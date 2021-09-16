شيري تجلب سياراتها من عائلة برو إلى العراق كسوق جديد لها

أربيل ، العراق, 16 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — في 8 سبتمبر، في قاعة معرض السيارات التي تمت افتتاحها حديثًا في أربيل، عقدت شيري مؤتمر الإطلاق الأول بالاشتراك مع الوكيل الجديد السراب للسيارات، وأطلقت خمس طرازات من عائلة برو مجهزة بأحدث تقنيات شيري، بما في ذلك تيجو 8 برو وتيجو 7 برو وتيجو 4 برو وتيجو 2 برو واريزو 6 وهذه تمثل عودة شيري بقوة إلى العراق.

بعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين في العام السابق، توصلت شيري إلى التعاون مع الوكيل العراقي الجديد السراب للسيارات، وتتمتع مجموعة السراب للسيارات، ومقرها الكويت وتأسست في عام 1985، بخبرة غنية في العمل مع العديد من العلامات التجارية للسيارات الرئيسية. ويعتقد أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يجلب تجربة السيارات الجديدة للمستهلكين العراقيين.

في هذا الإطلاق، جلبت شيري طرازاً جديدًا من عائلة سيارات برو للعراق. تم إطلاق عائلة برو من السيارات في الصين وروسيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية والفلبين ودول أخرى، وقد أحبها المستهلكون في جميع أنحاء العالم. تتميز طرازات سلسلة عائلة برو بميزات برو المميزة. ابتداء من التصميم الأنيق لبرو، حيث تعتمد على تصميم خارجي هجومي بشبكة كبيرة تهيمن على الواجهة الأمامية محاطة بمصابيح أنيقة مزودة بتقنية الليد مع كشافات ضباب، والذي يتمتع بتقدير وتأثير كبيرين؛ ويهدف التصميم الداخلي لقمرة القيادة المغلقة لعائلة برو لإنشاء قمرة قيادة ذات تقنية ديناميكية؛ في الوقت نفسه، تعد التكنولوجيا الذكية هي الميزة الأكثر حضوراً في عائلة طرازات برو. فهي تحتوي على شاشة تحكم مركزية فائقة الوضوح، وتشغيل عن بُعد، وصور بانورامية 360 درجة، وشحن لاسلكي، بالإضافة إلى التكوينات التكنولوجية الأخرى، والتي تتفوق بشكل شامل على نماذج من نفس المستوى وتجلب للمستهلكين تجربة سيارة ذكية تفوق التوقعات؛ بالإضافة إلى ذلك، تتمتع برو أيضًا بقوة عالية. تمتلك شيري أقوى تكنولوجيا للبحث والتطوير في المحركات في الصين. تم منح ما مجموعه 6 محركات من بين “أفضل عشرة محركات “في الصين. تتميز المحركات التي تحملها عائلة برو بقوة كبيرة واستهلاك اقتصادي للوقود.

يعطي العائد الكبير لشيري في العراق مزيدًا من الاهتمام لتجربة خدمة المستهلكين. في الوقت الحالي، لدى شيري 80000 عميل قديم يستخدمون سياراتها في العراق. وفي الوقت نفسه، جمعت شيري عددًا كبيرًا من المستخدمين المخلصين في العراق، حيث تجاوز عدد معجبين اتحاد شيري المحليين 30000. بالنسبة لعملاء شيرى القدماء المخلصين، ستطلق شيري سياسات الرفاهية مثل غسيل السيارات مجانًا، واستبدال زيت المحرك مجانًا، وخصم 70% على قطع الغيار، وهدايا لحماية حقوق وخبرة مالكي السيارات القديمة بشكل كامل.

من خلال التعاون مع شركة السراب للسيارات، ستقدم شيري أيضًا خدمة برو بعد البيع للعملاء العراقيين. أولاً، تم تحديث قاعة المعارض في أربيل التي تم افتتاحها هذه المرة مؤخرًا، وتغطي مساحة 450 مترًا مربعًا، بما في ذلك مناطق عرض السيارات، وتخزين السيارات، واستقبال العملاء، ومناطق الراحة، مما يوفر للعملاء خدمات شراء سيارات مريحة وممتعة. وفقًا لمعايير قاعة العرض الجديدة، تمتلك شيري 15 منفذًا قيد التشغيل، ومن المتوقع أن يصل عدد المنافذ إلى 25 بحلول نهاية هذا العام. في الوقت نفسه، بالنسبة للعملاء الذين يشترون طرازات عائلة برو، توفر شيري للمستخدمين ضمانًا لمدة 6 سنوات بقيمة 200000 يوان للسيارة بأكملها، وضمان لمدة 10 سنوات للمحرك/ علبة التروس وضمان الخدمة بشكل دائم، بالإضافة إلى التوصيل المجاني من الباب إلى الباب، والإنقاذ على الطرق، وغيرها من الخدمات.

يعد العراق سوقًا استراتيجيًا خارجيًا مهمًا لشيري، وستواصل شيري في تنمية السوق العراقية وستستمر في تزويد العملاء العراقيين بأفضل المنتجات والخدمات. بعد مؤتمر الإدراج العام الأولي في أربيل، تخطط شيري أيضًا لإطلاق حفل إدراج في بغداد في المعرض الجنوبي في منتصف إلى أواخر سبتمبر، فكونوا بانتظارنا.

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