالإضافة إلى ذلك، تعد Bybit، مع التزامها بمستوى أمان وصندوق تأمين وخدمة عملاء تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بمستوى عالمي وبلغات متعددة، خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد على عملاتهم المستقرة.

وقد صرَّح “بن زو”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit قائلاً “لدى شركة Bybit مجموعة واسعة من المنتجات التي تناسب كل مستثمر، ويُعد منتج Bybit Shark Fin إضافةً رائعةً إلى مجموعة منتجاتنا المتخصصة من المنتجات المدِّرة للعائد”. “ويُعد منتج التداول هذا مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن استثمار بسيط ومنخفض المخاطر يتم تسويته على فترات منتظمة.”

وجدير بالذكر، فإن منتج Bybit Shark Fin يُعد أحدث إضافة إلى مجموعة Bybit Earn، وهي منصة لإدارة الأصول تتضمن ميزات مجمع تعدين الأصول والسيولة المزدوجة من Bybit. وبالنسبة لمنتجاتها الشاملة للتداول، أنشأت Bybit منتجات التداول بالهامش القائم على أساس المخاطر، مما يعني أن نظام Bybit يمكن أن يحقق الأرباح من المراكز الفائزة لدعم المركز في ظل تقلبات السوق لتحقيق أقصى قدر من كفاءة رأس المال.

نبذة Bybit

Bybit هي منصة متخصصة في تداول العملات المشفرة تم إنشاؤها في مارس 2018 توفر منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها العثور على أداة مطابقة فائقة السرعة مع توفير خدمة عملاء ممتازة وخدمة دعم مجتمع المتداولين بعدة لغات. وتفخر Bybit بكونها شريك لفِرق سباقات Formula One، وOracle Red Bull Racing، وفِرق الألعاب الإلكترونية، مثل NAVI، وAstralis، وAlliance، وVirtus.pro، وMade in Brazil (MIBR) وOracle Red Bull Racing Esports، وفرق كرة القدم مثل Borussia Dortmund وAvispa Fukuoka.

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